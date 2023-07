Esta es la enfermedad que aumenta su incidencia en mujeres en los meses de verano

Ahora en verano, apetece ir a la playa o a la piscina, pero tras estar con el bikini o bañador mojado durante horas, quizás empieces a notar un cierto malestar en tu zona íntima. Ganas de orinar frecuentes, sensación de presión y dolor durante la micción. Y es que, en esta estación, hay una enfermedad que aumenta notablemente su incidencia: la cistitis.

Artículos como Warmer Weather and the Risk for Urinary Tract Infections in Women así lo corroboran, afirmando que "la incidencia de infecciones urinarias es estacional y alcanza su punto máximo en los meses de verano". Por lo tanto, este es el momento en el que conviene extremar las precauciones y tomar medidas de prevención.

Escherichia coli, la responsable del 85 % de las cistitis

La escherichia coli es una bacteria familiar, ya que vive en los intestinos, aunque hay algunas cepas que son dañinas. Según el Grupo de Educación para la Salud de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), en la cistitis "más del 85 por ciento de las ocasiones está causada por el Escheriquia cóli. Excepcionalmente la causa los virus o los hongos".

Dado que la uretra de la mujer es más corta y que el ano está muy cerca (por eso, los médicos recomiendan que las mujeres se limpien siempre de delante hacia atrás), las posibilidades de contraer esta infección de orina son mayores. Por eso, "casi todas las mujeres experimentan la cistitis en algún momento de su vida", afirman desde la SEMI.

Los desagradables síntomas de la cistitis en mujeres: ardor, dolor y ganas de orinar frecuentes

Los síntomas de la cistitis son muy característicos. Desde el Hospital Universitari Sagrat Cor comparten algunos de ellos: "molestias al orinar, ardor, dolor, aumento de la frecuencia y necesidad urgente de orinar, molestias pélvicas, dolor y sensación de presión en la parte inferior del abdomen, sangre en la orina, orina turbia y con fuerte olor, y fiebre baja". Además de la sensación de orinar aún con la vejiga vacía.

Para resolver este cuadro hay que tomar antibióticos y acudir al médico cuanto antes. Pues, la cistitis por sí sola no se va a solucionar y la sintomatología puede volverse realmente incómoda a medida que pasan las horas o los días y no se ha iniciado el tratamiento adecuado.

Recomendaciones para prevenir la cistitis en verano

No siempre es fácil prevenir la cistitis en verano, pues es cuando su incidencia aumenta. Sin embargo, existen consejos que pueden ayudar a que esta infección de orina no aparezca con tanta frecuencia durante los meses que se destinan a disfrutar de la playa o la piscina.

La Dra. Lucía Osorio, integrante del Servicio de Urología del Hospital HM Rosaleda, explica que "aumentar la ingesta de líquidos lo suficiente como para producir dos litros de orina en 24 horas, siempre que no esté contraindicado por otra patología médica" ayuda a prevenir la cistitis.

Pero, también lo hace "orinar con mayor frecuencia (cada 2-3 horas), no permanecer con el bañador mojado, evitar los cambios de temperatura bruscos y secarse siempre de adelante a atrás". Y es que llevar ropa seca o un recambio del bikini al ir a la playa o a la piscina puede marcar la diferencia entre sufrir cistitis este verano o evitarla con éxito.

