Google Nest WiFi Pro: un 'router' de malla que convierte tu red en una más rápida y segura en hasta 300 dispositivos

Valoración: Google Nest WiFi Pro / Router de malla

El sistema de red en malla es una alternativa a los repetidores a los que estamos acostumbrados que promete amplificar la señal WiFi y hacerla más segura y rápida. Ya sea porque haya rincones de tu casa en los que no llega el servicio de WiFi que tienes contratado o porque quieras mejorar su cobertura, esta tecnología es algo que deberías tener en cuenta.

Existen muchas opciones en el mercado, sin embargo, en esta ocasión vamos a centrarnos en el Google Nest WiFi Pro, que cuesta 219,99 euros en Amazon, aunque puede comprarse en cuatro cuotas mensuales de 55 euros. Desde hace más de un mes, 20BITS ha podido probar cómo funciona el nuevo dispositivo que dispone de cobertura WiFi 6E de próxima generación.

El Nest WiFi Pro reemplaza la red de un solo enrutador con una con múltiples enrutadores para asegurarse de que la cobertura llegue hasta a 300 aparatos electrónicos conectados. La conectividad con el nuevo sistema de malla de Google alcanza hasta los 120 metros cuadrados y puede combinarse con otros routers Nest WiFi Pro o con los de Matter para ampliar más la cobertura.

El Nest WiFi Pro cuenta con dos puertos Ethernet que admiten velocidades por cable de 1 Gbps por cada router, una memoria de 1 GB de RAM y 4 GB de memoria flash de almacenamiento. Además, proporciona una seguridad extra a la señal, con un cifrado WPA3 (Acceso WiFi protegido 3) y actualizaciones automáticas del sistema.

Diseño elegante y sencillo

Si eres de los que busca mejorar la calidad de su WiFi sin que el repetidor desentone con el resto del mobiliario, puede que este producto sea el indicado. Su diseño es bastante minimalista, como una caja con los bordes redondeados de color blanca, por lo que posiblemente combine con el resto del hogar por su similitud.

El Nest WiFi Pro tiene un diseño bastante simple y elegante. Google

Pese a que su diseño se adapte a casi cualquier decoración, no se puede decir que pase inadvertido, puesto que sus dimensiones no son especialmente pequeñas. Mide 130 x 117 x 85 mm y pesa 450 gramos, pero puede estar justificado por la tecnología que alberga en su interior y todo lo que logra gracias a ello.

¿Cómo configurar Nest WiFi Pro?

El dispositivo, como todos los sistemas de red de malla, debe conectarse a la corriente para funcionar. En el paquete, viene incorporado un cable de alimentación de 22 vatios, que deberá enchufarse cerca del router del hogar, porque también deberá usarse un cable Ethernet para conectarlo a la señal WiFi.

Hay dos puertos para Ehternet, por lo que, al instalarlo, tienes que fijarte en que insertas el cable en el adecuado, que será que tiene el icono redondo con cuadrados en su interior. Una vez hecho esto, instala la app Google Home en tu móvil e inicia sesión.

Asegúrate de colocar el cable Ethernet en el puerto correcto. Google

A continuación, tendrás que buscar el Nest WiFi Pro clicando en el símbolo de más '+' que se sitúa en la esquina superior izquierda. Ahí, deberás clicar en 'Configurar dispositivo' > 'Dispositivo nuevo' > Escoger la casa en la que está el aparato y seguir los pasos que se indiquen en la pantalla.

Desde la aplicación, se puede crear un WiFi exclusivo para invitados y eliminarlo cuando se vayan, para no tener que dar la contraseña real a cada persona que entra en casa. También puedes controlar los dispositivos que hay conectados para cerciorarte de que nadie de fuera del hogar tiene acceso o incluso programar horarios de descanso.

Puedes controlar tu Nest WiFi Pro desde la app Google Home. Google

Conexión WiFi en cada rincón de tu hogar

Para poner a prueba al Nest WiFi Pro de verdad, lo llevé a la casa de un pueblo desde la que a veces teletrabajo y la señal WiFi me ha provocado más de una vez algún contratiempo. La conexión a Internet y el entorno rural no son dos cosas que suelan compaginar muy bien, por lo que, consideré que era un buen sitio para comprobar si el dispositivo cumplía con lo prometido.

Si en la casa del pueblo estaba acostumbrada a que las descargas fuesen muy lentas y a que a veces me costase hacer videollamadas, con Nest WiFi Pro he podido ver una mejora al respecto. Durante el tiempo que he estado usando he hecho varias pruebas de latencia y los resultados eran claramente mejores si los comparaba con los anteriores.

El aparato es una posible solución a los problemas que puedas tener con tu señal WiFi en tu casa. Algo que es muy importante, sobre todo ahora, que casi todos los dispositivos son inteligentes y suelen estar conectados a la red. Por ello, el Nest WiFi Pro puede verse como una inversión que, pese a que pueda resultar caro, puede ofrecer un mejor Internet que el que tenías hasta ahora.

Puntuación 9 LO MEJOR: ofrece una señal WiFi más segura, estable y rápida a hasta 300 dispositivos.

​LO PEOR: su precio puede resultar caro para muchos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.