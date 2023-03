Tydom Home: la pasarela para la casa conectada de Delta Dore tiene algunos problemas de conexión

Valoración: Tydom Home

Hace un frío que pela. Con este gélido y tardano temporal, que vino para recordarnos que aún nos quedaba invierno por delante, lo que más apetece es llegar al hogar y que esté calentito. Pero tal y como van los gastos no nos podemos despistar mucho encendiendo la calefacción. Una buena solución ante esto es tener en casa un termostato inteligente. Y es justo lo que te traigo hoy en nuestra sección de reviews.

Delta Dore, compañía referente en el mercado del hogar conectado, lanzó en 2022 su nueva pasarela para la casa conectada: Tydom Home, un dispositivo que integra la gestión de los productos radio de Delta Dore (X2D y X3D) y los de sus partners, así como la compatibilidad con los enchufes inteligentes y bombillas que utilizan el protocolo Zigbee 3.0, tanto propias como del mercado (en función del modelo y marca).

En palabras más sencillas: desde esa pequeña cajita que es el Tydom Home tenemos un controlador para los aparatos inteligentes de casa que podremos gestionar a través de una app. En 20Bits hemos probado este smart hub junto a un termostato.

Smart hub Tydom Home. 20BITS

Especificaciones técnicas Tydom Home

Dimensiones: 100 mm de alto, 100 mm de ancho y 26 mm de profundidad

Garantía: 5 años

Tipo de alimentación: red

Lugar de uso: interiores

Alcance de radio: hasta 300 m

Pantalla: no

Gestión: a través de la app Tydom

Compatibilidad: productos radio de Delta Dore y del mercado con tecnología Zigbee 3.0

Integración en asistentes inteligentes: Alexa y Google

Resistencia: temperaturas de -10°C a 40°C

Fuente de alimentación: 230 V

Extra: 14 idiomas disponibles

Frecuencia radio: 868 MHz

Precio: 159,52 euros

Diseño minimalista y discreto

Tydom Home es, como lo define la propia marca, el corazón del ecosistema conectado de nuestra casa. Es el centro de control de nuestros dispositivos inteligentes.

En general es un aparato que funciona muy bien y que es correcto en sus funciones con nuestra smart home, la aplicación a través de la cual se gestiona es completa, fácil de instalar, intuitiva y de manejo sencillo. La presentación de esta también es bonita y la experiencia de usuario es positiva. Incluso es personalizable con fotos de las estancias de la casa.

El dispositivo es también ‘bonito’. Todo lo bonito que puede ser un smart hub de este tipo. Es una caja de pequeño tamaño que puede ir en cualquier parte sin ocupar demasiado ni molestar. Es muy discreto. Además, aunque se vea, su diseño minimalista puede combinar fácilmente con cualquier rincón de casa. Y no requiere ningún tipo de instalación.

En cuanto al diseño, lo malo -como siempre- son los cables, ese precio altísimo que hay que pagar en algunos aparatos para que funcionen. Ojalá pronto un mundo con conexiones inalámbricas exclusivamente.

Termostato inteligente de Delta Dore. 20BITS

Instalación sin complicaciones

Instalar la caja Tydom Home no es complicado. Solo debes cerciorarte de no situarla demasiado lejos de los aparatos con los que quieres enlazarla. Yo tuve problemas inicialmente porque había bastante espacio entre el dispositivo y el termostato con el que quería vincularlo, y eso que según la marca el smart hub tiene un alcance de radio de hasta 300 metros -aseguro que en mi casa no hay ese tipo de distancias, pero aun así me dio algunos problemas separarlos-.

La pasarela se conecta a un cable de alimentación y a un cable RJ45 para la conexión a tu red de Internet que vienen en la caja.

Una vez el cable de Ethernet y el de la red eléctrica están conectados al router y al enchufe respectivamente, se encenderá en la parte de arriba un LED con el logo de la marca que nos indica el estado del sistema. Solo tienes que bajarte la app gratuitamente en Google Play o App Store, crear una cuenta y seguir los pasos que te va indicando la aplicación y el manual.

Tip para novatos: asegúrate de tener conectados a la misma red tanto el Tydom Home como el móvil o tablet donde has instalado la app.

Después, ir instalando los diferentes dispositivos inteligentes y asociándolos con la aplicación es muy sencillo y solo hay que seguir los pasos indicados. Con esta nueva pasarela, Delta Dore facilita el día a día de las familias gracias a la gestión integral de sus equipos (calefacción, bombillas, persianas motorizadas, alarma, cámaras…).

La aplicación Tydom es gratis en las tiendas de apps de iOS y Android y tiene un manejo muy sencillo. 20BITS

Rendimiento con algún handicap

¿Y para qué sirve todo esto? Según la propia compañía, el Tydom home es la central domótica de nuestro hogar.

Puedes ajustar la temperatura en el momento adecuado y controlar el consumo para evitar que la factura se descontrole, automatizar la iluminación para crear escenarios de simulación de presencia cuando no se está en casa, programar la subida y bajada de las persianas en función de la hora o recibir una notificación cuando los hijos vuelven del colegio.

Y, por supuesto, crear todo tipo de rutinas según tus ritmos diarios.

En general y hasta aquí todo me parece bastante correcto. Los problemas que yo he experimentado han tenido que ver más con los servicios ‘extra’.

Reconozco que me he vuelto muy comodona en algunos aspectos y que hoy por hoy me cuesta hacer ciertas tareas tecnológicas de forma manual. Es decir: que le pido a Alexa que haga muchas cosas por mí y que esa pequeñez me parece uno de los placeres más básicos de la vida.

Y con este dispositivo he tenido en varias ocasiones problemas con la skill de la app Alexa de Amazon. Aunque en las dos ocasiones que me ha ocurrido la incidencia ha terminado por solucionarse, esto me ha supuesto una contrariedad.

Resumen

Como conclusión de la experiencia quiero señalar que me parece un dispositivo muy completo y fácil de manejar, pero su precio me resulta elevado para competir en un mercado tan copado y, sobre todo, para tener fallos en algo tan esencial como es la conexión con un asistente de voz.

