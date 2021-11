Apple AirPods 3: una actualización que merece la pena, sobre todo si lo tuyo no son las almohadillas

Valoración: AirPods 3

Probamos en 20Bits los nuevos AirPods 3, que Apple por fin presentó el pasado 18 de octubre en una keynote junto a su nuevo MacBook Pro. La última generación de auriculares de la compañía de Steve Jobs viene con novedades potentes: mejor sonido, mayor autonomía, renovado diseño, más tecnología y una carga inalámbrica muy pero que muy cómoda.

Especificaciones técnicas

Tecnología de sonido: audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, ecualización adaptativa, transductor a medida de alta excursión de Apple, amplificador a medida de alto rango dinámico

Sensores: dos micrófonos con tecnología beamforming, micrófono orientado hacia dentro, sensor de piel, acelerómetro con detección de movimiento, acelerómetro con detección de voz, sensor de presión

Procesador: chip H1 para auriculares

Controles: pulsa una vez para reproducir audio, ponerlo en pausa o responder una llamada, pulsa dos veces para pasar a la canción siguiente, pulsa tres veces para volver a la canción anterior, mantén pulsado para activar Siri, di “Oye Siri” para escuchar una canción, hacer una llamada, obtener indicaciones y mucho más

Resistencia: al sudor y al agua (IPX4)

Dimensiones y peso: 3,08 cm de alto, 1,83 cm de ancho, 1,93 cm de grosor y 4,28 g de peso por auricular; 4,64 cm de alto, 5,44 cm de ancho, 2,14 cm de grosor y 37,91 g de peso del estuche

Carga: compatible con el cargador MagSafe, cargadores con certificación Qi y el conector Lightning

Batería: hasta 6 horas de reproducción de audio con una sola carga (hasta 5 horas con la función de audio espacial activada), hasta 4 horas de conversación con una sola carga; en total con el estuche hasta 30 horas de reproducción de audio y hasta 20 horas de conversación; 5 minutos en el estuche te dan aproximadamente 1 hora de reproducción de audio o aproximadamente 1 hora de conversación

Conexiones: Bluetooth 5.0

Precio: 199 euros

Los nuevos AirPods 3 se parecen más en su diseño a los AirPods Pro. 20BITS

Diseño: más a lo pro

Sin salirse mucho de su estética original, los nuevos AirPods 3 cambian en lo que se refiere a la generación anterior: tenemos una patilla más corta y una ‘cabeza’ más grande, lo que hace que se parezcan más al modelo Pro de los auriculares de Apple. Por lo demás, los de Jobs mantienen su clásico blanco y su estilo de auricular inalámbrico ‘con pata’.

El nuevo diseño hace que sean más cómodos y que el agarre en la oreja sea mejor. Yo, además, que no soy nada fan de las almohadillas, agradezco el formato renovado sin necesidad de introducirlas -y aplaudo la decisión de no hacerlo de Apple-.

En cuanto a dimensiones y peso, tienen 3,08 cm de alto, 1,83 cm de ancho, 1,93 cm de grosor y 4,28 g de peso por auricular. El estuche mide 4,64 cm de alto, 5,44 cm de ancho, 2,14 cm de grosor y pesa 37,91 g. Esto significa que cada auricular es un poquito más pesado que en el caso de los AirPods 2, que pesaban 4 gramos cada uno. Pero ese peso extra pasa completamente desapercibido.

También hay más posibilidades en los controles: pulsa una vez para reproducir audio, ponerlo en pausa o responder una llamada, pulsa dos veces para pasar a la canción siguiente, pulsa tres veces para volver a la canción anterior, mantén pulsado para activar Siri y -como siempre- di “Oye Siri” para escuchar una canción, hacer una llamada, obtener indicaciones y todo lo que se te ocurra.

En su compromiso con el medioambiente, la compañía asegura que estos AirPods se han fabricado con tierras raras 100% recicladas en todos los imanes, aluminio 100 % reciclado en la bisagra del estuche de carga MagSafe y estaño 100 % reciclado en la soldadura de la placa base principal del estuche de carga MagSafe.

Se adaptan perfectamente a la forma de la oreja. 20BITS

Tecnología mejorada

Según describe Apple en su página web, estos auriculares han mejorado los graves y altas frecuencias, además, ofrecen una mejora en la voz para aumentar la calidad de las videollamadas. Otras de las compatibilidades son ‘Adaptative EQ’ para modificar el sonido en tiempo real según vayamos moviendo la cabeza y la adaptación a la oreja de cada usuario.

Tras un par de semanas con ellos puedo corroborar que estas mejoras tecnológicas son reales y muy notables, sobre todo viniendo de mis antiguos AirPods 2 que ya llevaban muchos kilómetros de desgaste.

Incorporan también Dolby Atmos y un nuevo sensor de detección de piel que es capaz de distinguir si están en la oreja, en un bolsillo del pantalón o sobre la mesa, teniendo en cuenta que detiene la reproducción de la música cuando nos los quitamos. Es bastante útil y reacciona súper rápido.

Otra novedad es que tanto los auriculares como el estuche tienen certificación IPX4, es decir, son resistentes al agua y sudor. Esta ha sido una de las peticiones que los usuarios más han hecho a Apple sobre sus AirPods.

AirPods 3 a la izquierda y AirPods 2 a la derecha. 20BITS

La mayor autonomía de unos AirPods

Con sus hasta 6 horas de reproducción de audio con una carga -5 horas con la función de audio espacial activada-, los nuevos AirPods 3 son los auriculares inalámbricos que más autonomía tienen de la historia de Apple, incluido el modelo Pro, cuyos máximos alcanzan las 4,5 horas de reproducción de audio con una carga -hasta 5 horas con la cancelación activa de ruido y el modo de sonido ambiente desactivados-.

En conversación, Apple promete 4 horas con una carga, frente a las 3 de los AirPods 2 y las 3,5 de los AirPods Pro. Y si sumas la batería que añade el estuche, la tercera generación de los auriculares inalámbricos de Apple suben hasta las 30 horas de autonomía en reproducción de audio y 20 en conversación, un incremento considerable comparado con las 24 y 18 que ofrecen los otros dos modelos.

Finalmente, y mi favorito, 5 minutos en el estuche te dan en torno a 1 hora de reproducción de audio o de conversación.

En números, estamos hablando de una mejora considerable en uno de los aspectos que más interesan a los usuarios. Pero además tienen otro añadido muy jugoso: además del conector Lightning, la tercera generación de AirPods tiene un estuche compatible con la carga inalámbrica, tanto con el cargador MagSafe como con cargadores con certificación Qi.

La parte de la carga inalámbrica es una de las que a mí me ha gustado más, porque tengo el MagSafe muy a mano e implica repostar muy rápido.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 10/10

Lo mejor: son muy cómodos y el sonido y la batería han mejorado mucho.



Lo peor: no son baratos y si vas a precio se pueden quedar fuera de tu presupuesto. ​

​

En pocas palabras: los nuevos AirPods 3 me gustan, me parece que hay una actualización importante y un salto generacional notable con respecto a sus predecesores y que merece la pena comprarlos tanto si tienes los AirPods 2 como si no los tienes.

Como he dicho, mejoran la tecnología integrada, el sonido, el diseño, la comodidad, la usabilidad y la autonomía y además ofrecen dos de las joyas de la corona de Apple: audio espacial y carga inalámbrica.

No son baratos ni vamos a pretender que lo sean -cuestan 199 euros-, pero entran dentro de un precio razonable para la calidad que ofrecen. Así que solo puedo recomendarlos.

