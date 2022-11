Chromecast con Google TV (HD): un dispositivo barato para ver todo el contenido en streaming desde tu televisor normal

Valoración: Chromecast con Google TV (HD)

Los aparatos inteligentes son el pan de cada día de nuestros hogares y, si no los tenemos, los buscamos de cualquier forma, sobre todo con algo que usamos cada día, como es el caso de los televisores. No todos los usuarios consumen ya los canales televisivos, pero eso no implica que hayan dejado de usar estos dispositivos para ver contenido audiovisual y ahí es donde entran en juego las Smart TV.

Sin embargo, aquellos que cuentan con buenos televisores que todavía les son útiles, es posible que no quieran invertir cientos (o incluso miles) de euros por uno inteligente. Para ellos, existen herramientas con las que pueden convertirlos en Smart TV, como es el caso del Chromecast con Google TV (HD), que puedes conseguir por 39,99 euros (el precio más barato hasta la fecha). Ahora, incluso se puede conseguir por 29,99 euros, durante el Black Friday de Amazon.

El dispositivo solo necesita conectarse a la corriente por un puerto USB-C y también al televisor a través de un cable HDMI para funcionar. Aunque en versiones anteriores era necesario utilizar el móvil para enviar contenido, los Chromecast con Google TV permiten desenvolverse por el televisor convertido en Smart TV con un pequeño mando incluido en la caja.

Características de Chromecast con Google TV

La configuración del aparato es muy sencilla: solamente se necesita conectar el puerto HDMI al televisor, conectarlo a la red WiFi del hogar (de forma remota o a través de cable Ethernet) y estará listo.

El sistema cuenta con un procesador Amlogic S805X3 de cuatro núcleos a 1,8 GHz y una GPU ARM Mali-G31 MP2 con 1,5 GB de RAM. Este procesador ofrece una velocidad de respuesta bastante fluida.

Asimismo, dispone de conexión WiFi 802.11ac y Bluetooth 4.1. Gracias a dicha tecnología, el dispositivo soporta 1080p con HDR10, HDR10+ y HLG y Dolby Atmos.

Material y diseño del Chromecast con Google TV

Según Google, el 49% del peso (55 gramos) de las piezas de plástico es material reciclado, mostrando su compromiso con el medio ambiente. Además, está disponible en color blanco y en color salmón, con el mando a juego.

Gran parte de los materiales de plástico del dispositivo son reciclados. Google

Sus dimensiones son 162,5 x 61 x 12,5 milímetros, bastante pequeño para poder camuflarlo en la parte de atrás del televisor sin que resulte muy vistoso.

El mando funciona con dos pilas AAA (incluidas en el paquete) y diez botones: del Asistente de Google, de Netflix, de YouTube, de inicio, del micrófono, para retroceder, para cambiar la entrada, para apagar y encender la televisión y para subir y bajar el volumen. Asimismo, tiene un botón grande para moverse por la interfaz y clicar sobre los contenidos.

Cómo es la interfaz por dentro

Este Chromecast funciona con Google TV en vez de con Android TV. Sus funcionalidades son bastante similares: con recomendaciones de películas, series y programas basados en los gustos del usuario de las principales plataformas. Los contenidos que se sugieren son los de los servicios en streaming que la persona selecciona a la hora de configurar el dispositivo.

La diferencia de Google TV con respecto a Android TV es que priman los contenidos frente a las plataformas. Por lo tanto, en la página principal se muestran íntegramente los contenidos recomendados primero y después las aplicaciones instaladas.

Gracias a Chromecast con Google TV, los usuarios pueden tener acceso a Netflix, RTVE, Disney+, YouTube, TV3, Prime Video, HBO, DAZN, Google Photos, Meet y otros servicios más. En total, el dispositivo tiene una memoria de 8 GB, pero solo se puede aprovechar la mitad para descargar las plataformas que queramos disfrutar.

También se pueden disfrutar de juegos de Google Play, sin embargo, no hay muchos títulos disponibles. En suma, el mando no sirve para jugar, sino que se tiene que sincronizar con un mando Bluetooth propio, por lo que, pese a tener estos juegos, Chromecast con Google TV no está pensado para jugar.

Comandos de voz

Usando el botón del Asistente de Google que hay en el mando, los usuarios pueden pedirle al Chromecast que ponga una serie concreta o que busque un género o un actor específico. Otra opción es configurarlo con los altavoces o pantallas Nest para encenderlo diciendo ‘Hey Google’.

PUNTUACIÓN 9 LO MEJOR: el precio más barato de un Chromecast con Google TV hasta la fecha y su fluidez.

​LO PEOR: no es compatible con Dolby Video y tiene que estar siempre conectado a la corriente.

