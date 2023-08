Esto es lo que debes tomar, como sustitutivo del arándano rojo, para evitar la cistitis

La infección urinaria es la enfermedad más frecuente del aparato urinario y de todo el organismo después de las respiratorias. En el ámbito hospitalario español es la infección más usual. La cistitis es una de estas infecciones de orina y en su caso afecta a la vejiga.

La sufren mucho más las mujeres y es más frecuente en verano. En época estival, la humedad, el calor y la deshidratación son habituales. Así se crea el caldo de cultivo perfecto para que aparezca una cistitis, sino se previene. La responsable de la cistitis suele ser la bacteria E. Coli y el conducto urinario la zona afectada. Esta patología se siente como un escozor al orinar que va en aumento a medida que la micción termina. Puede llegar a resultar un ardor y dolor punzantes.

Lo peor es que la mujer con cistitis no puede controlar sus ganas de ir al baño con frecuencia. Un vez vaciada la vejiga, vienen unas ganas constantes de orinar y de nuevo escozor y dolor.

Los síntomas más habituales son estos:

Dolor o escozor miccional

Frecuencia miccional muy aumentada

Sensación permanente de deseo miccional

Orina sanguinolenta

¿Cómo se trata una cistitis?

Arándanos Getty Images/iStockphoto

Para la cistitis es habitual tomar arándanos, que se ha visto son buenos para combatir infecciones por su contenido en proantocianidinas de tipo A. En su variedad roja, tienen una potente acción antiséptica y antibiótica sobre los gérmenes causantes de las infecciones urinarias, sobre todo la E. Coli, como han confirmado estudios científicos.

Como sustitutivo del arándano rojo frente a la cistitis, podemos contar con el diente de león. Es una planta herbácea que pertenece a la familia de las asteráceas y que se ha utilizado desde la antigüedad como planta medicinal por sus múltiples propiedades beneficiosas para el organismo para el tratamiento de diversas dolencias, como las gastrointestinales.

Es rica en fructosa, potasio, ácidos fenólicos y compuestos terpénicos. Pero tiene más propiedades. La raíz, las hojas y la parte aérea del diente de león se pueden utilizar como diurético para activar la eliminación urinaria y como "tratamiento coadyuvante en afecciones urinarias leves.

Diente de león, infusión contra la retención de líquidos. Unsplash

Antibióticos y beber más agua

Por cierto, beber más agua en verano ayudará a evitar esta infección urinaria. De ese modo orinaremos con más frecuencia y el conducto urinario se mantendrá limpio porque las bacterias se expulsan. Volviendo al diente de león, su uso para la cistitis está aprobado por la Agencia Europea del Medicamento.

Si estos remedios no resultan efectivos, está el tratamiento antibiótico. Debe hacerse, si es posible, de forma selectiva, eligiendo el mejor de aquéllos a los que el germen es sensible, explica la Clínica Universidad de Navarra (CUN). La aplicación del tratamiento es diferente dependiendo de la edad, localización, tipo de infección, recurrencia etc.

¿Por qué es más frecuente en verano?

Uno de los motivos más frecuentes por los que la cistitis aparece en verano parece estar relacionada con aguantar la orina demasiado tiempo. Los largos viajes o esperar para orinar porque no hay un baño cerca pueden ser motivos que favorezcan la aparición de la cistitis.

Otra de las causas está en que el bañador o bikini suelen estar mojados. Si no se cambia cuando no se seca rápidamente, la humedad en la zona íntima terminará creando un espacio ideal para que proliferen bacterias.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.