Sigue dando de qué hablar la entrevista de Edmundo Arrocet sobre su relación con María Teresa Campos en exclusiva para la revista Diez minutos, y tanto Carmen Borrego y Alejandra Rubio han vuelto a abordar el tema este jueves.

La nieta de la periodista ha vuelto a comentar aspectos de la relación de su abuela con el humorista desde Así es la vida. "Creo que no he defendido todo lo que quería mi abuela porque la postura que hay en la familia es no entrar para que no siga hablando", ha explicado.

No obstante, la colaboradora ha precisado: "Dice muchas barbaridades". Alejandra Rubio ha puntualizado algunos temas de la entrevista. "Lo único que hace es hablar de dinero, y tampoco se le ha hecho responsable desde mi familia", ha defendido.

Alejandra ha añadido: "No es por echarle nada en cara, pero es verdad que él ha vivido en un palacio, con chófer y servicio, y luego ha dejado a mi abuela de una patada de un día para otro".

"No solo contento con eso, la sigue difamando aún después de que haya fallecido. Dice cosas de las que sabe que no va a obtener respuesta", ha afirmado contundente la hija de Terelu Campos.