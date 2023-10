Ana Guerra revela el momento en el que quiso abandonar 'OT 2017': "Me pareció una falta de humanidad lo que hizo esa persona"

Ana Guerra está de promoción, pues acaba de estrenar nuevo tema, Tiempo de descuento. Por ello, este martes se sentó en Animales humanos, pódcast de Ibai Vegan en el que habló de su carrera musical y, como no podía ser de otra forma, recordó su paso por OT 2017, desvelando anécdotas que no se conocían.

"Después de tanta terapia, OT es una sonrisa, pero antes no lo fue", confiesa en el programa. Por ello, no le importa recordar su etapa en el talent de Gestmusic, que regresa este 20 de noviembre a Amazon Prime Video.

En concreto, la canaria contó el mal momento que vivió tras la Gala 11, cuando estaba nominada con su amigo íntimo Roi y le expulsaron a él. Y es que a esta tristeza se le sumó un comentario de uno de los miembros del jurado que le hizo mucho daño e hizo que se negase a regresar a la Academia.

Tal y como recuerda, en esa entrega las valoraciones cambiaron, pues era el momento de elegir a los finalistas, y cada juez puntuaba del 1 al 10 individualmente. "Tuve a una persona en el jurado, que no voy a nombrar, la gente que lo ha visto sabe quién es, que me puso una nota bastante baja, un 6, y me dijo que no tenía capacidad vocal. Dio a entender que no tenía el nivel de mis compañeros", recuerda.

El jurado habitual de OT 2017 era Mónica Naranjo, Joe Pérez-Orive y Manuel Martos, pero en cada gala, a ellos se unía un juez invitado que, en ese programa era Julia Gómez Cora, productora de musicales que repetía por segunda vez en el concurso.

"Es verdad que has hecho una gran evolución, has trabajado muchísimo y hemos visto un gran cambio, pero para mí estás muy lejos vocalmente de los demás y por eso te pongo un 6", fue lo que le dijo entonces Julia Gómez Cora, provocando los abucheos del público y la evidente cara de tristeza de la triunfita.

"Tuvo muy poca empatía conmigo", confiesa la intérprete de Bajito. "(En ese momento) piensas que la opinión de uno es la opinión del resto, que ella estaba diciendo lo que todo el mundo pensaba. Entonces para mí fue muy duro y creo que fue una faltada por (falta de) empatía humana. No porque no tuviera el derecho, si soy un 6 para ella, fenomenal, pero lo podría haber dicho con mucha más humanidad".

Entonces, tras salir de plató e ir hacia la Academia, Ana Guerra se sentó fuera y se negó a entrar, tal y como cuenta: "Después de vivir eso y la marcha de Roi, dije 'que os den por el... No entro aquí'".

Según sostiene, todos ya sabían el fenómeno que estaba habiendo fuera por el público, por las reacciones del equipo y demás detalles, por eso la canaria vio la parte más de reality del programa y eso le desagradó.

"Me senté fuera de la Acedemia cuando íbamos al chat, y estaba Jordi, uno de los directivos de Gestmusic, y dije: 'No, no entro. Hasta aquí. Lo siento, pero a mí no me hacen esto, no me lo merezco. Estoy dando lo mejor de mí y puedo no gustarte y es totalmente lícito, pero me parece una crueldad y una falta de humanidad y empatía lo que acaba de hacer esta persona, y no voy a pasar por ahí porque me está haciendo daño'", relata.

"Dolió tanto que me daba igual perderme la posibilidad de ganar el concurso. Fue mucho el daño que me hizo", asegura Ana Guerra, quien finalmente sí accedió a entrar después de hablar con él. "Me convenció dándome la razón, lo digo libremente. Me dijo: 'Es una faltada de respeto tremenda. No vamos a traer más a esta persona, no te mereces lo que te acaba de decir. Si lo piensa ella, bien por ella. Te queremos aquí y el público te quiere, te apoya'".

En esa edición, Julia Gómez Cora no volvió en esa temporada, pero sí lo hizo en OT 2018. De hecho, fue en esa edición donde se viralizó una de sus valoraciones a Joan Garrido: "Tú no eres bailarín, pero antes viste a Mimi. No es bailarina pero se lo cree". Algo a lo que Lola Índigo contestó: "Señora, si no fuera bailarina no podría hacer lo que acabo de hacer".