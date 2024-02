¿Quiénes no deberían comer plátano? Causas médicas por las que conviene evitar su consumo

La fruta es uno de esos alimentos indispensables en nuestra dieta, sobre todo si buscamos mejoras en nuestra salud. Son alimentos refrescantes y llenos de vitaminas y minerales, además existen tantas frutas entre las que escoger, que casi cualquiera puede encontrar alguna que se convierta en su preferida. En España hay algunas que destacan por encima del resto, como las naranjas típicas de Valencia o los plátanos que se cultivan en Canarias.

Precisamente el plátano suele despertar cierta controversia a su alrededor. Se recomienda no tomarlo en ayunas o evitarlo cuando queremos perder peso, pero lo cierto es que se trata de una fruta llena de virtudes que es ideal para cualquier persona. Eso sí, conviene tener en cuenta esos casos concretos en los que el consumo de plátanos debe ser moderado, así como esos en los que no está aconsejado en absoluto.

Cuáles son los beneficios del plátano

El plátano es una fruta baja en calorías y en proteínas y es rica en hidratos de carbono. Estos varían en función de la madurez de la fruta, cuando está más verde, tiene una mayor proporción de almidón, pero las más maduras, contienen sacarosa, fructosa y glucosa. Destaca su contenido en potasio y magnesio, aporta vitamina B6 y vitamina C. Es considerado también una fuente natural de fibra. El potasio contribuye a mantener en niveles normales la presión arterial, por lo que se suele considerar el plátano como una fruta cardioprotectora. Gracias a las vitaminas que contiene, ayuda a proteger y fortalecer el sistema inmunitario, reduciendo el cansancio y la fatiga.

Del plátano se suele decir que es una fruta que engorda, algo que no es cierto, puesto que no aporta más calorías que otras frutas (sin contar el hecho de que no hay ningún alimento que nos haga engordar o adelgazar por sí mismo). También se dice de él que puede resultar indigesto, algo que solo es cierto si hablamos de los plátanos cuando están verdes. Un plátano maduro no tendría por qué resultar indigesto.

Contraindicaciones de esta fruta

Como sucede con todas las frutas, el consumo de plátano está recomendado en casi todas las ocasiones, salvo, por supuesto, en aquellas personas que sean intolerantes o presenten una alergia a esta fruta que, obviamente, no deberían tomarla.

Si bien es cierto que cuenta con numerosos beneficios, tal y como hemos podido ver, sí que se desaconseja su consumo en exceso, sobre todo en algunos casos concretos. Por ejemplo, debido a su contenido en potasio, no está recomendado en personas que padezcan insuficiencia renal. Al funcionar de manera poco adecuada, podría causar una acumulación tóxica del nivel de potasio en sangre.

Tampoco se recomienda su consumo excesivo en personas que padecen estreñimiento, sobre todo si se toma la fruta un poco verde. Esto se debe a la gran cantidad de fibra que contiene, que podría hacerles sentir molestias, hinchazón o gases. Ese es el mismo motivo por el que se recomienda su consumo moderado en casos de Síndrome de intestino irritable.

Un consumo moderado es lo que se recomienda en personas diabéticas, por su contenido en carbohidratos, como la fructosa. En este caso se suele recomendar optar por aquellos que están todavía pendientes de madurar, porque presentan un menor índice glucémico.

Se desaconseja tomar plátano a aquellas personas propensas a tener migrañas, debido a que contienen tiramina, por esto mismo tampoco deberían tomarlo quienes están tomando medicamentos de tipo inhibidores de la monoaminooxidasa, o quienes toman medicamentos que aumentan el potasio o quienes tienen el potasio muy alto. Por supuesto, ante cualquier duda, nuestro médico o especialista será quien mejor pueda aconsejarnos a la hora de tomar o no plátanos y en qué cantidad.

