Echo Show 15: Amazon apuesta por Alexa a lo grande con su nuevo altavoz con pantalla

En vertical o en horizontal. Anclado en la pared o con soporte. Con la cámara abierta o con todo clausurado. Con Alexa escuchando o con el sonido desactivado. Viendo un salvapantallas o mostrando los widgets con tareas, recordatorios y listas de reproducción. Tú eliges cómo quieres que sea la experiencia con el nuevo Echo Show 15, lo que está claro es que decidas lo que decidas la interacción será a lo grande: Amazon apuesta rotundamente por las pantallas con su último dispositivo, de nada más y nada menos que 15,6 pulgadas de panel.

Durante los últimos días he tenido en mi cocina este descomunal hub de control del hogar inteligente, pasando del pequeño y coqueto Echo Dot a un pantallón cuya presencia en la habitación en la que se instala se deja notar. Olvídate de tener a Alexa semi escondida en un rincón, Amazon quiere ganar terreno en tu casa.

Os cuento en esta review primeras impresiones del nuevo Amazon Echo Show 15, pero ya por ir adelantando puedo decir que, si ya me gustó su hermano el Echo Show 10, este altavoz con pantalla me ha conquistado del todo -si bien es un producto al que tal vez no todo el mundo saque partido y cuyo precio no invita a ser un superventas, sino un producto más de nicho-.

La pantalla del nuevo Echo Show tiene 15,6 pulgadas. 20BITS

Especificaciones técnicas

Pantalla: 15,6 pulgadas (se puede usar en orientación horizontal o vertical)

Dimensiones: 402 x 252 x 35 milímetros

Peso: 2.215 gramos

Resolución: Full HD, 1.920 x 1.080 píxeles

Cámara: 5 megapíxeles

Botones: cubierta para la cámara, desactivar micrófono, subir/bajar volumen

Altavoces: 2 de rango completo de 1,6" (41 mm)

Procesador: Amazon AZ2 Neural Edge

Tecnología: reconocimiento Visual ID, asistente Alexa, sensor de luz ambiental RGB + acelerómetro

Conectividad WiFi: no es compatible con Wi-Fi 6 actualmente, solo con WiFi de doble banda y redes WiFi 802.11a/b/g/n/ac

Conectividad Bluetooth: perfil de distribución de audio avanzada (A2DP) para la transmisión de audio desde tu dispositivo móvil al Echo Show 15 o desde el Echo Show 15 a tu altavoz Bluetooth. Perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP) para el control por voz de los dispositivos móviles conectados.

Requisitos del sistema: la app Alexa es compatible con dispositivos Fire OS, iOS y Android.

Controlador de Hogar digital Zigbee integrado: no

Instalación: a la pared o mediante soporte (se vende por separado)

Precio: 249,99 euros

Diseño: una pantalla que gobernará allá donde la pongas

No nos vamos a engañar: el Echo Show 15 se deja ver. Pero en mi opinión esa era justo la intención de la marca, ofrecer una opción de dispositivo que reine en la habitación en la que lo pongas y que nos sirva como hub de control de nuestras casas inteligentes, como marco de fotos y como pantalla en la que lanzar recordatorios y notas al resto de los miembros de nuestra smart home.

Por eso este altavoz con pantalla ha cambiado en lo estético, saliéndose de la línea a la que nos tenía acostumbrados Amazon. A mí personalmente me gusta ese aspecto como de marco de fotos y me parece que tiene un diseño muy acertado. Si bien puede que no todo el mundo quiera tener una pantalla de ese calibre en su cocina -casi parece un televisor pequeño-, ya sea por su gusto personal o directamente por el espacio que ocupa.

Una de las novedades que más ha destacado la compañía en el lanzamiento de este producto ha sido que es el primero que está diseñado con la idea de colgarse en la pared. Yo que no soy muy fan de cables al aire he preferido la opción de ponerlo en el soporte -que venden por separado-. En esta misma línea también han insistido mucho en la posibilidad de usarlo en orientación horizontal o vertical. De nuevo he ido por la vía clásica y he utilizado el dispositivo en modo apaisado, ya que a la hora de ver contenidos de vídeo me parece más práctico.

En cuanto a dimensiones y peso queda claro al verlo que el Echo Show 15 no es un producto pensado para ser portátil. Esto es algo sobre lo que llevo insistiendo en general desde que analizo altavoces inteligentes: no están diseñados para que te los lleves por ahí, sino para ubicarse en algún punto de tu casa y quedarse quietos, por lo que no te preocupes demasiado si pesan mucho. En concreto el nuevo dispositivo de Amazon alcanza los 2.215 gramos, es decir, más de 2 kilos de criatura. Pero es que lo vas a poner en el sitio que elijas y no lo vas a tocar más.

El Echo Show 15 tiene los botones en el borde superior -si lo tienes colocado en horizontal-: una cubierta para la cámara, un botón para desactivar micrófono y dos botones para subir/bajar volumen.

En mi opinión, en lo que a diseño se refiere, la marca ha acertado y el resultado es un dispositivo elegante, que queda muy bien allá donde lo pongas y que tiene mucha presencia, en el mejor sentido. Eso sí: no lo veo para espacios pequeños, por lo que considero que el Echo Show 15 no es un producto de masas, sino más bien una propuesta de nicho -su precio, casi 250 euros, tampoco ayuda a que vaya a venderse como churros-.

El Echo Show 15 se ha presentado este 2022. 20BITS

Pantalla: la reina de la fiesta

¿Qué más decir de la pantalla además de que tiene unas descomunales 15,6 pulgadas? Pues eso, que es gigante y que no caben muchas dudas sobre la estrategia de Amazon con este nuevo miembro de la familia Echo: entrar en nuestras casas para organizarlas a través de este panel de control visual, interactivo e intuitivo.

Algunos analistas se han quejado de la resolución de la pantalla, que es Full HD de 1.920 x 1.080 píxeles. Yo opino que es suficiente para las funciones para las que está diseñado el dispositivo e incluso sobra material para chequear una receta en YouTube o ver algún capítulo en Netflix o Amazon Prime Video mientras degustas los deliciosos manjares que has preparado con la ayuda -o no- de Alexa.

Me gusta, insisto, cómo está enmarcada la pantalla, con el marco blanco dentro del borde exterior negro, como si fuera el paspartú en un cuadro. Creo que eso hace que el contenido del panel resalte más.

Desde luego con este tamaño, más grande que muchos ordenadores portátiles, tienes pantalla para largo tanto para organizar tu smart home como para ver contenidos -recuerdo que es compatible con Amazon Prime Video, Netflix, Atresplayer y muchas más, así como con los podcasts de Cadena SER, Antena 3 y RTVE-.

Además, el Echo Show 15 permite dejar notas, recordatorios, la lista de la compra, el calendario, la previsión del tiempo o un listado de tareas por hacer en su pantalla, un servicio de widgets bastante útil si tu pareja es un poco despistada. O puedes simplemente optar por un salvapantallas bonito o por poner tus fotos personales favoritas.

La pantalla del nuevo dispositivo de Amazon me ha parecido bastante práctica en cuanto a su función como panel de organización del hogar y doy por bueno también su papel como reproductor de contenidos. Para mí es la característica estrella de este nuevo Echo y no me sobra tamaño para nada.

Puedes instalar el Echo Show 15 en la pared o ponerlo en un soporte (que se vende por separado). 20BITS

Tecnología: Alexa siempre atenta y más rápida que nunca

No sé si es cosa mía, pero con este Echo Show 15 he tenido la sensación de que Alexa me escucha mucho más y mucho mejor. Más en cuanto a volumen, mejor en cuanto a precisión. El aparato lleva un procesador Amazon AZ2 Neural Edge de última generación, un motor de inferencia de aprendizaje automático (ML) con una arquitectura escalable de cuatro núcleos.

Además, la arquitectura AZ2 está diseñada a medida por Amazon, lo que le permite procesar algoritmos de visión artificial que antes requerían de la potencia computacional de la nube. Esto significa que el Echo Show 15 es capaz de reconocer a una persona inscrita en ID Visual y podrá procesar sus imágenes directamente en el dispositivo.

¿Para qué sirve todo esto? Como digo, yo he notado a Alexa más servicial, además el altavoz puede reconocer distintos perfiles tanto por la voz como para la imagen -si tienes, claro, la cámara abierta-, de manera que te mostrará lo que tú configures en una pantalla personalizada.

La configuración de este nuevo miembro de la familia Echo, como pasa con el resto de sus hermanos, es muy sencilla y apenas necesitas hacer nada. Con tener acceso a Internet en el móvil, la app de Alexa instalada y el WiFi de casa para conectar el dispositivo a la red es suficiente. Además, se hace bastante rápido.

Y si te preocupa la privacidad, como siempre Amazon permite ‘capar’ el dispositivo: puedes tanto tapar la cámara con la pestaña que tiene como desactivar el micrófono mediante el botón que tiene para dicha acción -recuerda que con el micro desactivado aparece una pequeña franja roja-. Asimismo, la compañía pone a disposición de los usuarios la posibilidad de ver y borrar sus grabaciones.

Los botones del Echo Show 15 quedan en el borde superior cuando lo colocas en horizontal. 20BITS

Finalmente, cabe mencionar su cámara, que tal vez sea una de las peores características que tiene el dispositivo. Si con el Echo Show 10 Amazon nos sorprendía montando un sensor de 13 megapíxeles bastante resultón -que de hecho también añadió a la actualización de 2021 del Echo Show 8-, para el Echo Show 15 la marca ‘se ha conformado’ con unos escasos 5 MP. Que son suficientes para lo que los vamos a utilizar, pero chirría un poco el bajón.

Lo único que se me ocurre para justificar esta bajada de megapíxeles es que el nuevo dispositivo de Amazon no es tanto una pantalla para comunicarse con los tuyos, sino que -insisto- está pensado para ser un hub de control del hogar digital. A diferencia del Echo Show 10, que claramente está orientado a la comunicación con esa cámara y ese motor que rota dentro del aparato para seguirte por la habitación.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 9,5/10

Lo mejor: diseño bonito, buen sonido, buena pantalla, Alexa siempre atenta y muchas posibilidades para organizar el hogar.

​

​Lo peor: ocupa bastante (pero a cambio se puede colgar para ahorrar espacio) y la resolución de la cámara es mejorable.

​

Me ha convencido. La verdad es que me gustan los altavoces de Amazon, todos los que he probado me han parecido prácticos por algo y este modelo no iba a ser menos: desde el pequeño Echo Dot que cabe en cualquier parte hasta la gran pantalla del Echo Show 15 para organizar tu casa, todos los smart speakers de la marca tienen su función.

Reconozco, sin embargo, que el nuevo dispositivo de la compañía no es para todos, ya que es posible que no tengamos el espacio suficiente para colocarlo -aunque para ello, subraya la marca, se puede colgar- o directamente no nos guste tener un cacharro tan grande. Por lo tanto, entiendo que este no será el superventas de la marca, pero quien busque este tipo de funcionalidades tiene en el Echo Show 15 un gran aliado.

