Xiaomi Smart Pet Food Feeder: una práctica solución para que nuestra mascota siempre tenga comida

Xiaomi apostó por una fuente de agua y por un dispensador de pienso como sus primeros productos para mascotas en España. Si la Xiaomi Smart Pet Fountain contribuye a que beban más agua porque el movimiento de la misma les sirve de estímulo, el Xiaomi Smart Pet Food Feeder permite que perros y gatos tengan siempre comida y no haya que preocuparse por ello en horario nocturno o sobre todo cuando va a realizarse una salida o un viaje.

Salió a la venta por 130 euros (su precio actual supera por poco los 100 euros) y, como el dispositivo complementario, viene en color blanco y exhibe un diseño sencillo y cuidado. También fabricado por Jiangsu Chenyang Electronics para Xiaomi, es menos aparatoso de lo que parece en una primera impresión, condicionada por la caja y la disposición vertical.

Mowi, comiendo pienso servido con el Xiaomi Smart Pet Food Feeder (al lado, la Xiaomi Smart Pet Fountain) (20Bits)

Al igual que la fuente, el punto fuerte del Xiaomi Smart Pet Food Feeder se encuentra en un carácter práctico acompañado de la sugerencia de que sus elementos están muy bien pensados. Que la cubeta para el pienso pueda quitarse de la estructura gracias a su fijación magnética y que el cuenco donde caen las bolas sea de acero inoxidable constituyen verdaderos aciertos. La limpieza se hace mucho más fácil.

La apreciación se extiende al comprobar que Xiaomi ha contemplado que el dispensador, que requiere conectar el cable de alimentación, pueda funcionar mediante pilas si salta la luz. El compartimento para esta alternativa se halla en la tapa inferior del dispensador.

La estructura central consta de una cubierta, en cuyo lado interior hay que poner el cartucho desecante (para mantener la comida en un estado óptimo), de la parte interior con el compartimento en el que se deposita el pienso y del cuerpo exterior. En la cara frontal aparecen tres indicadores: el de la conexión WiFi, el de la dispensación (el color blanco quiere decir que está dispensando, el naranja señala que la tapa está mal cerrada y el parpadeo naranja significa que ha habido un fallo) y el que avisa si queda poca comida y conviene reponer. En la cara posterior se halla el puerto de alimentación, presente en un espacio de almacenamiento para guardar el cable cuando no va a utilizarse el dispensador.

Uso manual o programando

El Xiaomi Smart Pet Food Feeder puede usarse de manera manual. Una vez se ha echado el alimento seco al compartimento (caben hasta 1,8 kilos) basta con pulsar el botón de la cubierta. En cada dispensación salen unos 5 gramos de pienso, y por supuesto pueden servirse varias raciones pulsando de modo continuado hasta llegar a la cantidad de pienso deseada en ese momento para nuestro familiar peludo.

Usando la app Mi Home para configurar el Xiaomi Smart Pet Food Feeder (20Bits)

No obstante, el producto está concebido esencialmente para programar la dispensación y así quedarse tranquilo al salir de casa. Ya se sabe que cuando la mascota se queda de Rodríguez durante muchas horas o unos pocos días los comederos clásicos presentan problemas. La programación de la alimentación se realiza a través de la aplicación Mi Home (la destinada por Xiaomi para gestionar el hogar inteligente), gratuita y fácil de manejar. Hay que elegir las horas de dispensación de las distintas tomas y sus respectivas porciones. Asimismo, da la opción de programar el número de raciones que queremos que salgan directamente en el modo manual.

En la app puede crearse un perfil para cada mascota. En el apartado de ajustes se incluyen la guía de limpieza del compartimento de alimentos (la marca recomienda hacerlo cada 14 días) y un recordatorio de cuándo convendría sustituir el cartucho desecante.

Un apunte sobre el pienso

Más allá de que funcione con cable de alimentación y no con batería, el dispensador tiene una pega relacionada con la forma del pienso. Está pensado para bolas redondeadas u ovaladas (de entre 5 y 12 mm) y no para triangulares, cuadradas… El inconveniente surge cuando se utiliza un pienso específico (alimentación hipoalergénica, para animales esterilizados, etc.) y precisamente viene en una de estas formas no aptas. No quiere decir que no pueda utilizarse, pero se corre el riesgo de dañar las piezas internas. Tampoco permite usar alimentos liofilizados.

Puntuación 20Bits: 7,5/10 Lo mejor: lo bien pensado que está el producto.

​Lo peor: que solo admita pienso con forma redondeada u ovalada

