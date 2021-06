No, nadie tiene vídeos o fotos íntimas tuyas: alertan de una nueva campaña falsa de sextorsión

Recientemente se ha detectado una nueva campaña de correos electrónicos fraudulentos cuyo objetivo es extorsionar a las víctimas para que paguen una determinada cantidad en bitcoins a cambio de no publicar supuestas grabaciones íntimas.

Este engaño se conoce como sextorsión y se trata de un fraude. Todo usuario que haya pagado por miedo a que sus fotos o contenido íntimo haya sido revelado ha sido víctima de ello, pues en realidad no tenían acceso a tus datos en ningún momento.

Hace unos días, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) ha alertado a los usuarios sobre correos electrónicos fraudulentos que se envían de forma aleatoria desde una cuenta de correo generada. El asunto con el que se identifica este correo es el siguiente: ‘Confirmación de transferencia de dinero’, aunque no se descarta que existan otros correos con asuntos similares.

El cuerpo del mensaje está escrito en castellano y aunque no presenta faltas de ortografía, la gramática y el vocabulario no son los utilizados por una persona nativa y posiblemente derive de una traducción de otro idioma. Igualmente no se descarta que puedan aparecer otros mensajes diferentes a los del ejemplo, pero con el mismo fin.

Algunas partes de los correos decían lo siguiente:

¡Saludos!

Este correo electrónico no tiene buenas noticias para usted. ¡Es un recordatorio de sus actos sucios! El dispositivo que utiliza para acceder a Internet está infectado con un software espía desde hace alrededor de 4 meses. Llevo mucho tiempo vigilando sus actividades en Internet.

Otro fragmento más amenazante:

¿Qué cree que pasaría si compartiera esos vídeos con sus colegas, familiares y amigos? Teniendo en cuenta la "peculiaridad" de los vídeos que suele ver, la opinión que tienen de usted cambiaría para siempre. Supongo que incluso podría tener problemas con la ley debido a ciertos vídeos de esa colección...

Puedes acceder al correo completo aquí y verás que es muy poco realista, pero sí que ha habido personas que ante la presión y la vergüenza de que se publiquen y compartan sus intimidades en la red, han caído en la trampa.

¿Que hago si me ha pasado?

No pagues ninguna cantidad a los extorsionadores, ni contestes al correo electrónico que te han enviado. Esto último sirve a los ciberdelincuentes para saber si la cuenta está activa y enviar nuevos fraudes en el futuro.

En el caso de que hayas accedido al chantaje y realizado el pago de bitcoins, recopila todas las evidencias de las que dispongas (capturas de pantalla, e-mails, mensajes, etc.) y contacta con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para presentar una denuncia. Para ello, puedes hacer uso de algún testigo online.

Qué hacer con los correos recibidos

Si has recibido un correo de este estilo, no contestes y elimínalo. Nadie ha tenido acceso a tus dispositivos, ni ha grabado un vídeo íntimo, se trata de un engaño que utiliza estrategias de ingeniería social. Lo mejor que puedes hacer es ignorar este tipo de correos, no envíes información personal.

En cualquier caso, mantén siempre tus dispositivos y antivirus actualizados para disminuir el riesgo de fraude.

