¿Qué hacer si recibes un correo en el que amenazan con difundir vídeos sexuales si no pagas una recompensa en bitcoin?

Durante el confinamiento originado por la crisis sanitaria del coronavirus, varios usuarios empezaron a recibir correos electrónicos que amenazaban con la difusión de vídeos de carácter sexual si no aceptaban realizar un pago en Bitcoin al remitente del mensaje. Sin embargo, la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) comunicó que este tipo de mensajes era una estafa.

Los ciberdelincuentes pretenden hacer creer a la víctima que han 'hackeado' sus dispositivos y que tienen acceso a cuentas, contraseñas e incluso cámara web con la que pueden grabarle en situaciones comprometidas.

Sin embargo, en los correos no se ofrecen pruebas de que han accedido a nuestro equipo. Ante estas situaciones la OSI comunica que “no hay que pagar ninguna cantidad a los extorsionadores ni contestar a los correos electrónicos, porque esto serviría para comprobar que la cuenta sigue activa y así dirigirse con nuevos fraudes al usuario en un futuro”.

En el caso de que se haya procedido a realizar el pago que reclaman en el correo, la OSI recomienda recopilar todas las pruebas que se tenga de la transacción, desde capturas de pantalla o emails. De esta manera, se contacta con la Policía para interponer de manera inmediata una denuncia.

¿Cómo consiguen nuestros correos personales?

Los cibercriminales pueden conseguir nuestros correos personales e incluso contraseñas a través de vulnerabilidades, fugas de datos de otros servicios o mediante métodos como el phishing -falsas promociones y peticiones a cambio de datos personales-.

En Internet hay muchas cuentas que sufren fugas de datos o que pueden ser atacadas. Por eso mismo, en alguno de estos procesos se pueden filtrar nombres de usuarios o contraseñas que pueden ser vendidas o almacenadas en páginas web a las que pueden acceder los atacantes.

Evita este tipo de fraudes

La OSI nos recomienda que no abramos correos electrónicos de usuarios que no conocemos, no contestar a mensajes -WhatsApp o SMS- de tipo fraudulento, actualizar el sistema operativo y el antivirus, usar contraseñas con seguridad alta, emplear el doble factor de autenticación cuando esté disponible, comprobar si nuestra cuenta ha sido comprometida en algún servicio online a través de la plataforma Have I Been Pwned o realizar búsquedas en Internet para comprobar si otros usuarios han reportado la cartera de bitcoins como fraudulenta gracias a la ayuda de Recently Reported Addresses.

