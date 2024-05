La abogada de César Román, el 'Rey del Cachopo': "No le reconozco, para mí es inocente. Ya no habla conmigo"

César Román, más conocido como el 'Rey del Cachopo', siempre defendió su inocencia con respecto al asesinato de Heidi Paz y, además, lanzó dudas acerca de la investigación del caso. El cuerpo de la joven apareció en una nave después de un incendio que los bomberos sospechaban que había sido provocado.

Después de haber cumplido casi la mitad de su condena, César Román ha enviado una carta al juez en la que ha confesado ser culpable de los hechos. Todo parece indicar, además, que durante su estancia en prisión, el 'Rey del Cachopo' se ha refugiado en la religión, pasa tiempo ayudando a otros internos y, además, ha estudiado derecho.

Este lunes, En boca de todos ha podido hablar en directo con Ana Isabel Peña, abogada de César Román: "Yo siempre he pensado que es inocente. No sé a qué se debe esta carta, pero es verdad que lleva unos meses algo distinto y extraño. César es, ahora mismo, una persona que yo no reconozco ahora".

"Ya no habla conmigo y antes llegábamos a hablar hasta 10 o 15 veces al día. Su familia y yo estamos extrañados", ha agregado la abogada. Por su parte, Nacho Abad ha cuestionado: "¿Por qué se escondió en Zaragoza?", a lo que la letrada ha respondido: "Él ya dijo que quería esperar a que todo se tranquilizara y volver".