FreeBuds Lipstick: los auriculares con forma de pintalabios de Huawei no son solo una cara bonita, se escuchan muy muy bien

Valoración: Huawei FreeBuds Lipstick

Tengo en mi poder los Huawei FreeBuds Lipstick desde hace tiempo, pero por exigencias de la actualidad todavía no había tenido la oportunidad de compartir mi opinión sobre ellos. En este caso aplica a la perfección eso de que lo bueno se hace esperar.

Estos auriculares de la marca china son geniales. No solo conquistan por el ojo, con ese diseño que quiere emular a una barra de labios y que es taaan cuki, es que además se oyen de vicio, son ligeros y cómodos de llevar, la cancelación de ruido está muy lograda y ofrecen una batería de larga duración. ¿Su principal desventaja? Su precio, demasiado elevado para ser un producto de masas. Te cuento todo en este análisis.

Los Huawei FreeBuds Lipstick evocan a un pintalabios. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones por auricular: 41,4 mm de altura, 16,8 mm de anchura y 18,5 mm de profundidad

Peso por auricular: 4,1 g

Dimensiones del estuche: 70 mm de altura, 27,4 mm de anchura y 27,4 mm de profundidad

Peso del estuche: 84,5 g (sin auriculares)

Tecnología de audio: cancelación activa de ruido de tipo abierto, cancelación de ruido de llamada

Sensores: micrófono, sensor de detección de uso

Batería: 30 mAh por auricular y 410 mAh en el estuche de carga

Autonomía: 4 horas de reproducción de música con una carga con ANC desactivada y 2,5 horas con ANC activada; 24 horas de reproducción de música con estuche de carga con ANC desactivada y 20 horas con ANC activada

Tiempo de carga: alrededor de una hora para los auriculares (con el estuche de carga) y alrededor de una hora para el estuche de carga (con cable, sin los auriculares)

Driver: 14,3 mm

Conectividad: Bluetooth 5.2

Emparejamiento pop-up: compatible con smartphones con EMUI10 o superior

Conexión Bluetooth simultánea con dispositivos duales: compatible

Controles: deslizar hacia arriba o hacia abajo en la patilla del auricular para subir o bajar el volumen, pulsar dos veces para reproducir o pausar música o para responder o finalizar una llamada, mantener pulsado para rechazar una llamada entrante o para habilitar o deshabilitar la cancelación de ruido

Resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo¬: IPX4 - Auriculares

Procesador: Kirin A1 (Bluetooth)

Precio: 189 euros

Diseño: los auriculares más chic del mercado

“El cuerpo de acero inoxidable de calidad lujo se basa en 30 procesos de diseño de ingeniería compleja y pulido ultraalto, lo que permite obtener una superficie lisa como espejo”. Con esta descripción sobre su estuche, Huawei abre la página de características de los auriculares. ¡Cualquiera se resiste!

Marketing aparte, lo cierto es que en lo que a estética se refiere este wearable se lleva la palma de todo lo que he probado hasta ahora. Son súper chic y me encanta el concepto. Se podría criticar que, al simular una barra de labios, son de un rojo intenso, lo que hace que sean bastante ‘cantosos’ cuando los llevas por la calle. Pero para mí el color en sí es muy bonito.

Huawei parece ir en contra de las tendencias de otras marcas y apuesta por una varilla bastante larga. Entre eso y el color, como digo, no pasan desapercibidos. Pero a pesar de ser de tamaño considerable, la patilla no resulta incómoda y en todo caso las pegas irían en el plano estético.

El estuche, como decía la presentación, es también muy elegante. Y ojo que el packaging en el que viene también tiene mucho glamour, incluso Huawei ha añadido perfume a la caja para una experiencia exquisita completa.

Tengo un par de pegas en cuanto al diseño del estuche. Una es que los auriculares se pueden meter en ambos agujeros, de manera que te puedes confundir de posición si vas con prisa y no miras. Te darás cuenta, claro, cuando vayas a poner la tapa, que no encajará. Con la tapa pasa un poco lo mismo, que si no te fijas puedes no atinar -el truco será hacer coincidir la línea dorada-. La segunda es que, dados sus acabados -acero inoxidable con efecto espejo-, las huellas se quedan fácilmente.

Finalmente, en el terreno de la ergonomía y la comodidad, solo puedo decir que son muy cómodos de llevar, se adaptan perfectamente a la oreja y son muy ligeros. Cada auricular pesa unos 4 gramos. Son sin almohadillas -cosa que yo sin duda prefiero- y se adaptan muy bien.

Lo que no es tan liviano es el estuche, que pesa la friolera de 84,5 gramos sin auriculares. Por hacernos una idea, la caja de los AirPods 3 pesa 37,91 gramos, la de los Samsung Galaxy Buds Pro 44,9 gramos y los Google Pixel Buds A-Series 42,8 gramos. Incluso la propia Huawei suele hacer sus estuches más ligeros: el de los FreeBuds Pro pesa 60 gramos y el de los FreeBuds 4, que ya analizamos y que son más parecidos a estos FreeBuds Lipstick, pesa 38 gramos.

Los auriculares vienen en un packaging de cuidado diseño que incluso está perfumado. 20BITS

Tecnología: no son solo una cara bonita, además suenan de lujo

Si por fuera son bonitos, por dentro tampoco decepcionan. Cada auricular lleva integrado un controlador dinámico LCP -driver- de 14,3 mm, lo que aporta una calidad de sonido bastante impresionante. Se escuchan clara, alta y nítidamente, tanto en llamadas como si están oyendo contenidos -música, podcasts o pelis y series-.

Además, tienen un rango de frecuencia de hasta 40 kHz que hace que la música llegue a los tonos más altos. Tampoco se desenvuelven mal en los graves, ya que cada auricular está equipado con su propio motor para una mayor vibración del diafragma.

Más cosas buenas sobre su tecnología: incluyen cancelación activa de ruido de tipo abierto y cancelación de ruido de llamada, sensor de detección de uso y -mi función favorita y en mi opinión súper útil- conexión Bluetooth simultánea con dispositivos duales, es decir, que puedes tenerlos conectados a dos equipos a la vez, por ejemplo, el móvil y el ordenador.

Según la marca, los Huawei FreeBuds Lipstick pueden detectar de forma inteligente la forma de tu oído interno y tu manera particular de usar los auriculares y aplica un efecto de cancelación de ruido personalizado, que reduce el impacto de los ruidos ambientales de baja frecuencia con mayor precisión.

En cuanto a su manejo, siguen la línea de la mayoría de los auriculares en los controles táctiles: deslizar hacia arriba o hacia abajo en la patilla del auricular para subir o bajar el volumen, pulsar dos veces para reproducir o pausar música o para responder o finalizar una llamada, mantener pulsado para rechazar una llamada entrante o para habilitar o deshabilitar la cancelación de ruido. Pero todo esto se puede modificar en la app gratuita que la marca tiene para gestionar sus wearables: Huawei AI Life.

Esta aplicación, disponible para iOS, Android y -por supuesto- HarmonyOS, es muy sencilla de usar y se puede descargar sin coste en las tiendas de apps de estos sistemas operativos. Una vez enlazados los auriculares, en ella puedes activar o desactivar la cancelación de ruido y seleccionar el modo que prefieres, practicar y modificar los gestos, buscar el dispositivo y gestionar la calidad del sonido, entre otras cosas. Aunque no es obligatorio descargarla para poder disfrutar del wearable.

Por último, cabe destacar que los auriculares llevan tecnología IPX4, lo que les hace resistentes a las salpicaduras, al agua y al polvo y, por lo tanto, puedes hacer ejercicio con ellos o llevarlos en días de lluvia sin preocuparte.

Como se puede ver, a nivel tecnológico son muy completos. La única pega es que tienen alguna función que solo es posible con EMUI10 o superior, como por ejemplo el emparejamiento pop-up, que abres el estuche para enlazar los auriculares con un teléfono, tablet o PC cercano mediante una solicitud automática de emparejamiento.

Los Huawei FreeBuds Lipstick se adaptan perfectamente a la ergonomía de la oreja. 20BITS

Autonomía: para rodar todo el día

Cada auricular lleva integrada una batería de 30 mAh que le permite una autonomía de 4 horas de reproducción de música con una sola carga, tiempo que disminuye a 2,5 horas si tenemos en modo ON la cancelación activa de ruido.

Por su parte, el estuche de carga tiene una batería de 410 mAh, ofreciendo así según la marca hasta 24 horas de reproducción de música -20 horas con la ANC activada-.

No son los datos más altos del mercado, pero sin duda te permitirán tirar muchas millas sin tener que pasar a repostar. Cuando tengas que hacerlo, el tiempo de carga es alrededor de una hora para los auriculares (con el estuche de carga) y alrededor de una hora para el estuche de carga (con cable, sin los auriculares). Es decir: hablamos de una carga bastante rápida.

Sabrás cómo vas de batería gracias al indicador LED que incluye el estuche, que cambia entre varias tonalidades -verde siempre es bien- para indicar cuánta autonomía te queda. También puedes comprobarlo en la app Huawei Ai Life.

La pega de este apartado es que no tienen carga inalámbrica, cosa que, por otro lado, entiendo, ya que me cuesta pensar cómo se podría incluir esta tecnología en un diseño como el de los Huawei FreeBuds Lipstick.

Los auriculares apenas pesan 4 gramos cada uno. 20BITS

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 9,5/10

Lo mejor: diseño único, comodidad y buen sonido tanto para contenidos como para llamadas. La cancelación de ruido está muy lograda.



Lo peor: no son baratos, no tienen carga inalámbrica y la usabilidad del estuche es mejorable (y además este es un imán para las huellas).





Me gustan. Mucho . Son un buen dispositivo en lo técnico y yo soy el target perfecto para un diseño cuki. En general, y como ya he dicho, los auriculares que he probado de Huawei hasta la fecha me han gustado, creo que lo están haciendo muy bien.

Además de ser bonitísimos, tienen un diseño ergonómico y muy cómodo de llevar, lanzan un sonido envolvente que llena y es muy nítido y la cancelación de ruido está bastante lograda. Añaden el plus de una batería duradera y una funcionalidad que me encanta y que otras grandes marcas -como Apple en sus AirPods- no incluyen: se pueden conectar por Bluetooth a dos dispositivos a la vez. ¿Qué más puedes pedir?

Es cierto que al tener Huawei su propio ecosistema te perderás alguna cosa si no tienes un teléfono de la marca china, pero esto pasa ya con casi todos los auriculares vinculados a una firma.

Finalmente, hay que comentar que no se encuentran dentro de la gama baja. Creo que esta es su pega más grande: no son unos auriculares baratos ni mucho menos -su precio es de 189 euros en la web de Huawei, aunque indican que están rebajados y originalmente valían 229-, incluso la propia marca tiene opciones parecidas en cuanto a tecnología que son mucho más económicas. Por ejemplo, los FreeBuds 4 están disponibles a partir de 109 euros -salieron a la venta por 149 euros-.

