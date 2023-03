Valoración: Huawei Watch Buds

Si alguien me pide que defina este producto en una sola palabra elegiría innovación. Y, si fuera en dos, la segunda sería acierto. Me perdonaréis el entusiasmo, pero es que pocas cosas sorprenden ya últimamente en lo que a dispositivos se refiere y ciertamente Huawei me ha sorprendido -y muy gratamente- con su nuevo Watch Buds.

En mercados como en el de los relojes inteligentes o en el de los auriculares inalámbricos, en los que las cosas diferentes brillan por su ausencia, ver algo como esto emociona. De alguna manera y gracias a este producto dos en uno he vuelto a tener cierta ilusión por probar un wearable.

No todo son fuegos artificiales, claro que incluir todo en un mismo espacio tiene sus cosas malas y aspectos a los que renunciamos. Lo más evidente es la drástica bajada en la autonomía del reloj, algo en lo que Huawei nos tiene muy malacostumbrados, ya que sus smartwatches se caracterizan por baterías de larga duración y, en este caso, la cosa es mucho más reducida.

También hay algunos puntos a mejorar con respecto a las funciones, por ejemplo, que la corona del reloj está completamente infrausada.

Pero en general no es un producto que se vea o se note que se haya lanzado deprisa y corriendo para llegar los primeros al mercado, sino que mi sensación es que es un dispositivo bien trabajado que incluye los mejores avances de Huawei en el terreno de los wearables.

El Huawei Watch Buds tiene un precio de 499 euros. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones del reloj: 47 mm × 47,5 mm × 14,99 mm

Dimensiones de los auriculares: 21,8 mm × 10,3 mm × 10,3 mm

Almohadillas extra: sí, tallas L, M, S (M preinstalado)

Tamaño de la muñeca: 140-210 mm

Peso del reloj: 66,5 g (sin correa)

Peso de los auriculares: 4 g cada uno (con cabezal tamaño M)

Materiales del reloj: caja de acero inoxidable y correa de piel de 22 mm

Altavoz en el reloj: no

Micrófono en el reloj: no

Sensores: sensores inerciales de 6 ejes (sensor de aceleración y sensor de giroscopio), sensor óptico de frecuencia cardíaca 5.0, sensor óptico ambiental, sensor de efecto Hall, sensor capacitivo y componente de conducción ósea (VACC)

Tipo de carga: carga inalámbrica

Resistencia: a temperaturas de 0°C a 35°C, los auriculares tienen una clasificación IP54 (resistentes a salpicaduras de agua y sudor y a polvo en condiciones normales), el reloj dispone de una tapa abatible que no lo hace impermeable, el botón de la tapa asegura hasta 100.000 aperturas

Pantalla: a color AMOLED de 1,43 pulgadas, con resolución 466 × 466 e IPP 326

Conectividad: compatible con GPS, NFC y Bluetooth

Corona (botón del reloj): admite presionar, pero no admite interacciones basadas en rotación, como acercar o alejar y desplazar una lista

Requisitos del sistema: teléfonos con Android 7.0 o posterior, EMUI 12 o posterior, iOS 9.0 o posterior

Carga: 9V/2A

Duración de la batería del reloj con los auriculares: 3 días

Duración de la batería del reloj sin los auriculares: 7 días

Duración de la batería de los auriculares con carga completa: 4 horas de reproducción de música o 2,5 horas de llamadas con la cancelación de ruido desactivada, 3 horas de reproducción de música o 2,0 horas de llamadas con la cancelación de ruido habilitada

Precio: 499 euros

Los auriculares del Huawei Watch Buds pesan solo 4 gramos. 20BITS

Diseño: elegancia y todo en uno

El Huawei Watch Buds es muy innovador. Si hablamos puramente del diseño, nos encontramos una pantalla AMOLED en color de alta definición de 1,43 pulgadas y 466 x 466 píxeles de resolución dentro de una caja de acero inoxidable.

En el cuerpo del reloj, los 710 Clous de Paris Patterns embellecidos en el botón y la corona presentan un brillo metálico.

Dentro de la caja, el Huawei Watch Buds incorpora 8 sensores fotoelectrónicos y unidades estructurales 2 en 1, como el módulo de eje giratorio ultramicro.

Sólo pesa 66,5 g (sin incluir la correa), lo que es más ligero que el peso total de un reloj inteligente típico y unos auriculares TWS con estuche de carga combinados (unos 110 g).

Mencionar también su diseño de tapa. Con una simple pulsación, la esfera se levanta inmediatamente como un reloj de bolsillo y los dos auriculares se encuentran sujetos al otro lado de la esfera. Puedes extraer y colocar los auriculares sin esfuerzo y los materiales utilizados están diseñados para soportar más de 100.000 aperturas y cierres.

Los auriculares tienen un ligero diseño cilíndrico octogonal con unas dimensiones de 21,8x10,3x10,3 mm. El peso de cada auricular es de unos 4 g. Son cómodos de llevar y se pueden colocar fácilmente en el reloj. Y lo mejor: es el mismo factor de forma para los auriculares izquierdo y derecho, esto aporta la ventaja de poder llevarlos o devolverlos a la funda de forma intercambiable.

Es muy guay que no tengan izquierda ni derecha y que te los puedes colocar en las orejas indistintamente, así como devolverlos a su caja sin pensar en qué lado ponerlos. También mola que se enganchan con imán por cualquiera de sus lados y el contacto va muy fino -¡solo acuérdate de poner mirando para abajo la almohadilla!-.

Y ya que menciono las almohadillas, como es habitual la marca incluye tres tamaños para que podamos elegir los que mejor se ajustan a nuestra oreja, de manera que tengamos una mejor experiencia en el plano de la cancelación pasiva de ruido. Aunque también incluye tecnología que permite la cancelación activa de ruido.

Aunque no llevan patilla ni ningún tipo de ‘gancho’ se ponen y se quitan sin esfuerzo y encajan muy bien con la forma de la oreja. Y eso que ya sabéis que yo no soy muy fan de los auriculares con almohadillas -aunque, últimamente, me van gustando más-.

Como adelantaba más arriba, este producto me ha gustado desde el principio. Principalmente porque como concepto me parece no solo innovador, sino también muy bien pensado.

Si no fuera porque la caja es algo más alta de lo normal, apenas se notaría que lleva auriculares incluidos. Es mucho más ligero de lo que te esperas antes de ponértelo y siendo que no se le puede decir pequeño la sensación cuando lo llevas no es molesta ni parece que cargues con un armatoste. Tampoco visualmente no se aprecia excesivo, incluso en una muñeca de mujer.

El tacto tanto de la caja como de la correa es agradable gracias a sus acabados en acero inoxidable y piel y se ajusta bien, al menos con el tamaño de mi muñeca.

Mi mayor queja es que la corona del reloj apenas sirve para nada, solo para ir a los menús y encender y apagar el dispositivo. En mi opinión está infrausada, pero entiendo que algunas cosas se han tenido que quedar por el camino para sacar este producto innovador en otro terreno.

Otro aspecto que puede ser regular es que la correa, al ser de piel, puede que se aje con el tiempo, pero no hemos podido comprobarlo al tener durante poco tiempo el reloj.

En lo que a estética se refiere, ambos producto, reloj y auriculares, siguen una línea de diseño bastante elegante, con tonos negros y plateados. Tienen un aire premium y son a la par bonitos y discretos.

El reloj lleva los sensores en la parte trasera de la caja, como es habitual. 20BITS

Tecnología: lo mejor de cada casa

Como decía más arriba: no hablamos de un dispositivo de prueba, algo que se haya hecho rápido. Se trata de un producto maduro y que tiene potencial de conquistar al público.

En primer lugar, los auriculares tienen cosas muy chulas. Para empezar que llevarlos en la muñeca ya de por sí mola. Pero además estos diminutos y súper ligeros aparatos no se oyen nada mal para lo pequeños que son, al menos en interiores y sobre la teoría de la tecnología que llevan. Y encima se pueden poner en ambos oídos sin tener izquierda ni derecha y se pueden controlar tocando tu propia oreja.

Reconozco que, aunque se oyen muy bien, en exteriores el sonido se filtra y no estamos en una burbuja total. Además, tienen una pega para mí importante: no permiten la doble conexión, es decir, no puedes estar enlazado a dos equipos a la vez, una funcionalidad de los auriculares Huawei que a mí me encanta.

El reloj monta una pantalla a color AMOLED de 1,43 pulgadas, con resolución 466 × 466 e IPP 326. Esto traducido para los mortales significa que lleva la misma pantalla que los dispositivos más gama alta de la marca, es decir, que se ve estupendamente bien. En interior, el brillo, la nitidez y el contraste son correctísimos.

En cuanto a resistencia, al llevarlo durante tan poco tiempo no hemos podido saber cuál es realmente su rendimiento. La firma dice que resiste temperaturas de 0°C a 35°C y que los auriculares tienen una clasificación IP54 (resistentes a salpicaduras de agua y sudor y a polvo en condiciones normales). Advierte también que el reloj dispone de una tapa abatible que no lo hace impermeable. Y el cristal curvo 3D también promete buena durabilidad.

La tecnología interna responde muy bien y no encontramos ningún lag ni tirones a la hora de manejarlo. Los sensores van muy finos y las funciones tanto de salud como deportivas son tan buenas como habitualmente logra la marca.

En el reverso encontramos el sistema de sensores que permiten la monitorización de la saturación de oxígeno en sangre, de la frecuencia cardíaca y del sueño gracias a la tecnología TruSeen 5.0+.

Viene con 80 modos de deportes, entre los que se encuentran 10 modos de deportes profesionales, incluyendo correr al aire libre, correr en interiores, caminar al aire libre, caminar en interiores, ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, saltar la cuerda, máquina elíptica, remo y entrenamiento libre.

Toda la gestión de los datos se realiza desde la app Salud de Huawei instalada en dispositivos Android, EMUI 12 y móviles con teléfonos con iOS 9.0 que va muy bien y que tiene una experiencia de uso muy fácil e intuitiva.

Finalmente, cuenta con conexión compatible con GPS, NFC y Bluetooth.

El reloj es muy similar a los smartwatches de la marca. 20BITS

Batería: suficiente, aunque por debajo de lo habitual

La batería de ambos wearables dura tres días de forma conjunta y siete si solo alimentamos el reloj. Aquí Huawei baja las cifras de lo que habitualmente nos tiene acostumbrados, pero al final hay que sacrificar algunas cosas -el espacio que ocupan los auriculares se tiene que notar-. Los auriculares tienen una autonomía de 4 horas de escucha y 2,5 horas de conversación con la cancelación de ruido desactivada. Con la carga completa y la función ANC activada, los auriculares duran 3 horas de reproducción y 2 horas de conversación.

Gracias al diseño 2 en 1, que aloja los auriculares dentro de la carcasa del reloj, no hay que preocuparse por olvidarse de cargar los dos dispositivos por separado. Al cargar el reloj, los auriculares se cargan automáticamente y están siempre listos para usar. Y si no necesitas utilizar los auriculares, sólo tienes que activar el modo de ahorro de energía a través del reloj. Una vez activado el modo de ahorro de energía, la batería del reloj dejará de cargar los auriculares, y el dispositivo puede durar hasta 7 días en situaciones típicas.

El Huawei Watch Buds tiene un diseño muy elegante. 20BITS

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 10/10 Lo mejor: su practicidad, su innovación, su comodidad. Llevas en la muñeca los dispositivos esenciales sin ocupar mucho más de lo que ocupa un reloj 'normal'.

​

​Lo peor: la corona no tiene apenas uso, los auriculares tienen buen sonido en interiores, pero en exteriores filtran algo de ruido y los auriculares no tienen la función de conexión a dos equipos a la vez.

En pocas palabras: me gusta, lo llevaría y lo recomiendo. Es un producto muy acertado que une lo mejor de Huawei en lo que a wearables se refiere: todos sus avances tecnológicos en salud y deporte para los relojes inteligentes y unos auriculares inalámbricos que siempre tienes a mano.

