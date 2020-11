Echo Dot (2020): el nuevo diseño del altavoz inteligente barato de Amazon lo hace aun más apetecible

Se cumplen seis años desde que Amazon desató con su Echo la locura por los altavoces inteligentes y los asistentes virtuales. Y poco a poco las principales firmas se fueron subiendo al carro: en 2016 apareció Google Home y después lo hizo el HomePod de Apple en 2017. Esta gallina no iba a quedarse sin repartir sus huevos de oro.

Aunque en sus inicios los usuarios no terminaban de fiarse de esta nueva tecnología, que la veían como un espía dentro de casa, los smart speakers pronto fueron despertando el interés de la gente. Entonces las marcas se encontraron con otra barrera: el precio de sus dispositivos no era para todos los públicos. Y así nació el pequeño aparato que en 20Bits hemos estado probando las últimas semanas.

La primera generación del Echo Dot fue lanzada en 2015 y es visualmente similar al primer Amazon Echo: exterior de aspecto duro y pocas posibilidades de control. Desde entonces ha llovido mucho, tanto que la compañía ha rediseñado completamente su producto y ahora lo ha hecho de forma esférica. Pero también hubo cambios en las demás generaciones: en la segunda se añadieron los botones de volumen y en la tercera se introdujo la cubierta con capa de tela.

Así ha sido la evolución del Echo Dot desde su lanzamiento en 2015. 20BITS

Lo que está claro es que Amazon sigue mejorando su producto y posicionándose como líder en esta industria. La cuarta generación del Echo Dot mantiene las cualidades que han ido cautivando al público estos seis años pero le añade ese aspecto redondeado con el que parece pretender que sea un elemento más de la decoración de tu casa.

Una de las razones por las que Echo Dot es el altavoz inteligente más vendido de todos los tiempos es su precio: Amazon mantiene la dinámica de hacer de este un dispositivo asequible, que cuesta actualmente 59,99 euros.

Conquista por fuera...

En esencia, Echo Dot (2020) mantiene las características que tanto hicieron triunfar a la tercera generación de este aparato, pero Amazon se deshace de su clásica forma de disco y convierte a este buque insignia -y también a su hermano mayor, el Echo- en una esfera de base plana que con sus tres colores -negro, blanco, azul- se convierte en “una forma elegante de colocar Alexa en cualquier espacio”, dice la marca.

Amazon parece pretender que sus altavoces formen parte del diseño de tu casa. 20BITS

El nuevo diseño no solo es más estético, sino que además le proporciona a Amazon un espacio mayor en el que incluir más tecnología. Esto, a su vez, conlleva algún handicap, como que el dispositivo ahora es algo más pesado o que su tamaño no le permite meterlo en cualquier recoveco. Aunque estamos bastante seguros de que la intención de la compañía no es que lo escondas, sino que esté bien visible en cualquier habitación.

En relación a su aspecto, otra de las claves es que ahora no podrás colgar en la pared tu Echo Dot, aunque insistimos en que esto tiene toda la intención de la marca de desterrar la idea de que un altavoz inteligente es un ‘cacharro feo’ que ha de ponerse de cualquier manera, y lo que quieren es ocupar un lugar predominante en tu casa.

Se mantienen también la luz de aviso azul y los botones -cuatro- para ajustar el volumen, silenciar el altavoz o confirmar acciones de rango.

La última novedad reseñable en cuanto a su diseño es una propuesta bastante adorable: los Echo Dot Kids Edition, que son dos encantadores animales -un tigre y un panda- y que según lo que comentó Amazon en la presentación llevan algunas funciones incorporadas especialmente dedicadas a los niños. Una lástima que, por el momento, no estén disponibles en España.

Echo Dot Kids Edition. Amazon

...y cumple por dentro

Aunque es compacto, incluye un potente altavoz frontal de 1,6 pulgadas que produce voces nítidas y bajos equilibrados. Para nuestro gusto excelente.

Cierto es que aparte del nuevo diseño, todo lo demás sobre el Echo Dot es prácticamente idéntico al modelo del año pasado, pero eso no es necesariamente algo malo ya que los usuarios en general muestran un alto nivel de satisfacción por el producto. Eso sí: si ya tienes la tercera generación, puede que no merezca la pena que te compres el nuevo.

Como novedad, dice la compañía que cuenta también con un mejor rendimiento de sonido y un nuevo módulo de reconocimiento de voz que procesa localmente el audio -lo hace en el propio dispositivo-, lo que permite que las respuestas y las solicitudes sean más rápidas. Para lograr esa rapidez en el tiempo de respuesta, llevar un módulo de silicio AZ1 Neural Edge. Según nuestra experiencia, Alexa es eficaz y rápida.

Por último, según Amazon, gracias a este módulo los nuevo Echo en todas sus versiones gastan 20 veces menos de potencia, procesan dos veces más rápido las conversaciones y consumen un 85% menos de memoria.

Los 4 botones (volumen, silenciar y acciones de rango) del Echo Dot 3 se mantienen. 20BITS

Alexa, tan servicial como siempre



Como es habitual, gracias Alexa podemos hacer un sinfín de cosas con nuestro Echo Dot: desde escuchar música y podcasts en streamingcon Amazon Music, Apple Music o Spotify, entre otros, hasta pedirle al asistente que te cuente un chiste, te lea las noticias o te dé la previsión del tiempo.

La domótica está muy presenta y como siempre Alexa puede encender luces, ajustar termostatos y cerrar cerraduras usando dispositivos compatibles. Y asimismo puedes pedirle que llame a tu madre para que te dé la receta de garbanzos que quieres hacer -en mi caso, una realidad, porque tengo el Echo Dot en la cocina-.

Una de las cosas que más utilizo es la Rutina ‘Empieza mi día’, con la que Alexa me da las noticias del día, el tiempo y lee mi calendario. Además puedes llamar a otras habitaciones o hacer comunicados para toda la casa, y así te olvidas de andar a gritos para avisar de que la cena está lista.

Respeto al medio ambiente

Por último, decir que según informa Amazon los nuevos dispositivos Echo Dot están fabricados con un 100% de tejidos reciclados postconsumo, un 100% de aluminio reciclado fundido y un 50% de plástico reciclado postconsumo. Además, el 99% del embalaje de los dispositivos está hecho de materiales de fibra de madera obtenida “de bosques gestionados de forma responsable o bien de fuentes recicladas”.

Están certificados por Carbon Trust y llevarán su etiqueta ‘Reducing CO2’, una certificación que demuestra “el compromiso con la reducción de la huella de carbono de estos productos año tras año”.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.