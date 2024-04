Esto es lo que pasa en tu cuerpo si comes un yogur todos los días según la ciencia

Un buen postre puede cambiar por completo la comida, haciendo que nos levantemos de la mesa con una sonrisa y una sensación de satisfacción que puede acompañarnos un buen rato. Si bien al pensar en un postre delicioso nuestra mente tiende a desviarse hacia tartas y otros dulces elaborados, en España es muy habitual que sea una pieza de fruta en su punto perfecto de maduración o un yogur lo que tomemos de postre.

El yogur se ha convertido por méritos propios en una buena opción, no solo para rematar la comida o la cena, también para completar nuestros desayunos o calmar el hambre a media mañana o media tarde. Un complemento en la alimentación que no solo resulta delicioso, también es saludable gracias a todos los beneficios que nos aporta. Un derivado lácteo que es tan versátil que lo podemos llegar a incluir en nuestras recetas saladas, a pesar de su tradición dulce, y que conviene sumar a nuestra dieta, siempre con moderación y variedad.

Beneficios de comer yogur a diario

El yogur es un alimento ideal como postre o snack de media mañana, es sencillo de comer y cómodo de transportar, por lo que suele formar parte de las meriendas y tentempiés de media mañana. Esto es ideal, porque los expertos recomiendan tomar uno al día para poder aprovechar todos los beneficios que aporta, porque si bien el consumo de lácteos no es necesario en sí mismo para una alimentación adecuada, son una forma sencilla de conseguir el aporte de calcio, vitamina D y proteínas que el cuerpo necesita para un buen funcionamiento.

De hecho, estudios como el publicado en el British Journal of Nutrition han llegado a la conclusión de que el consumo de productos lácteos fermentados, como yogur y queso, reducen el riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Además, es una buena fuente de vitaminas del grupo B y A y una excelente fuente de minerales como el calcio, fósforo, magnesio y zinc.

El yogur es un producto lácteo que se obtiene a través de la fermentación de la leche por medio de microorganismos específicos, lo que hace que sea un gran alimento para incluir en el marco de una dieta equilibrada y saludable; uno de los mayores valores del yogur es el efecto probiótico de las bacterias que contiene. Ayuda a que la lactosa se digiera mejor en el intestino, aumenta el número de bacterias, ayudando a eliminar sustancias tóxicas y también ayuda a aumentar la producción de ciertos tipos de células del sistema inmunitario.

El yogur es también fuente de proteínas, que ayuda a desarrollar los músculos, aporta calcio, que fortalece los huesos, y es una estupenda fuente de energía gracias a los hidratos de carbono que contiene. Es un alimento con alta densidad de nutrientes con relación a las calorías que aporta, que también mantiene en sus opciones desnatadas a la vez que reduce la cantidad de grasa que aportan. En sus variedades al natural siempre resultará más saludable y, si queremos añadirle algún sabor, sumarle un poco de fruta es una gran idea.

Cómo incluir el yogur en nuestra dieta

Incluir el yogur en nuestra alimentación no es complicado, a pesar de que lo más frecuente es tomarlo solo o acompañado por un poco de azúcar o miel, lo cierto es que podemos añadirlo en nuestros menús de muchas maneras. Por ejemplo, no es raro tomarlo a primera hora del día, con el desayuno, pero también puede tomarse a media mañana o media tarde. En general, lo mejor suele ser tomarlo cuando estamos en casa, para evitar romper la cadena del frío.

Es una estupenda manera de aumentar también la ingesta de frutas y cereales, si le añadimos granola o avena a la preparación, porque forman una mezcla deliciosa y saludable. Podemos incorporarlo en batidos y recetas dulces, pero también lo podemos usar en la elaboración de algunas salsas y aliños.

