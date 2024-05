Ana Rosa defiende a Madonna ante las críticas tras su último concierto: "Me gusta que sea así en esta época de censura"

TardeAR ha abordado este lunes el multitudinario concierto que ha dado Madonna en Brasil. El programa ha comentado así la actuación 'la Reina del Pop' en el show, que ha sido criticada de "controvertida" por lo sexual de la escena.

Después de opiniones diversas en la mesa de colaboradores del espacio de Telecinco, entre las que Xavier Sardà ha defendido que la cantante es "una vieja verde" y Boris Izaguirre ha apuntado que el problema es el "edadismo" Ana Rosa Quintana se ha posicionado con la artista.

"A mí me parece que Madonna puede hacer lo que le dé la gana, y a nadie le obliga verlo", ha expresado la presentadora. Así, ha defendido: "Ha habido 1.600.000 personas y algunas han estado 12 o 14 horas esperando a verlo al final en una pantalla. Y si Madonna no escandaliza no sería Madonna".

A esto último, Sardà ha apuntado a que precisamente, si Madonna no fuera tan provocadora, "no vendería", pero su opinión no ha convencido al resto de colaboradores.

De hecho, Ana Rosa ha reivindicado entonces que la cantante sea libre: "A mí lo que me gusta es que en esta época de censuras por todas partes, en la que no se puede hacer nada, no se puede besar, no se puede besar, no se pueda follar... Que ella llegue y lo vuelva a hacer, porque lo ha hecho siempre".