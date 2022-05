La película 'Buscando a Nemo' o la serie ‘Breaking Bad’ son las preferidas por los hackers para la descarga de malware

©[cottonbro] via Pexels.com

Algunos usuarios recordarán los míticos programas uTorrent, eMule o Ares para descargar películas. Estas aplicaciones intercambian archivos con los sistemas P2P, de esta manera, los interesados consiguen cualquier tipo de contenido y aportan espacios de almacenamiento a los servidores.

Anteriormente, cuando se descargaba una película existía el riesgo de que viniese incorporado con un malware. Dichos programas maliciosos podían realizar acciones dañinas en un sistema informático de forma intencionada y sin el conocimiento del usuario, pero, ¿es posible que actualmente existan virus en las series y películas?

Películas con riesgo de malware

Surfshark VPN afirma que “la descarga ilegal ha caído gracias al impulso de los servicios de streaming, aunque las visitas a sitios web de piratería aumentaron significativamente durante la pandemia de COVID-19”.

Un estudio realizado por Surfshark VPN señala que "las películas más peligrosas están dirigidas a audiencias más jóvenes", debido a que son más propensos a hacer clic en enlaces que contienen un software malicioso. Las diez más perjudiciales son :

‘Buscando a Nemo’.

‘La Bella y la Bestia’.

‘El Hobbit: Un viaje inesperado’.

‘El Caballero Oscuro’.

‘Toy Story 3’.

‘Zootopia’.

‘Los Minions 3’.

‘El rey león’.

‘Transformers: El lado oscuro de la luna’.

‘Sin tiempo para morir’.

Casos reales de películas pirateadas que contenían un virus informático

CyberHoot informa que ReasonLabs (proveedor de software de prevención y detección de ciberseguridad) descubrió un nuevo virus en la última película de 'Spiderman: No Way Home'. El archivo malicioso era un malware de minería de criptomonedas que se hacía pasar por un torrent.

El medio añade que "cuando los usuarios descargan el archivo, el código agrega exclusiones al software antivirus para evitar que rastree las acciones. Instala la criptomoneda llamada Monero (XMR) y dificulta que las fuerzas del orden rastreen las transacciones. A medida que los consumidores pasan más tiempo en línea, los ciberdelincuentes buscan formas nuevas de engañar a sus usuarios para que descarguen archivos sospechosos".

Las víctimas pueden notar los siguientes problemas:

Aparecen nuevos problemas de funcionalidad.

​Disminuye la velocidad del dispositivo.

​Aumenta el precio de la factura de la luz porque los ciberdelincuentes aprovechan las noches para minar criptomoneda de manera remota

Por otro lado, InfoSecurity afirma que la película 'Black Widow' de Disney fue monetizada ilegalmente durante meses.

Este medio apunta que "los expertos de Kaspersky analizaron archivos maliciosos que se hacían pasar por la película", además, "investigaron sitios web de phishing que fueron diseñados para robar las contraseñas de los usuarios".

El número de descargas ilegales aumentó en las fechas de lanzamiento, destacando el mes del anuncio oficial (mayo de 2020) y el estreno (julio de 2021).

InfoSecurity añade que "los investigadores encontraron varios sitios web de phishing. Un sitio atrajo a las víctimas con la promesa de una vista previa anticipada de la película. A los usuarios solo se les mostró unos minutos antes de pedirles que se registraran para ver el resto. Durante el proceso de registro, solicitaron los datos bancarios y posteriormente, debitaron dinero en las tarjetas y los espectadores no consiguieron el acceso completo".

Series más peligrosas

La mayoría de las series son contenidos originales de plataformas como Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video o Disney+, por consiguiente, los ciberdelincuentes ofrecen alternativas ilegales y explotan el aumento de la actividad pirata para adjuntar malware a los resultados de búsqueda más populares.

Surfshark VPN indica que las series con más malware asociado son las siguientes:

‘Breaking Bad’.

‘Sex Education’.

‘Emily in París’.

‘Firefly Lane’.

‘Attack on Titan’.

‘The Walking Dead’.

‘Bridgerton’.

‘The Umbrella Academy’.

‘Your Honor’.

‘Dexter: New Blood’.

Cómo se esconde el malware

En los sitios piratas, el malware se suele camuflar en los botones de reproducción o descarga que los espectadores pulsan por error. Los usuarios piensan que verán la película o serie en cuestión, pero desafortunadamente, el virus empieza a descargarse en el dispositivo.

Asimismo, los afectados caen una especie de bucle donde aparecen mensajes para hacer clic y entrar en otra página, aunque realmente, nunca visualizan el contenido que esperan. Durante este proceso, se descargan virus informáticos e incluso pueden recopilarse datos personales.

Las ventas emergentes también son cebos porque alertan de errores inexistentes. Los ciberdelincuentes quieren convencer a los usuarios de que existe un fallo en la supuesta página donde se podrá ver la película o serie.

Así lo puedes evitar

Los usuarios tienen que visualizar los contenidos en plataformas oficiales para velar por su seguridad y privacidad.

Deben utilizar un antivirus que sea capaz de escanear sitios web y detectar archivos maliciosos.

Otra de las opciones es comprobar la URL de descarga en el siguiente enlace. Sucuri SiteCheck se encarga de verificar la seguridad de la página y de averiguar el posible malware. La métrica del porcentaje refleja el nivel del riesgo.

No hay que desactivar las funciones de seguridad del dispositivo, no es recomendable instalar extensiones del navegador que no sean fiables, tampoco se debe entregar la información de tarjetas bancarias y mucho menos, los datos personales.

