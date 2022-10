Apple Watch Series 8: pocos fuegos artificiales si ya tienes el reloj de la generación anterior

Valoración: Apple Watch Series 8

Y vamos con otro 'cacharrillo' de Apple. Los de Cupertino se pusieron las botas en septiembre presentando dispositivos. Uno de estos fue la nueva generación de Apple Watch, un reloj inteligente superventas que hasta ahora ha dado a la compañía muchas alegrías en cuanto a penetración de mercado.

El ‘hasta ahora’ no implica que este nuevo Series 8 no vaya a gustar a los usuarios. Todo lo contrario: es un smartwatch tope de gama que te deja boquiabierto... si no has llevado antes en la muñeca a su predecesor. El nuevo Apple Watch no trae prácticamente ninguna novedad y, aunque sigue siendo un gran dispositivo, no merece la pena cambiar si ya tenías la generación anterior. Te lo cuento todo en este análisis.

El Apple Watch Series 8 está disponible en 41 o 45 milímetros de caja. 20BITS

Especificaciones técnicas

Año de presentación: 2022

Variantes: GPS + Cellular o GPS

Acabados versión GPS + Cellular: aluminio (medianoche, blanco estelar, plata o rojo) y acero inoxidable (grafito, plata u oro)

Acabados versión GPS: aluminio (medianoche, blanco estelar, plata o rojo) y acero inoxidable (plata y negro espacial)

Dimensiones del modelo de 41 mm: 41 mm de alto, 35 mm de ancho y 10.7 mm de grosor

Dimensiones del modelo de 45 mm: 45 mm de alto, 38 mm de ancho y 10.7 mm de grosor

Peso del modelo de 41 mm: versión aluminio GPS + Cellular 32.2 g, versión aluminio GPS 31.9 g y versión acero inoxidable GPS + Cellular 42.3 g

Peso del modelo de 41 mm: versión aluminio GPS + Cellular 39.1 g, versión aluminio GPS 38.8 g y versión acero inoxidable GPS + Cellular 51.5 g

Funcionalidades: GPS (L1), GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou, brújula, altímetro siempre activo, sensor de oxígeno en la sangre, sensor eléctrico de frecuencia cardiaca, sensor óptico de frecuencia cardiaca de tercera generación, función Emergencia SOS, llamadas de emergencia en el extranjero, función de Detección de Caídas y Detección de Choques (acelerómetro de hasta 256 fuerzas G), giroscopio de alto rango dinámico y sensor de luz ambiental

Altavoz: sí

Micrófono: sí

Apto para recibir llamadas: sí

Apple Pay: sí

Resistencia: al agua hasta 50 metros y certificación IP6X de resistencia al polvo

Capacidad: 32 GB

Materiales: cubierta posterior de cristal de zafiro y cerámica

Pantalla: Retina OLED LTPO siempre activa con hasta 1,000 nits de brillo

Tamaño de la pantalla: 45 mm o 41 mm

Resolución de la pantalla: 396 x 484 pixeles en la de 45 mm y 352 x 430 pixeles en la de 41 mm

Procesadores: chip S8 con procesador de doble núcleo de 64 bits, W3 (chip inalámbrico de Apple) y Chip U1 (banda ultraancha)

Conectividad: LTE y UMTS (en el modelo GPS + Cellular), Wi-Fi 802.11b/g/n de 2.4 GHz y 5 GHz y Bluetooth 5.3

Batería: de iones de litio recargable integrada con hasta 18 horas de autonomía y hasta 36 horas en el modo bajo consumo

Carga: cable de carga magnética rápida con conector USB-C

Precio: 499 euros

Apple Watch Series 8 cuesta 499 euros. 20BITS

Diseño: nada nuevo bajo el sol

El diseño del Apple Watch Series 8 es totalmente idéntico al modelo anterior. De hecho, yo he probado la misma configuración que tuve el año pasado -recordamos que los materiales del estuche y los tipos de correa se determinan según tu elección-.

Como sabéis, se puede elegir entre un tamaño de 41 o 45 milímetros, entre la versión GPS + Cellular y la versión de solo GPS y entre dos materiales: aluminio y acero inoxidable.

Los colores varían según el modelo que selecciones. Si eliges la caja en aluminio, tanto en la versión GPS + Cellular como en la versión de solo GPS tienes disponibles cuatro colores: medianoche, blanco estelar, plata o rojo. Si eliges la caja en acero inoxidable, en la versión GPS + Cellular hay grafito, plata u oro y en la versión de solo GPS plata y negro espacial.

El mundo correas es amplísimo y cuesta pensar que no vayas a encontrar una que te encaje: deportivas, trenzadas, de cuero, con hebilla, tipo ‘loop’ -sin ataduras-, de marca… puedes configurarla en muchos materiales, formatos y colores. Lo mismo con las esferas, que hay decenas para elegir.

Yo he probado la Sport Band en blanco estrellado. 20BITS

Este reloj mantiene los clásicos corona y botón para controlar y gestionar las apps, además de, obviamente, las funciones táctiles de la pantalla. Las tres cosas tienen una sensibilidad muy correcta.

Yo funciono con la versión GPS + Cellular de 41mm en blanco estelar con la Sport Band también en blanco estelar. Me gusta muchísimo así y me resulta muy elegante. Sobra decir que es comodísimo y muy ligero, apenas notas que lo llevas, y aunque la correa es clarita no es nada sucia.

En cuanto a la durabilidad, se puede sumergir hasta 50 metros -cosa que no he probado- y tiene calificación IP6X de resistencia al polvo. Al final en mi experiencia anterior de lo que te das cuenta es de que, si no llevas algún tipo de protector, el cristal se acaba rayando con el uso y el paso del tiempo, incluso si eres muy cuidadoso. La caja, en cambio, sigue como nueva. El frontal incluye "un duro vidrio delantero resistente a los golpes", dicen desde Apple, lo que da cierta tranquilidad cuando llevas un wearable de este precio en la muñeca.

Pantalla: la fluidez más alucinante

El Apple Watch Series 8 monta una pantalla Retina OLED LTPO siempre activa con hasta 1.000 nits de brillo. Es un 'pantallón' y se ve muy muy bien, con brillo, temperatura y color equilibrados. La fluidez al tacto y la sensibilidad son también brutales.

Lo cierto es que este smartwatch incluye unas prestaciones en cuanto a pantalla que son de alta gama y que están genial, pero insisto: son las mismas que las de la generación anterior. Por ello no me detengo demasiado -podéis leer aquí la review del Apple Watch Series 7-.

Tecnología interna: hecho para volar

Me repito de nuevo: no hay muchos cambios en lo que a la parte interna se refiere. Es cierto que cambia el chip -S7 en el Apple Watch Series 7 y S8 en el Apple Watch Series 8, ambos de dos núcleos-, pero probablemente no notes la diferencia en tu día a día. Eso sí, funciona súper bien y la fluidez y respuesta son perfectas.

El Apple Watch Series 8 cuenta con el nuevo sistema operativo WatchOS 9, que trae consigo muchas novedades dedicadas a los entrenamientos y a la monitorización de la salud, así como un nuevo conjunto de pantallas personalizadas y funciones extra. No obstante, el Series 7 también recibirá la actualización, por lo que tendríamos lo mismo.

La principal diferencia se encuentra en el sensor de temperatura del Apple Watch Series 8, dedicado a mejorar la precisión al medir el ciclo menstrual y de ovulación. El Apple Watch Series 8 apuesta, como la anterior generación, por ser líder en prestaciones de salud y seguridad. Recordamos que el Apple Watch Series 7 ya fue un dispositivo muy maduro en lo que a sensores se refiere, incluyendo medidor de pulsaciones, ECG y SpO2, e incluso también añadiendo funciones de control del ciclo menstrual, que ahora han sido mejoradas gracias al mencionado sensor de temperatura nuevo, que toma la temperatura corporal durante la noche.

En lo que a seguridad se refiere, cuenta con detección de caídas, un servicio que ya estaba presente, y desde esta generación tenemos detección de accidentes, servicios de itinerancia -tener roaming internacional- y la función Emergencia SOS para pedir ayuda desde zonas sin cobertura.

La autonomía dura 18 horas. 20BITS

Autonomía: llega el modo bajo consumo

La autonomía del Apple Watch ha sido siempre la asignatura pendiente, y en esta generación esto no cambia. Tenemos una batería de iones de litio recargable integrada que nos ofrece hasta 18 horas de autonomía, según dice la compañía. Confirmo que el dato es correcto, al final tendrás que cargar el reloj cada día o día y medio aproximadamente, lo cual hay que reconocer que es algo tedioso.

Lo que tiene de bueno es que el dispositivo cuenta con una carga muy rápida y conseguimos llenar el 100% de la batería en una hora más o menos.

Y este año como novedad los de Cupertino introducen un modo bajo consumo. Con él, la autonomía llega hasta las 36 horas en el Apple Watch Series 8 con el iPhone cerca. Este nuevo modo desactiva o limita temporalmente algunos sensores y prestaciones, como la pantalla Retina siempre activa, el inicio automático de los entrenos y las notificaciones relacionadas con la salud cardiaca, entre otros.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10 Lo mejor: es un 'relojazo' en cuanto a diseño, rendimiento, pantalla, sensores de salud, sincronización con el móvil y utilidad.

​Lo peor: es bastante caro -de hecho ha subido el precio- y en el mercado otros hacen cosas parecidas sin tener que gastarnos tanto, aunque no sean tan bonitos ni tengan los mejores acabados. Además la autonomía es escasa.

Como pasa con los iPhone 14, para sus relojes los de Cupertino han puesto el foco en su gama premium, es decir, en el nuevo Apple Watch Ultra. El Apple Watch Series 8 es un gran reloj, pero apenas encontramos novedades con respecto a la generación anterior. Por lo tanto, aunque lo recomiendo, solo creo que merece la pena si no tenías un reloj del ecosistema Apple o si vienes de uno de hace mucho tiempo.

Además, como ha sucedido con el resto de sus dispositivos, Apple ha subido el precio del Apple Watch considerablemente este año en comparación con la versión anterior. Mientras que el Watch 7 se podía comprar por 429€ en el formato de 41 mm/GPS -la versión más barata-, cuesta 499€ llevarse a casa el modelo correspondiente del Apple Watch 8.

Es un gran reloj en cuanto a diseño y materiales, probablemente el mejor del mercado o al menos de todos los que yo he probado. También es top en funcionalidades, capacidad de respuesta, rendimiento, la forma en la que se relaciona con el móvil -en general con todo el ecosistema, si eres Apple, claro- y sus funciones de salud. Y si eres deportista, va genial para hacerte tus mediciones, que son muy precisas. Lo que pasa es que como digo todo esto ya estaba en el Series 7.

Me gusta menos el tema de la autonomía, que dura poco y al final te ves casi a diario cargando el reloj. Lo bueno que tiene es que hay una carga bastante rápida y en una hora está listo.

En resumen: solo lo recomiendo si quieres un smartwatch y no tienes uno o si tienes una versión antigua del de Apple. Y si no te importa rascarte el bolsillo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.