Las estafas de 'sextorsión' se disparan en España: cómo detectarlas y evitarlas

Durante el pasado mes de enero se registraron más de medio millón de intentos de ciberataque relacionado con la extersión sexual, según ha informado este miércoles Avast, empresa de productos de seguridad digital y privacidad.

Si bien la mayoría de estos ciberataques se produjeron fuera de nuestras fronteras, dirigiéndose mayoritariamente a personas usuarias de Reino Unido y Estados Unidos, los investigadores de Avast Threat Labs detectaron hasta 36.759 ataques de ‘sextorsión’ en España.

“Las campañas de extorsión sexual consisten en correos electrónicos que afirman haber grabado al usuario durante sus momentos sexuales privados, y amenazan con hacerlos públicos a menos que la víctima pague una suma de dinero al atacante”, explica Avast. Los investigadores indican que son estafas y aconsejan a la gente que “mantenga la calma” y que “ignore los correos” de ‘sextorsión’ en lugar de reaccionar ante ellos, “ya que comúnmente son afirmaciones falsas”, subrayan.

No obstante, Luis Corrons, Security Evangelist de Avast, entiende la preocupación de los usuarios: “Las estafas de ‘sextorsión’ son peligrosas e intimidantes, e incluso pueden tener consecuencias trágicas que lleguen a provocar el suicidio de las personas afectadas”.

Con la crisis sanitaria, además, los cibercriminales han visto “una gran oportunidad para llevar a cabo con éxito este tipo de ataques”, afirma, ya que “la gente pasa más tiempo en Zoom y delante de su ordenador”. Como decíamos, a pesar del miedo que puedan dar estos correos electrónicos, si recibes un mensaje de este tipo su consejo es mantener la calma e ignorarlo, “ya que no es más que una artimaña de los ciberdelincuentes” para hacerse con tu dinero.

La campaña más común de 'sextorsión' según Avast consiste en aprovechar el gran aumento del uso que ha experimentado Zoom durante la emergencia sanitaria, y afirmar falsamente que los atacantes han accedido al dispositivo y a la cámara del usuario. La compañía observó un repunte de este tipo de ataques durante las pasadas Navidades.

Los autores de la amenaza afirman en un correo electrónico que han aprovechado las vulnerabilidades de la aplicación Zoom para acceder al dispositivo y a la cámara del usuario -mientras que Avast no ha detectado ninguna vulnerabilidad real en la plataforma de videollamadas-. El correo electrónico también menciona un “acto sexual grabado” y que el atacante ha accedido a “información sensible” que puede causar un “terrible daño a la reputación” a menos que se realice un pago de 2.000 dólares en bitcoins.

“Una característica distintiva de esta campaña es que los correos electrónicos parecen enviados desde la propia dirección de correo electrónico del usuario. Sin embargo, solo el nombre del remitente que se muestra ha sido modificado, y al hacer clic en él se revela su verdadera dirección de correo electrónico”, informan desde Avast.

La segunda campaña más frecuente es aquella en la que se envía un correo electrónico que amenaza con que hace unos meses se instaló un troyano en el ordenador de la víctima que grabó todos sus movimientos con el micrófono y la webcam. Además, también afirma haber extraído todos los datos del dispositivo, incluidos los chats, las interacciones en redes sociales y los contactos. Los atacantes exigen un rescate en criptomonedas, además de incluir una nota con un falso temporizador que se pone en marcha cuando la víctima recibe el correo electrónico, con el fin de establecer un plazo para el rescate.

“Todas estas amenazas son falsas. No hay troyanos indetectables, no se registra nada y los atacantes no tienen los datos que dicen poseer. El temporizador incluido en el correo electrónico es otra técnica de ingeniería social utilizada para presionar a las víctimas para que paguen”, asevera Luis Corrons.

Los investigadores han detectado otras campañas de ‘sextorsión’, algunas de las cuales están redactadas originalmente en distintos idiomas y el contenido se traduce automáticamente mediante una herramienta como Google Translate.

Cómo reconocer correos electrónicos de 'sextorsión'

Las estafas de extorsión sexual consisten en correos electrónicos que, de forma falsa, afirman haber grabado la pantalla y cámara del usuario durante sus momentos íntimos.

Los atacantes suelen enfatizar la humillación y la vergüenza para chantajear a la víctima para que esta les pague dinero, a menudo en criptomonedas como bitcoins.

Normalmente el lenguaje utilizado en estos emails es correcto, sin embargo, en ocasiones los atacantes parecen estar usando Google Translate para traducir el mensaje, lo que puede servir de indicador para los usuarios de que el mensaje no es de fiar.

En algunos casos, el correo electrónico parece enviado por la propia víctima, pero el verdadero remitente puede descubrirse fácilmente haciendo clic sobre su nombre, con lo que se mostrará la verdadera dirección de correo electrónico desde la que se envió el mensaje.

Los atacantes pueden conocer contraseñas antiguas y filtradas del usuario y utilizarlas para hacer más creíble el mensaje. Sin embargo, hay que saber que las contraseñas filtradas se venden en la dark web y los atacantes pueden tener fácil acceso a ellas y aprovecharlas para asustar más al usuario.

Cómo protegerse de los correos electrónicos de extorsión sexual

Mantén la calma. En realidad, el atacante no posee ninguna grabación, y solo está utilizando técnicas de ingeniera social para asustarte y avergonzarte para que pagues.

Trata el correo electrónico como lo harías con los correos de spam, ignorándolo. No respondas ni pagues ningún dinero.

En caso de que el atacante haya incluido una contraseña antigua filtrada tuya, cambia tu contraseña actual por una larga y compleja, sino lo has hecho todavía.

