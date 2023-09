"¡Escoge tu regalo gratuito!": la OCU alerta del último timo que llega por correo electrónico

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU, por sus siglas) advierte en su blog oficial que tanto su nombre como su imagen se están utilizando en una nueva campaña de phishing, mediante el envío de correos electrónicos en los que se suplanta su identidad.

Los ciberdelincuentes envían un email con el asunto '¡Escoge tu regalo gratuito!' y con el remitente 'OCU por La Abuela Me Aconseja' para informar de una supuesta oferta para socios nuevos con un regalo de bienvenida. Además, invitan a la víctima a hacerse socio de la organización con la posibilidad de elegir el regalo e incluso ofrecen una oferta exclusiva para los miembros nuevos.

En cambio, la propia OCU informa que no ha habido ningún fallo de seguridad por su parte y que los estafadores no han accedido en ningún momento a su sistema informático limitándose a suplantar su identidad. No obstante, dicha entidad puso en conocimiento a las autoridades pertinentes (Fuerzas de Seguridad del Estado e INCIBE) para que adopten las medidas oportunas y estén al tanto del caso.

He sido estafado, ¿qué hago?



La OCU recomienda desconfiar de cualquier correo electrónico o comunicación que solicite información sensible. Asimismo, aconseja:

No abrir emails de usuarios desconocidos o que no hayan sido solicitados por el receptor, procediendo directamente a su eliminación.

No responder a los mensajes.

Tener cuidado al descargar ficheros adjuntos de correos electrónicos, aunque sea de contactos conocidos.

Y precaución al pulsar sobre enlaces en correos, a pesar de que sean de familiares, amigos o conocidos.

Por último, la OCU anima a las víctimas de esta estafa de phishing a denunciar la situación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, teniendo en cuenta que dispone de información ampliada con medidas adecuadas para prevenir el fraude u otras amenazas online.

