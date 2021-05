Valoración: Google Nest Hub (2021)

Nest Hub es la propuesta de Google por tener un controlador del hogar con pantalla y altavoz inteligente. El dispositivo salió al mercado en 2018 y ahora la marca acaba de lanzar la segunda generación con varias mejoras y, sorprendentemente, también lo ha hecho más barato.

En 20Bits lo hemos probado durante varias semanas y os vamos a contar todos los detalles.

Especificaciones técnicas

Peso y medidas: 120,4 mm x 177,4 mm x 69,5 mm, peso 558 g

Pantalla: táctil de 7 pulgadas y resolución 1.024 x 600 píxeles

Colores: tiza (blanco) y carbón (negro)

Compatibilidad: iOS y Android

Botones: subir/bajar volumen, apagar micrófono

Procesador: CPU ARM de 4 núcleos de 64 bits a 1,9 GHz, motor de hardware de aprendizaje automático de alto rendimiento

Micrófonos y altavoz: 3 micrófonos de largo alcance y altavoz con driver de 1,7 pulgadas

Sensores: Soli con Motion Sense, Sensor de luminosidad, Sensor de temperatura

Alimentación: por cable

Conectividad: WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Chromecast integrado

Precio: 99,99 euros

La pantalla del Google Nest Hub tiene 7 pulgadas. 20BITS

Diseño

Comenzamos con el diseño, que es prácticamente igual que el Nest Hub de primera generación: tiene una base sobre la que se soporta la pantalla de 7 pulgadas y el altavoz se encuentra en la parte de atrás.

Tiene una altura de 120,4 milímetros, una anchura de 177,4 milímetros y una profundidad de 69,5 milímetros. Pesa 558 gramos y se enchufa mediante un cable de alimentación a la corriente. Integra un altavoz de rango completo con transductor de 43,5 mm y 3 micrófonos de largo alcance.

Además de estas especificaciones más técnicas, hay que destacar que el dispositivo se puede manejar de manera táctil a través de la pantalla y los botones físicos que lleva pasar subir y bajar el volumen (en el lateral) y para silenciar el micrófono.

Con el marco de la pantalla en blanco y el altavoz disponible en color tiza (blanco) y carbón (negro), es un diseño discreto y nada voluminoso y queda bien en cualquier parte, incluso por ejemplo en la mesilla de tu habitación.

Puedes subir y bajar el volumen del Google Nest Hub con sus botones laterales. 20BITS

La novedad: Sensor de Sueño

Precisamente tenerlo en la mesilla de la habitación va a posibilitar una de las nuevas funciones que trae el Google Nest Hub de 2021: todas las mañanas Nest Hub te mostrará en la pantalla un resumen personalizado de tu sueño, o bien podrás verlo en cualquier momento preguntando: “Hey, Google, ¿cómo he dormido esta noche?”.

Asimismo, Sensor de Sueño te ayuda ofreciéndote horarios de descanso adaptados y sugerencias personalizadas para mejorar tu descanso, desarrolladas por un equipo de científicos del sueño y teniendo en cuenta las orientaciones de entidades como la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño.

Rendimiento

En su tecnología interna podemos destacar que lleva Asistente de Google integrado, Tecnología Voice Match y detección de ultrasonidos. La comprensión es bastante buena y gracias también a sus tres micrófonos nos escucha desde bastante lejos.

La pantalla también tiene un par de mejoras: incluye Sensor Soli para Motion Sense, que sirve para controlar por gestos el Nest Hub (si acercas la palma de la mano una vez se pausa el contenido que se está reproduciendo y si lo vuelves a hacer se reinicia).

En cuanto al sonido, según la firma, el altavoz del nuevo Nest Hub utiliza la misma tecnología de audio que Nest Audio -el smart speaker de Google- y tiene un 50% más de graves que la primera generación. Lo cierto es que se oye bastante mejor.

¿Para qué sirve Google Nest Hub?

El dispositivo es un panel de control para tu hogar inteligente, un altavoz y una pantalla, todo en uno. Esto significa que puedes manejar desde él tus aparatos smart -como teles, enchufes, bombillas y demás cacharros inteligentes que tengas en casa-, escuchar tus canciones favoritas en Spotify y también ver la última serie de moda de Netflix.

Desde la pantalla del dispositivo puedes manejar algunos de los aspectos más importantes del mismo. No obstante, como buen aparato smart, su control principal será a través de la voz y a través de la app Google Home. Diciéndole “Hey, Google” podrás preguntar y pedir al Asistente lo que se te ocurra -aunque no olvides que no es el genio de la lámpara, así que trata de acotar tus deseos a cosas factibles-.

El Google Nest Hub apenas ocupa espacio y queda perfecto en la mesilla de noche. 20BITS

Configuración

El funcionamiento como siempre es muy sencillo: solo tienes que bajarte la app Google Home compatible con iOS y Android y conectar el dispositivo al WiFi. Después de una breve configuración podrás manejar algunas funciones desde la aplicación.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10

Lo mejor: el diseño, el sonido mejorado y esa nueva función del sueño.

​

​Lo peor: podrían haber dado un poco más con el Sensor Soli para Motion Sense y que tuviera más gestos.

​

Google ha mejorado su pantalla inteligente, especialmente en lo tocante al sonido y potencia del altavoz, y utiliza como reclamo ese nuevo sensor para controlar el descanso. Es cierto que hoy en día existen muchos wearables que cumplen también con esa función de monitorizar el sueño, pero esta no te obliga a llevar nada puesto por la noche.

Sigo pensando que se trata de un muy buen dispositivo de manera general y probarlo en la mesilla de noche ha sido un plus, ya que se le puede dar bastante utilidad, pero habiendo probado la anterior generación no noto excesivas diferencias como para comprar el Nest Hub de 2021 si ya tenías el modelo viejo.

Eso sí, si no disponemos de altavoz inteligente con pantalla por 99,99 euros este es un dispositivo muy pero que muy competente. Como nos pasaba con la anterior generación, nos encanta el diseño y Google lo hace bastante bien en cuanto a rendimiento y manejo del aparato.

