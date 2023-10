Ana se queja de su cita en 'First Dates': "Las manos se le iban a mi culo y le dije: 'Quieto, amigo'"

Laura Boado fue la encargada de recibir a las puertas del restaurante de First Dates a Ana, que comentó: "Soy una chica muy presumida, no me pinto mucho porque no sé, pero sí me gusta vestirme bien, mirarme al espejo y ver lo guapa que estoy".

La camarera destacó nada más ver a la manresana que veía que se cuidaba: "Tengo ocho hernias en la espalda de trabajar de noche porque he sido gogó y stripper. Mi vida ha sido una aventura", afirmó Ana. "Estuve bailando embarazada de cinco meses de mi hijo mayor", añadió.

Su cita fue Manuel: "A mí no me gustan todas las mujeres y al no fijarme en todas, tengo menos opciones. Pero también tienes que gustarlas tú. Si me gustasen todas, alguna caía", señaló en su presentación.

Ana, nada más verle, admitió que "no pegamos nada. Lo siento mucho por el muchacho, pero soy sincera". Ella le advirtió de que era muy exigente, pero eso no pareció importarle al comensal.

Ambos pasaron a la mesa para ver si la manresana cambiaba de opinión, pero no fue así porque entre que su pareja de la noche se pidió espaguetis para cenar, y eso no le gustó, pero tampoco que trabajara en un supermercado.

Él, en cambio, se mostró muy ilusionado con la velada, manteniendo sus esperanzas de poder conquistar a Ana hasta que llegó el momento en que comenzó a sonar la música y se pusieron a bailar.

"Baila sexy, es que está muy buena", confesó el barcelonés al verla, pero en un momento dado, intentó agarrar a Ana, pero ella se zafó: "Las manos se le iban para mi culo y le dije: 'Quieto, amigo'".