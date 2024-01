La alegría de Inma Campano tras pasar por el hospital con tres enfermedades a la vez: ha sido la ganadora de 'En busca del Nirvana'

La exparticipante de La isla de las tentaciones Inma Campano compartía hace solo unos días su estado de salud con sus seguidores de Instagram, pues había tenido que ser ingresada en el hospital tras acudir a urgencias con un triple cuadro de sarna, escarlatina y Gripe A.

Ya en casa, la joven pudo verse a sí misma como ganadora de En busca del Nirvana, el reality de viajes y aventura que grabó en abril en tierras de Nepal, junto a Alejandro Nieto, Andrea Gasca, Aless Gibaja, Yoli Claramonte, Charlotte Caniggia, Christopher Mateo, Mahi Masegosa, Cristo Contreras e Iratxe Soriano.

"Mañana van a hacerme igualmente más pruebas por mi sistema inmune", confesaba hace días, porque se había sentido "más mala que nunca". Ahora, más recuperada, se ha sabido que ella fue la ganadora de los 18.000 euros del premio de En busca del Nirvana, tras pasar penurias y duras pruebas, incluida la de raparse el pelo.

El reality show de viaje que presenta Raúl Gómez emitió su final en Cuatro, donde se vio cómo Inma conseguía vencer a Iratxe Soriano, su rival en la final. "Es la primera vez que gano algo, y gano En busca del Nirvana", dijo la concursante tras una intensa yincana en la que tuvo que buscar un lugar para encender velas, comer gyozas picantes o responder preguntas sobre la cultura nepalí.

"He venido siendo una niña y me voy siendo una mujer", decía Inma Campano sobre la experiencia. "Me voy llena por dentro, sin miedo, sin vértigo, empoderada perdida y con ganas de comerme el mundo", aseguraba sobre cómo le ha cambiado En busca del Nirvana.