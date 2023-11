Tiembla, Elon Musk: estas son las empresas más punteras del sector aeroespacial que podrían hacer sombra a SpaceX

SpaceX parece no tener rival en lo que a tecnología espacial se refiere, pero sorprendentemente, otras empresas como Northrop Grumman y United Launch Alliance tienen un papel importante dentro este ámbito por su capacidad de aportación a la exploración espacial. Sin embargo, si que es cierto que la entidad del magnate Elon Musk tiene casi un imperio dentro de la industria por su cohete reutilizable Falcon.

A pesar de que el multimillonario tiene cierta ventaja respecto a sus competidores de la industria, existen las siguientes entidades que se han ganado un hueco dentro de este sector aeroespacial para cumplir con los mismos objetivos de SpaceX, como por ejemplo, llegar a la Luna o viajar a Marte en las próximas décadas.

Rocket Lab



Fundada en 2006, Rocket Lab es una empresa estadounidense que está desarrollando el cohete Neutron con una capacidad de carga útil de trece toneladas métricas. Dicho vehículo de lanzamiento alcanzará la órbita terrestre baja, tendrá una capacidad de retorno proyectada del refuerzo de neutrones y su posible lanzamiento está previsto que sea en 2024.

Por otro lado, esta empresa espera ofrecer otros servicios relacionados con el espacio, como el diseño y la fabricación de componentes pertenecientes a los satélites de gestión de constelaciones. Además, en agosto de este año, Rocket Lab lanzó dos satélites CubeSats a órbitas casi polares para comprender el calentamiento global, captar datos como la cantidad de energía infrarroja lejana que emiten los polos o entender cómo cambian dichas emisiones a lo largo del día y anualmente.

Lanzamiento de un cohete de Rocket Lab. Flickr

Blue Origin

Blue Origin, empresa espacial fundada por el multimillonario Jeff Bezos, está sumergida de pleno en el turismo espacial gracias al cohete New Shepard. Este vehículo espacial mide 18 metros de altura, permite llevar a bordo hasta seis personas a la vez y es capaz de subir hasta la la famosa línea imaginaria de Kármán -situada a 99,7 kilómetros de la Tierra y que en algunos ámbitos científicos se acepta como la división entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior-.

Imagen del cohete New Shepard. Blue Origin

Pero dejando de lado los viajes espaciales, Blue Origin trabaja mano a mano con la NASA para desarrollar el módulo de aterrizaje lunar Blue Moon Mark 1. Dicho artefacto está diseñado para transportar tres toneladas de carga a la superficie de la Luna, forma parte del programa Artemis de la agencia espacial estadounidense, proporcionará un acceso seguro al entorno lunar, usará hidrógeno como combustible y transportará cargas útiles.

Asimismo, Blue Moon Mark 1 garantizará una "cadencia constante de astronautas" al satélite de la Tierra para "vivir y trabajar" antes de empezar con las misiones a Marte, informó el administrador de la NASA, Bill Nelson, en una publicación de X (antes Twitter).

Relativity Space

Relativity Space es una startup especializada en la producción de cohetes diseñados para poner satélites en órbita de forma rápida y asequible, además, apuesta por la impresión 3D para fabricar las piezas de sus vehículos.

Un ejemplo de ello es Terran 1, el primer cohete impreso en 3D que despegó con éxito a finales de marzo. Este vehículo espacial estaba hecho con un 85% de material impreso, medía 33,5 metros de largo y 2,28 metros de diámetro, pesaba 9.280 kilos y pudo poner en órbita hasta 1.250 kilos de carga a aproximadamente 500 metros de altura. Sin embargo, durante el lanzamiento, la primera etapa y la segunda se separaron como estaba previsto, pero, a los tres minutos, la etapa superior no fue capaz de alcanzar la órbita.

El motivo del 'fracaso' tuvo que ver con el motor, debido a que no alcanzó la potencia necesaria para llegar a la órbita. No obstante, ahora que se conocen las razones que dieron lugar al 'fiasco', Relativity Space podrá intentar no repetirlos en Terran R, el sucesor de Terran 1 que será reutilizable y no estará completamente impreso en 3D.

Este es el cohete Terran-1. Relativity Space

Virgin Galactic



Virgin Galactic es una compañía privada fundada en 2004 por el empresario Richard Branson que ofrece vuelos espaciales suborbitales tripulados, lanzamientos suborbitales para misiones científicas y lanzamientos orbitales de satélites pequeños.

En julio de 2021, Virgin Glactic realizó su primer viaje espacial tripulado, con su propio fundador a bordo. Y dos años más tarde, la compañía de Branson efectuaba con éxito su primer lanzamiento espacial de un vuelo comercial desde Spaceport America (Nuevo México, EEUU) en su nave VSS Unity y el primer viaje con turistas a bordo de un avión VMS Eve que cargaba la nave espacial VSS Unity.

Nave de Virgin Galactic. Virgin Galactic

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.