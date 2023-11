Ponen en duda el impacto del azúcar en el té o el café: ¿Realmente daña la salud?

Recientemente se ha despertado un notable interés científico por dilucidar los efectos que tienen para nuestra salud el consumo de algunas de las bebidas estimulantes más habituales en España, como son el té y el café. Un buen número de investigaciones ha encontrado que muchos de sus componentes (incluyendo la cafeína) resultan beneficiosos: sin embargo, existen dudas respecto al hecho de que la mayoría de las personas les añade azúcar.

Ya sabemos que el exceso de azúcar puede tener graves consecuencias para nuestro bienestar. Por ejemplo, se relaciona con un mayor riesgo de padecer problemas como patologías dentales, obesidad o enfermedades cardiovasculares, que son actualmente la principal causa de muerte en nuestro país y a nivel global.

¿Es dañina la cucharada de azúcar en el café?

No obstante, las personas que optan por un té o un café diario azucarado pueden estar algo más tranquilos. Un nuevo estudio publicado en el prestigioso medio científico PLOS ONE ha hallado que añadir azúcar al café o al té no se asocia en los hombres de manera significativa con un mayor riesgo de muerte, de padecer diabetes o de fallecer específicamente por cáncer o enfermedad cardíaca.

Esta conclusión es el resultado de analizar los datos de 2.933 hombres del Copenhagen Male Study, de entre 40 y 59 años de edad, sin antecedentes de enfermedad cardíaca, cáncer o diabetes de tipo 2. Cabe señalar que el método comparaba a aquellos que consumían té o café azucarado con aquellos que lo consumían sin azucarar, pero no con personas que no consumiesen té o café de manera habitual.

Las tasas de patologías como enfermedades cardíacas o diabetes de tipo 2 eran ligeramente superiores en el grupo que añadía azúcar a las bebidas, pero el incremento no se consideró estadísticamente significativo, lo que aporta una nueva evidencia de que en sí misma esta práctica no resulta especialmente perjudicial.

El peligro de consumir demasiado azúcar

Aún así, hay que tomar estos resultados con una cierta cautela. Por una parte, no hay que perder de vista que los participantes del estudio eran exclusivamente masculinos, lo que genera algunos problemas a la hora de extender las conclusiones a toda la población.

Por otra parte, el añadido de azúcar al café o al té puede, efectivamente, no constituir un consumo excesivo de azúcar. No obstante, sí que suma a las cantidades diarias; cuando este consumo habitual excede ciertos umbrales es cuando nos encontramos con un problema para la salud. Muchas veces, esos niveles se superan por el consumo de alimentos como bebidas azucaradas o bollería industrial, que contienen cantidades de azúcar muy superiores.

Referencias

Roderick W. Treskes, Johan Clausen, Jacob L. Marott, Gorm B. Jensen, Andreas Holtermannn, Finn Gyntelberg. Magnus T. Jensen. Use of sugar in coffee and tea and long-term risk of mortality in older adult Danish men: 32 years of follow-up from a prospective cohort study. PLOS ONE (2023). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0292882

