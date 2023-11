La reacción de Ana Obregón a si el padre de Miguel Bosé la acosó cuando eran novios: "Respeto a los que ya no están"

Ana Obregón visitó el plató de Collapse, en TV3. Entre otras cosas, en la entrevista salió el tema del supuesto acoso por parte del padre de Miguel Bosé, Luis Miguel Dominguín, tal y como se refleja en la serie sobre la vida del cantante, que se emitirá próximamente en Telecinco.

La actriz y presentadora prefirió no hablar del tema, no aclarando entonces si el torero trató de seducirla cuando ella tenía 16 años y era novia de su hijo. Lo hizo, dijo Obregón, por respeto.

"Se reproduce un supuesto acoso del padre de Miguel Bosé", indicó Ricard Ustrell. "Sabía que me ibas a preguntar por eso. Ricard, si no te importa, prefiero no contestar por respeto a una persona que ya no está. Yo respeto mucho a las personas cuando ya no están", reaccionó la también bióloga.

Sin embargo, el entrevistador insistió. "Pero ¿has sufrido acoso en tu vida? ¿Por qué no quieres hablar de esto?", reformuló. "Porque me estabas hablando del caso del padre de Miguel y, oye, silencio. No he visto la serie, no sé qué dicen", respondió Ana. "Pues que sufriste acoso por su parte", reiteró Ricard. "No, no voy a hablar de esto", fue la respuesta de ella. "Vale, no hablamos de eso", zanjó el presentador.