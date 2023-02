Primeras impresiones del reloj con auriculares Huawei Watch Buds: me encanta la idea de todo en uno

Por fin cae en nuestras manos el nuevo Huawei Watch Buds, el innovador producto de la marca china que combina reloj inteligente con auriculares inalámbricos en un mismo dispositivo. Un dos por uno muy cómodo y práctico que desde que se anunció a finales del año pasado teníamos muchas ganas de probar.

El primer contacto con este wearable ha sido muy positivo: cumple en estética, en comodidad y, a simple vista, en software y tecnología. Tendremos que dejar pasar unos días para ver realmente cómo es el rendimiento de este dispositivo, pero inicialmente parece que no solo es una buena idea, sino que además también está bien ejecutado.

El Huawei Watch Buds monta pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones del reloj: 47 mm × 47,5 mm × 14,99 mm

Dimensiones de los auriculares: 21,8 mm × 10,3 mm × 10,3 mm

Almohadillas extra: sí, tallas L, M, S (M preinstalado)

Tamaño de la muñeca: 140-210 mm

Peso del reloj: 66,5 g (sin correa)

Peso de los auriculares: 4 g cada uno (con cabezal tamaño M)

Materiales del reloj: caja de acero inoxidable y correa de piel de 22 mm

Altavoz en el reloj: no

Micrófono en el reloj: no

Sensores: sensores inerciales de 6 ejes (sensor de aceleración y sensor de giroscopio), sensor óptico de frecuencia cardíaca 5.0, sensor óptico ambiental, sensor de efecto Hall, sensor capacitivo y componente de conducción ósea (VACC)

Tipo de carga: carga inalámbrica

Resistencia: a temperaturas de 0°C a 35°C, los auriculares tienen una clasificación IP54 (resistentes a salpicaduras de agua y sudor y a polvo en condiciones normales), el reloj dispone de una tapa abatible que no lo hace impermeable, el botón de la tapa asegura hasta 100.000 aperturas

Pantalla: a color AMOLED de 1,43 pulgadas, con resolución 466 × 466 e IPP 326

Conectividad: compatible con GPS, NFC y Bluetooth

Corona (botón del reloj): admite presionar, pero no admite interacciones basadas en rotación, como acercar o alejar y desplazar una lista

Requisitos del sistema: teléfonos con Android 7.0 o posterior, EMUI 12 o posterior, iOS 9.0 o posterior

Carga: 9V/2A

Duración de la batería del reloj con los auriculares: 3 días

Duración de la batería del reloj sin los auriculares: 7 días

Duración de la batería de los auriculares con carga completa: 4 horas de reproducción de música o 2,5 horas de llamadas con la cancelación de ruido desactivada, 3 horas de reproducción de música o 2,0 horas de llamadas con la cancelación de ruido habilitada

Precio: 499 euros

Los auriculares se integran dentro de la caja del Huawei Watch Buds. 20BITS

Primeras impresiones del Huawei Watch Buds

Como adelantaba más arriba, este producto me ha gustado desde el principio. Principalmente porque como concepto me parece no solo innovador, sino también muy bien pensado: la vida moderna es muy tecnológica y muy avanzada, pero esto al final significa que acabamos llevando un montón de aparatos encima, y si no tienes la suerte de ser Mary Poppins y tener un bolso mágico cuanto más economices el espacio, mejor.

Además, la idea está bien ejecutada. En general y tras un primer contacto me parece un dispositivo que cumple con las expectativas.

En mi opinión, en lo que a wearbles se refiere, Huawei lo está haciendo bastante bien. Especialmente me gusta mucho el resultado de sus auriculares, al menos de los que he probado hasta ahora. Además, esta estrategia de centrarse en los periféricos y en los dispositivos ‘para llevar’ creo que es muy acertada dados los problemas que la marca tiene en el terreno de los smartphones.

Pero volvamos al Huawei Watch Buds. Tenemos un reloj inteligente que, si no fuera porque la caja es algo más alta de lo normal, apenas se notaría que lleva auriculares incluidos. Es mucho más ligero de lo que te esperas antes de ponértelo y siendo que no se le puede decir pequeño la sensación cuando lo llevas no es molesta ni parece que cargues con un armatoste -pesa unos 66 gramos y medio sin la correa-. Tampoco visualmente no se aprecia excesivo, incluso en una muñeca de mujer.

El tacto tanto de la caja como de la correa es agradable gracias a sus acabados en acero inoxidable y piel y se ajusta bien, al menos con el tamaño de mi muñeca.

Para sacar los auriculares solo tenemos que apretar el botón que viene en la esfera y el cual según la marca aguanta hasta más de 100.000 aberturas sin perder fuelle.

Y hablando de botones: aquí he encontrado algo que me convence menos. La corona del reloj apenas sirve para nada, solo para ir a los menús y encender y apagar el dispositivo. En mi opinión está infrausada, pero entiendo que algunas cosas se han tenido que quedar por el camino para sacar este producto innovador en otro terreno.

Vamos a los auriculares, porque tienen cosas muy chulas. Para empezar que llevarlos en la muñeca ya de por sí mola. Pero además estos diminutos aparatos no se oyen nada mal para lo pequeños que son, al menos en interiores y sobre la teoría de la tecnología que llevan.

Otra cosa muy guay es que no tienen izquierda ni derecha y que te los puedes colocar en las orejas indistintamente, así como devolverlos a su caja sin pensar en qué lado ponerlos. Además se enganchan con imán por cualquiera de sus lados y el contacto va muy fino -¡solo acuérdate de poner mirando para abajo la almohadilla!-.

Y ya que menciono las almohadillas, como es habitual la marca incluye tres tamaños para que podamos elegir los que mejor se ajustan a nuestra oreja, de manera que tengamos una mejor experiencia en el plano de la cancelación pasiva de ruido. Aunque también incluye tecnología que permite la cancelación activa de ruido.

Aunque no llevan patilla ni ningún tipo de ‘gancho’ se ponen y se quitan sin esfuerzo y encajan muy bien con la forma de la oreja. Y eso que ya sabéis que yo no soy muy fan de los auriculares con almohadillas -aunque, últimamente, me van gustando más-.

En lo que a estética se refiere, ambos producto, reloj y auriculares, siguen una línea de diseño bastante elegante, con tonos negros y plateados. Tienen un aire premium y son a la par bonitos y discretos.

El reloj monta una pantalla a color AMOLED de 1,43 pulgadas, con resolución 466 × 466 e IPP 326. Esto traducido para los mortales significa que lleva la misma pantalla que los dispositivos más gama alta de la marca, es decir, que se ve estupendamente bien. En interior, el brillo, la nitidez y el contraste son correctísimos.

En cuanto a resistencia, al llevarlo durante tan poco tiempo no hemos podido saber cuál es realmente su rendimiento. La firma dice que resiste temperaturas de 0°C a 35°C y que los auriculares tienen una clasificación IP54 (resistentes a salpicaduras de agua y sudor y a polvo en condiciones normales). Advierte también que el reloj dispone de una tapa abatible que no lo hace impermeable. Y el cristal curvo 3D también promete buena durabilidad.

La correa, al ser de piel, puede que se aje con el tiempo, pero tampoco hemos podido comprobarlo.

Finalmente, en los apartados de funciones, rendimiento interno y batería apenas hemos podido comprobar cómo trabaja el dispositivo. Sobre el papel, las especificaciones que anuncia Huawei tienen buena pinta, pero tenemos que probarlo un poco más para ver los resultados.

La batería de ambos wearables dura tres días de forma conjunta y siete si solo alimentamos el reloj. Aquí Huawei baja las cifras de lo que habitualmente nos tiene acostumbrados, pero al final hay que sacrificar algunas cosas -el espacio que ocupan los auriculares se tiene que notar-.

Y sobre las funciones de salud y ejercicio, el smartwatch incorpora todos los avances de la marca china.

Finalmente, como curiosidad, los auriculares llevan integrados controles táctiles externos, es decir, se pueden controlar pulsando en tu propia oreja. Muy molón.

Por ahora y hasta que lo probemos más a fondo eso es todo en este análisis de 20Bits.

