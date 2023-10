Álvaro Escassi aclara en 'Masterchef Celebrity 8' si ha tenido una relación con Leticia Sabater

Esta nueva edición de Masterchef Celebrity está dejando muchos momentos inolvidables, y no solo de cocina, sino de humor. El protagonista esta vez fue Álvaro Muñoz Escassi, que se vio obligado a contestar a una incómoda e inesperada pregunta.

El jinete se convirtió en el ganador de la última gala del pasado jueves gracias a su risotto. Durante la prueba, mientras Pepe Rodríguez y Florentino Fernández visitaban a Eduardo Casanova, el humorista aprovechó para lanzar una pregunta a Escassi: "¿Es verdad que estuviste liado con Leticia Sabater?".

Álvaro Muñoz Escassi, que no se esperaba la pregunta, le respondió: "¿Con quién?". Florentino Fernández, con una expresión seria en su rostro, volvió a insistir: "Con Leticia Sabater estuviste liado, ¿no?".

"¡Qué dices!", exclamó el participante, sin aguantar la risa. Eduardo Casanova, que estaba concentrado en su receta, quiso intervenir: "Cuidado con Leticia Sabater, quiero hacer una férrea defensa, viva el esperpento".

"La conozco. Es amiga mía, pero nunca, no me he liado nunca con ella", aclaró Álvaro Muñoz, y cerró el tema con un toque de humor: "No, no, con Leticia nunca, me acordaría"