Amor Romeira se convierte en noticia en un medio británico por su 'affaire' con un futbolista: "Me quedé muerta"

Amor Romeira no solo acostumbra a dar noticias en Fiesta, programa en el que colabora, sino que también en sus redes desvela algunas informaciones y cuenta anécdotas sobre su vida. Y una de las últimas que relató la ha llevado a salir en el tabloide británico The Sun.

Fue hace una semana cuando la exconcursante de GH 9 narró en su Twitter su accidentada noche de pasión con un futbolista del Deportivo de La Coruña, del cual no dio el nombre. Y, tal y como Fiesta mostró este miércoles, esto la llevó a la prensa internacional.

"Empecé a recibir cantidad de mensajes en inglés, que nunca me había pasado", explicó la colaboradora de televisión. En la pantalla se mostró el titular de la noticia de The Sun: "La presentadora española de televisión revela que echó de la cama a una estrella de LaLiga después de que le mordiera la cara 'como un pit bull'".

Eso fue lo que narró en sus redes y lo que el programa recordó: "Es verdad que en España se me hizo viral en los medios deportivos de aquí, pero nunca ha llegado a The Sun. Me quedé muerta".

"Este chico era muy pasional, era muy dado a tirar del pelo", explicó Amor Romeira. "De repente, se vino arriba y me metió un mordisco en la cara que me dolió muchísimo".

"Evidentemente, le dije 'fuera de mi casa, fuera, lárgate'. Se quedó descompuesto", relató, y le dijo "¿qué te crees, que soy un trozo de carne?". "Le dije que yo le perdonaba pero que no volvía a quedar con él porque no me gustaba que me mordiera", concluyó.