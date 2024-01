Ana Polvorosa destapa las consecuencias de salir en 'Aída': "He vivido situaciones muy surrealistas"

Ana Polvorosa ha rememorado su paso por Aída, la serie de Telecinco que la lanzó directamente a la fama. La actriz, conocida por su papel como Lorena García, acudió recientemente al pódcast Animales humanos, donde explicó que vivió el éxito de la serie "teniendo equilibrio entre tu vida con el trabajo, lidiando un poco con que te conozcan".

Precisamente sobre el papel que jugó la serie en su vida personal, aseguró: "Yo he vivido situaciones muy surrealistas", dijo la intérprete, que puso el ejemplo de una mujer que se sorprendió de que hablara diferente en la vida real que como lo hacía en la ficción y cunado le ponían la canción Lore, Lore, Macu, Macu en las discotecas.

"También he vivido situaciones de estas y decir: 'no, por favor, no'", rememoró. "Soy bastante tímida y lo pasaba mal".

Sobre su salida de la serie, destacó: "Sentí como que había llegado el final de esta etapa a nivel profesional y personal. Yo estaba a gusto, estaba muy bien rodeada, muy bien cuidada, yo estaba feliz, con un trabajo fijo...", admitió.

"Sentí como que ya había llegado ese punto y final con este personaje, con esta historia... Yo tenía la necesidad de vivir otras cosas nuevas, me podía más la sensación de experimentar", insistió, aunque reconoció que la decisión fue "muy difícil".