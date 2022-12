Huawei Watch GT 3 SE: puedes comprarte este smartwatch eficaz sin gastarte una fortuna

Valoración: Huawei Watch GT 3 SE

Cuando queremos comprar un dispositivo electrónico solemos buscar las famosas tres 'B' es decir, que sea bueno, bonito y barato. Huawei Watch GT 3 SE se lanzó este año al mercado para ofrecer un producto eficaz a un precio asequible, teniendo en cuenta que puede contestar llamadas, recibir mensajes y controlar más de 100 entrenamientos.

En 20Bits hemos probado este smartwatch, pero antes de entrar en detalle, empezaremos por sus principales rasgos.

Características técnicas



Pantalla : AMOLED de 1,43".

: AMOLED de 1,43". Tamaño y peso : esfera de 4’6 centímetros y 35,6 gramos.

: esfera de 4’6 centímetros y 35,6 gramos. Autonomía : Un semana a pleno rendimiento y dos semanas con un uso normal.

: Un semana a pleno rendimiento y dos semanas con un uso normal. Sistema operativo : Compatible con HarmonyOS 2 o superior, Android 6.0 o superior, iOS 9.0 o superior.

: Compatible con HarmonyOS 2 o superior, Android 6.0 o superior, iOS 9.0 o superior. Conectividad : Bluetooth, GPS, WLAN 2.4G y soporte 802.11 b/g/n.

: Bluetooth, GPS, WLAN 2.4G y soporte 802.11 b/g/n. Sensores : Giroscopio, geomagnético, óptico de pulso cardíaco, presión en el aire y de temperatura.

: Giroscopio, geomagnético, óptico de pulso cardíaco, presión en el aire y de temperatura. IP68 resistencia al agua.

resistencia al agua. Más de 100 modos deportivos .

. Colores disponibles : Negro y verde.

: Negro y verde. Precio: 199 euros.

Diseño deportivo con pantalla AMOLED



El diseño es clásico, deportivo y minimalista. A simple vista puedes observar que en la corona hay un minutero que marca los minutos cada cinco minutos, pero bajo mi punto de vista, hubiese prescindido de él porque no tiene mucho sentido cuando la pantalla está apagada, debido a que no marca ninguna hora y solo queda de decoración a no ser que tengas la opción 'Pantalla Activa' encendida.

Si nos adentramos en aspectos más técnicos, Huawei Watch GT 3 SE está hecho de fibra de polímero y la correa se compone de fibra TPU negra. Un aspecto positivo es que el reloj pesa 35,6 gramos y apenas notas su presencia en la muñeca porque es bastante ligero, además, en la parte derecha hay dos botones (en la parte superior está el de encendido y en la parte inferior se encuentran todos los modos deportivos).

Un aspecto que he echado en falta ha sido la funcionalidad de giro del botón superior. Únicamente puedes apretarlo para acceder al menú, pero no puedes rotar el botón para deslizarle por la interfaz, por lo tanto, tendrás que mover el dedo por la pantalla.

En el mismo lado derecho está en el altavoz y salida de audio para coger y recibir llamadas desde el propio smartwatch, aunque un aspecto a tener en cuenta es que el móvil debe estar cerca para no perder la conexión.

En la parte inferior nos podemos encontrar con los sensores de monitorización, aunque si eres muy detallista, verás en la imagen de abajo que no hay pines de carga.

Parte inferior, superior y botones. 20BITS

A simple vista, Huawei Watch GT 3 SE es un reloj grande por su pantalla AMOLED de 1, 43 pulgadas. Los colores muestran una interfaz clara, además, ofrece un brillo sobresaliente que no causa ningún problema en el momento que queda expuesto a la luz porque mantiene el mismo brillo de manera automática. Las esferas vienen por defecto, no obstante, puedes conseguir más en la tienda de Huawei.

Huawei Watch GT 3 SE con la pantalla encendida. 20BITS

Autonomía de sobresaliente



Otro de los aspectos positivos es la autonomía. El smartwatch aguanta dos semanas sin cargarse si apenas se está usando, pero en el caso de lo que estés empleando a pleno rendimiento (entrenamientos, notificaciones y llamadas activadas), Huawei Watch GT 3 SE aguantará una semana (aproximadamente).

Harmony OS 2 como software



Harmony OS 2 está presente en el reloj. Si deslizas hacia abajo, aparecerán las opciones 'Ajustes', 'Drenar', 'Buscar teléfono', 'Bloquear Pantalla', 'Linterna', 'No molestar', 'Alarma', 'Pantalla activa', nivel de la batería en porcentaje, la fecha y el símbolo Bluetooth encendido. En el caso de deslizar el dedo hacia bajo, saldrán las notificaciones de las aplicaciones que estén activadas.

Huawei Watch GT 3 SE con su correspondiente cargador. 20BITS

Aplicación intuitiva



Los usuarios tendrán que descargar la AppGallery para emparejar la aplicación 'Salud' en un móvil Android o iOS. Dicha plataforma es bastante intuitiva cuando se abre, debido a que saldrá a simple vista los pasos, kilómetros recorridos, calorías quemadas, registros de ejercicios, peso, frecuencia cardiaca, horas de sueño y niveles de estrés, entre otras opciones.

Me gustaría mencionar que para instalar algún elemento extra es necesario hacerlo desde la app Salud del móvil, asimismo, hay más esferas disponibles que se podrán cambiar al gusto del usuario (dependiendo si se quiere gastar más o menos batería).

Aplicación de Huawei. 20BITS

Precio

La calidad está relacionada con el precio de Huawei Watch GT 3 SE. Dicho producto cuesta 199 euros, además, se puede convertir en una gran opción de regalo para estas Navidades sin llegar a gastarte una fortuna.

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10

LO MEJOR: El precio económico, ligereza de peso y buena autonomía.



LO PEOR: El diseño puede que no sea atractivo para todos los públicos.



