"No pudimos entregar su paquete": alertan de un correo electrónico con phishing que suplanta a Correos

©[Towfiqu barbhuiya] via Unsplash.com.

Las estafas o los intentos de las mismas conocidos como phishing son cada vez más habituales y son muchas las formas en las que los ciberdelincuentes intentan obtener nuestros datos.

Los mensajes SMS que prometen premios, correo electrónicos que llegan con una supuesta recompensa o también los típicos mensajes de que no ha llegado un paquete que en teoría has comprado son varios de los tipos de intentos de estafas. En este caso, están suplantando a la compañía de Correos con un correo electrónico falso.

La estafa comienza recibiendo un correo electrónico en el que figura que no se ha podido efectuar la entrega de un supuesto paquete y solicitan una nueva fecha para su envío para la cual te pedirán tus datos. Si no has entrado al enlace adjunto al mensaje, lo que debes hacer es marcarlo como spam y eliminarlo de inmediato.

Si has accedido y también has facilitado los datos personales que exigen en el formulario, es recomendable que sigas las siguientes pautas para proteger tu seguridad y privacidad.

Como solucionarlo

Como solución puedes practicar egosurfing y comprobar si tus datos personales han podido quedar expuestos en Internet. Para ello, podrás usar la herramienta Google Dorks.

Recopila toda la información que tengas sobre este fraude mediante capturas de pantalla de correos o notificaciones recibidas para poder tomar acciones legales y presentarla ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, adjuntando las evidencias recogidas.

En el caso de que entre la información facilitada hubiese habido datos personales bancarios, contacta con tu identidad para comentarle lo sucedido, y así puedan tomar las medidas de seguridad necesarias.

Como suelen ser

En este ejemplo proporcionado por OSI (Oficina de Seguridad del Internauta) se detalla el cómo sería este tipo de estafa. En ella se indica a la víctima que el paquete no ha podido ser entregado y que deberá de reprogramar el envío a través del enlace que se adjunta en el correo.

Los asuntos identificados hasta la fecha son: 'NombreUsuario, Te espera una sorpresa' y '¡Alerta! Información Inmediata para Entrega Requerida”.

Intento de estafa por correo electrónico OSI

En los correos se puede apreciar que el nombre del remitente es confuso y no se ajusta al formato habitual de la entidad Correos, la cual normalmente va acompañada de logotipos de la misma.

En cuanto a la redacción del correo, también es un indicativo para estar alerta, ya que a veces emplea expresiones poco convencionales o un idioma que no es español. Además, se puede apreciar que existe un gran desorden y falta de coherencia en la forma en la que está escrito.

