Apple Watch Series 9: lo mejor y lo peor del reloj inteligente más popular del mundo tras unos meses de uso

Valoración: Apple Watch Series 9

Como cada año, fiel a su cita de otoño, Apple celebró su keynote para mostrar al mundo todas las novedades que guardaba en la chistera. Normalmente, el iPhone suele ser el dispositivo que causa más hype entre los usuarios, ya sean ‘applelovers’ o auténticos haters. Pero el ‘segundón’, en este caso, no desmerece para nada una revisión.

Estoy hablando del nuevo Apple Watch, que además últimamente está en boca de todos debido a la polémica sobre su posible prohibición en Estados Unidos.

Durante estos meses he llevado en la muñeca lo último en tecnología de la firma de la manzana y sigo encantada con la experiencia. Como usuaria habitual, afirmo que es un smartwatch prácticamente inmejorable —siempre tendremos el hándicap de la batería como sombra, pero aquí aplicaría bien el refrán “Soplar y sorber, todo no puede ser”—.

Sin embargo, y por eso mismo de que soy veterana consumidora de este reloj inteligente, reconozco que el Apple Watch Series 9 deja una sensación un tanto agridulce al no sorprender demasiado con respecto a su predecesor. Algo, por otro lado, que es cada vez más común en todos los dispositivos y marcas y que tiene que ver con el poco margen de innovación que deja la dinámica de sacar cada año una nueva generación del mismo producto.

Te lo cuento todo en este análisis.

Especificaciones técnicas

Año de presentación: 2023

Tamaño de la caja: 41 mm o 45 mm

Dimensiones caja 41 mm: 41 mm de alto, 35 mm de ancho y 10.7 mm de grosor

Peso caja 41 mm: 31.9 g en la versión de aluminio con GPS, 32.1 g en la versión de aluminio con GPS + Cellular y 42.3 g en la versión de acero inoxidable

Dimensiones caja 45 mm: 45 mm de alto, 38 mm de ancho y 10.7 mm de grosor

Peso caja 45 mm: 38.7 g en la versión de aluminio con GPS), 39 g en la versión de aluminio con GPS + Cellular y 51.5 g en la versión de acero inoxidable

Materiales de la caja: aluminio o acero inoxidable

Micrófono: sí

Altavoz: sí

Control: corona digital con respuesta háptica, botón lateral, gesto de doble toque, Siri

Pantalla: de borde a borde Retina OLED LTPO siempre activa, con vidrio Ion-X en la parte frontal (cajas de aluminio) o cristal de zafiro en la parte frontal (cajas de acero inoxidable) y hasta 2.000 nits de brillo máximo

Chip: S9 SiP con procesador de doble núcleo de 64 bits, Neural Engine de 4 núcleos de Apple

Capacidad: 64 GB

Sensores: oxígeno en la sangre, frecuencia cardiaca y app ECG con notificaciones de frecuencia cardiaca alta y baja y notificaciones de ritmo irregular, fases del sueño, sensor de temperatura, puntos de Referencia y Retornar en Brújula, altímetro siempre activo, acelerómetro de alta fuerza g, giroscopio de alto rango dinámico, sensor de luz ambiental

Seguridad: emergencia SOS, llamadas de emergencia en el extranjero, detección de choques, detección de caídas

Salpicaduras, agua y polvo: resistencia al agua de 50 m (diseñado para nadar) y resistencia al polvo (IP6X)

Conectividad y comunicación: GPS (L1), GNSS, Galileo y BeiDou, LTE y UMTS, Wi-Fi 4 (802.11n), Bluetooth 5.3, chip de banda ultraancha de segunda generación, Apple Pay, GymKit

Batería: de iones de litio recargable integrada, hasta 18 horas de uso normal y hasta 36 horas en modo Ahorrar Batería

Carga: cable de carga magnética rápida con conector USB-C

Precio: desde 449 €

Apple Watch Series 9 en la versión de 41 mm. 20bits

Diseño

¿No news, good news? Parece que Apple se mantiene firme en su estética con respecto a su reloj inteligente. El nuevo Apple Watch Series 9 sigue la misma línea en su diseño que las generaciones anteriores: caja cuadrada de aluminio o acero inoxidable y tamaño de 41 o 45 mm.

Tal vez en el aspecto el único cambio notable sea la introducción de un nuevo modelo en rosa, que complementa a los ya existentes medianoche (gris oscuro), blanco, plata y rojo. Yo he llevado el rosa y lo cierto es que me gusta bastante, aunque no me ha gustado tanto la correa que lo ha acompañado: la correa de tejido Loop deportiva en rosa se ensucia muchísimo y al poco tiempo de llevarla ya se había puesto fea.

Es este sentido, para quienes esto sea algo negativo, como me pasa a mí, recomiendo pasar de las correas de tejido y optar por las de goma —la deportiva con cierre ajustable es cómoda—. O al menos, si prefieres las de tejido, elegir un color un poco más sufrido que el rosa clarito.

En contra a esa suciedad en la correa, tenemos una capa oleófuga en la pantalla que hace que apenas se queden las huellas, lo que para mi TOC y el de muchos otros viene genial.

Al margen de esta versión de la caja en rosa, como decía, el diseño no cambia mucho: este modelo sigue la línea de diseño minimalista y elegante de Apple. Yo soy de las que si algo funciona, no lo cambies, así que aquí no hay queja.

La resistencia es uno de los grandes reclamos de Apple. Según la compañía, su watch lleva una parte delantera resistente a los golpes, algo que ya estaba presente la generación anterior. En concreto, en los modelos de aluminio, tenemos un vidrio Ion-X y en los de acero inoxidable un cristal de zafiro. Mi experiencia es que si eres muy troter el reloj se va a rayar, pero reconozco que con el uso que le doy pocas rayas lleva para lo que podría llegar a tener, por lo que confirmo la resistencia de la parte frontal.

En este terreno, como siempre, el Apple Watch es también resistente a las salpicaduras, el agua y el polvo: es apto para nadar con resistencia al agua de 50 metros y cuenta con certificación de resistencia al polvo IP6X.

Por lo demás, tenemos lo habitual: tamaño de caja de 41 o 45 milímetros, peso de algo más de 30 gramos, pantalla táctil de borde a borde, digital crown con respuesta háptica, botón lateral y un sinfín de esferas y multitud de correas donde elegir.

Aunque no es un elemento nuevo, siempre me gusta destacar lo agradable que es la corona digital, tanto en el tacto físico como en la experiencia a la hora de usarla y esa pequeña vibración cuando la mueves. La fluidez y precisión son bestiales y es uno de los elementos mejor implementados de este reloj. Además, el acabado en rojo da un toque al diseño que le hace destacar y le sienta genial.

Con respecto al botón, está como siempre muy bien integrado en el diseño y responde con absoluta rapidez. Dado que ocupa buena parte del lateral, no le hace falta ser más prominente porque acertarás siempre a darle. Y este año lleva una pequeña novedad, que en realidad no es suya: te lo cuento más adelante, pero Apple introduce el gesto de doble toque en el Series 9, el cual en ocasiones es un sustituto de pulsar este botón lateral.

Sobre la parte trasera, fabricada en cerámica, conviene advertir que es el rincón más sucio del reloj, algo normal dado el constante contacto con la piel, el sudor, el jabón de lavarse las manos... pero nada que no se quite limpiándolo con el borde de la camiseta mismamente —esta regla la puedes aplicar a todo el smartwatch—.

Por último, el sistema de cambio de correas en los laterales sigue yendo tan fino como lo hacía en la primera generación.

Desde luego el Apple Watch Series 9 es un reloj bonito, elegante, ligero y que se siente premium lo mires por donde lo mires. ¿La pega? Nada de esto es nuevo.

El Apple Watch Series 9 tiene el mismo diseño que sus predecesores. 20bits

Pantalla

La pantalla de borde a borde Retina OLED LTPO siempre activa del Apple Watch Series 9 es simplemente deliciosa. En este apartado sí tenemos un cambio, en mi opinión, muy importante.

Como ha ocurrido con el iPhone 15, la pantalla del nuevo reloj inteligente de Apple sube de nits, en este caso concreto hasta los 2.000 nits de brillo máximo, el doble respecto al Series 8. Si me has leído sobre esto en otras ocasiones, pensarás que ya estoy otra vez con los nits. Pero es que para mí es una barbaridad lo bien que se ve la pantalla gracias a esta mejora.

Se nota especialmente en exteriores, donde la pantalla tiene una ejecución muy top y podremos verla con nitidez y claridad, independientemente del tipo de luz que le dé y si le da o no de forma directa. Como extra, lleva brillo adaptativo que garantiza legibilidad bajo cualquier condición de luz. Para mi gusto, una maravilla. Y en ningún momento he tenido que ajustar yo el brillo de forma manual.

Además, algo que también me agrada es que, en habitaciones oscuras o a primera hora de la mañana, se puede atenuar el brillo de la pantalla a un solo nit para no molestar a quien esté cerca.

Para cerrar el tema del brillo, toda esa potente iluminación hace que los colores se vean realmente bien, algo a lo que además Apple sabe sacar partido con su fondo negro y tonos chillones en los iconos de las aplicaciones.

Sobre la pantalla siempre activa, es una función que puede ser útil, pero en mi caso me prima más la duración de la batería, por lo que no la utilizo.

Y el resto, tenemos la experiencia de siempre: pantalla de borde a borde Retina OLED LTPO. Si no fuera por este cambio en los nits —que es genial, eso sí— prácticamente no podríamos distinguir un Series 9 de un Series 8 o 7.

La pantalla del Apple Watch Series 9 tiene hasta 2.000 nits de brillo. 20bits

Tecnología, rendimiento y funcionalidades

Apple ha introducido en su Apple Watch Series 9 el chip SiP S9. Pero es que, ¿qué menos podríamos esperar de una generación de dispositivo nueva que un nuevo procesador?

La compañía dice que se trata del chip para reloj de Apple más potente hasta el momento y que ofrece mejoras en todo el sistema y prestaciones inéditas, como un nuevo gesto de doble toque y la integración de Siri en el dispositivo, que permite registrar y consultar datos de salud de manera privada y segura. Junto a los nits, puede que el gesto de doble toque sea lo único realmente espectacular de este Series 9 en lo que a novedades se refiere.

El Apple Watch Series 9 también estrena un Neural Engine de 4 núcleos capaz de procesar tareas de aprendizaje automático hasta el doble de rápido que el Apple Watch Series 8, dicen desde Cupertino. Mi experiencia es que no he notado un gran cambio con respecto al modelo anterior… porque ya era bastante alucinante en términos de fluidez, rendimiento y respuesta.

Finalmente, sobre el chip, Apple dice que da al Apple Watch Series 9 una autonomía de 18 horas. De nuevo, esto es exactamente lo mismo que ofrecía el Series 8.

Sobre las funciones, tenemos los clásicos de Apple Watch: entrenamientos de todo tipo, resúmenes de actividad, sueño, control de la menstruación, mindfulness, alarmas, temporizadores, brújula, notificaciones, llamadas, modo walkie-talkie —que me encanta—, detección de caídas, emergencia SOS, frecuencia cardíaca, electrocardiograma, oxígeno en sangre, música, grabadora, fotos, cámara y acceso a multitud de apps externas.

Además, dado que la posibilidad de encontrar el iPhone con el Apple Watch es una de las prestaciones preferidas de los usuarios, ahora el SiP S9 incluye un chip de banda ultraancha (UWB) de segunda generación para poder utilizar ‘Búsqueda de Precisión’ en la gama del iPhone 15, que también cuenta con el mismo chip. ‘Búsqueda de Precisión’ muestra la distancia y la posición del iPhone que se quiere localizar, incluso si está en otra habitación. También proporciona indicaciones visuales, hápticas y sonoras para poder encontrarlo.

Un apunte final en el terreno de las funcionalidades: el gesto de doble toque que he mencionado de pasada mola un montón. Ahora, el Apple Watch Series 9 se puede controlar fácilmente con un nuevo gesto de doble toque sin tener que poner un dedo en la pantalla. Con solo juntar dos veces el índice y el pulgar de la mano que lleva el reloj, los usuarios pueden realizar de manera cómoda y sencilla muchas de las acciones más comunes del smartwatch.

Como el gesto de doble toque permite controlar el botón principal de una app, se puede utilizar para detener un temporizador, reproducir y pausar música, o posponer una alarma. Además, funciona para responder o colgar una llamada de teléfono, e incluso para hacer una foto con el control de cámara del Apple Watch. El doble toque también sirve para abrir los Grupos Inteligentes en la esfera y desplazarse por los widgets al hacer el gesto por segunda vez.

Este nuevo gesto es posible gracias al Neural Engine del Apple Watch Series 9, que procesa datos del acelerómetro, el giroscopio y el sensor óptico de frecuencia cardiaca con un nuevo algoritmo de aprendizaje automático. Ese algoritmo detecta los pequeños movimientos y los cambios en la circulación sanguínea que se producen únicamente al juntar dos veces el índice y el pulgar.

El Apple Watch Series 9 mantiene la corona digital y el botón lateral. 20bits

Batería

Llegamos a la autonomía, que tampoco ha cambiado nada con respecto a la generación anterior: tenemos unas 18 horas de batería antes de tener que pasar por boxes. Esto suele traducirse en un día y medio entre carga y carga, aunque depende del uso que le des.

Reconozco que si estás acostumbrado a tener relojes de batería que dura semanas esto puede ser un incordio. Conozco a muchas personas que prefieren sacrificar potencia y funciones a cambio de autonomía. No es mi caso.

Creo que para todo lo que ofrece este wearable, la duración de la batería está más que justificada. ¿Que me gustaría no tener que cargarlo tan a menudo? Por supuesto, pero personalmente doy más importancia a otros aspectos.

Una recomendación: hazte con una estación de carga y tenla siempre conectada en la mesilla o en la mesa del despacho, por ejemplo. Así podrás cargar el reloj rápida y cómodamente, sin tener que buscar cables y sin que suponga un esfuerzo. En una hora más o menos lo tienes al 100%. Además, si también tienes iPhone, venden algunas estaciones para cargar ambos dispositivos a la vez.

Apple Watch Series 9 pesa 31,9 gramos en la versión de 41 mm de aluminio con GPS. 20bits

Resumen

El Apple Watch sigue siendo un ‘relojazo’ y desde luego es uno de los mejores del mercado. Sin embargo, si tienes un Series 8 no creo que merezca la pena actualizarte a este, puesto que las novedades son muy pequeñas como para pagar 449 euros —como mínimo— para cambiarte a un smartwatch prácticamente igual. Tal vez podrías planteártelo si vienes de versiones mucho más antiguas o si te iniciaste con el Apple Watch SE, pero ahora quieres un poquito más.

Dicho esto, creo que el Apple Watch Series 9 se posiciona como un líder en el mercado de los wearables. Su combinación de diseño, funcionalidad y rendimiento es difícil de superar. Aunque el precio es elevado, para los entusiastas de la tecnología y aquellos comprometidos con su salud y bienestar, es una inversión que vale la pena.

Mantengo la opinión de que no es una generación con grandes cambios, pero los cambios que se han implementado son inteligentes y consiguen hacer de este un reloj aún más completo. Y estoy casi segura que el público objetivo no son las personas que son ya usuarias, sino aquellos que aún no lo son. Para quienes resultará un smartwatch muy apetecible.

LO MEJOR La pantalla y sus duplicados nits: ahora tenemos hasta 2.000 nits de brillo máximo, que hace que se vea estupendamente en cualquier situación de luz, incluso con sol directo.



​La función de doble toque es una de esas 'pequeñeces' tecnológicas que hace que la experiencia mejores y sea más divertida.

​

​El diseño y rendimiento de este reloj, aunque no hayan cambiado, siguen siendo un 10

LO PEOR La autonomía sigue siendo la misma.

​

​No tenemos apenas cambios con respecto a la generación anterior.

​

​Sigue siendo uno de los smartwatches más caros del mercado.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.