Amazon Halo, la llamativa variante de las pulseras de actividad: sin pantalla, escanea el cuerpo para medir la grasa y analiza el tono de voz

Las pulseras de actividad tienen una fuerte demanda por parte de los usuarios y, en consonancia, cada marca tiene sus propuestas. Amazon entra con fuerza en esta vertiente de los denominados weareables con Amazon Halo, llamativa variante de lo que se entiende por smartband al no incluir pantalla y por funciones como la de analizar el porcentaje de grasa corporal a partir de un escaneo previo mediante el cual crea un modelo 3D personalizado y al estudiar la voz para indicar el estado de ánimo.

De momento Amazon Halo se encuentra solo disponible en Estados Unidos. Cuesta 64,99 dólares dentro del periodo de Early Access (requiere invitación). Cabe matizar que, más allá del dispositivo, lo que se compra es una suscripción a este servicio específico de Amazon, cuyo precio sin promoción asciende a 99,99 dólares. Transcurridos seis meses, el cliente adscrito pasa a pagar 3,99 dólares mensuales.

La Amazon Halo en color rosa (Amazon)

Respecto a la ausencia de pantalla, Amazon señala que tiene como objetivo centrarse en la salud y que buscar “evitar distracciones”. Los sensores de la pulsera recogen unos datos que aparecen plasmados en la aplicación del móvil. Bajo la correa figura la cápsula que realiza las mediciones, que viene con un acelerómetro, un sensor de temperatura, el relativo a la frecuencia cardíaca, indicador LED, dos micrófonos y un botón para activar/desactivar estos últimos.

Fotos para el escaneo y el modelo 3D

El lado futurista y sorprendente reside en primer término en el mencionado escaneo corporal para medir el porcentaje de grasa. El análisis comienza con las fotografías que es necesario tomarse, cuatro en concreto: frontal, parte posterior y ambos lados. Amazon subraya que estas imágenes se eliminan automáticamente de la nube una vez se han procesado.

Imagen con la que Amazon explica la función Body de Amazon Halo (Amazon)

Como resultado de las fotos, en escasos segundos aparece un modelo 3D de nuestro cuerpo, base a partir de la que realizar progresos. La función visualiza cómo cambiaría tu cuerpo si perdieras o ganaras grasa corporal. La compañía recomienda llevar a cabo escaneos cada dos semanas para ver la evolución, así como fijarse en la tendencia durante un periodo prolongado. Recuerda asimismo que rebajar la grasa corporal lleva su tiempo.

Cómo suena nuestra voz

También atrae la capacidad de Amazon Halo de analizar el tono voz con objeto de mostrar el estado anímico. La inteligencia artificial estudia este aspecto a lo largo del día (si no se desea usar, basta con apagar los micrófonos). Esta función va encaminada a entender cómo suena tu voz y a tener en cuenta la incidencia de lo que esta transmite en el terreno social. La aplicación muestra después los porcentajes de ‘cómo has sonado’ (30% feliz, etc.). El perfil de voz personal se procesa solo en el smartphone.

Puntos, no pasos

La pulsera se diferencia de otras en el hecho de que en cuanto a la actividad no mide los pasos, sino que refleja los puntos logrados según la intensidad y la duración de los movimientos. La meta se fija en 150 puntos a la semana. Otro apunte: el sedentarismo fuera del sueño resta.

Si hablamos del descanso nocturno, esta band mide su calidad y las horas y ofrece sugerencias acerca de cómo mejorarlo (por ejemplo, reducir la toma de líquidos antes de disponerse a domir).

La Amazon Halo tiene una batería con hasta siete días de autonomía y se carga en menos de 90 minutos. Resistente al agua, se comercializa en tres colores y tamaños.

