La infusión poco conocida en España que te ayudará a paliar los efectos de la gripe y el resfriado por sus efectos medicinales

El mundo de las infusiones puede ser muy amplio. Esta bebida que se prepara a base de hierbas o flores infusionadas en agua hirviendo se convierte en un complemento más de nuestra alimentación diaria. Desde hace muchos años, estas han sido consideradas gracias a sus propiedades beneficiosas para el organismo, convirtiéndose en grandes aliadas para bajar la inflamación, relajar el cuerpo e incluso recuperar el buen sueño. Dentro de todas las variedades que se pueden encontrar vamos a desvelar los efectos del hisopo, muy poco conocido en España.

Puede que su nombre nos traslade a esos palitos tan usados en el mundo de la medicina para recoger muestras. Pero más allá de esto, esta hierba, que destaca por su gran aroma, contiene otros secretos ocultos entre sus propiedades, ya que tiene importantes beneficios para la salud pulmonar y más en esta época de lluvias y bajas temperaturas. Por ello, utilizar esta hierba aromática como remedio medicinal junto con una alimentación equilibrada y saludable podría ayudarte a superar gripes y resfriados.

Propiedades de la infusión de hisopo

Una hierba medicinal con grandes propiedades. Getty Images/iStockphoto

La infusión de hisopo tiene su origen en la extracción de la planta Hyssopus officinalis, originaria del sur de Europa y Asia Menor. Es rica en compuestos antioxidantes como flavonoides y polifenoles, por lo que ofrece una poderosa defensa contra el estrés oxidativo, fortaleciendo el sistema inmunológico y combatiendo radicales libres. Es por ello que se convierte en toda una apuesta segura para promover una buena salud.

Además, El hisopo es también es una fuente valiosa de vitaminas y minerales esenciales. Vitaminas como la A, C y K se encuentran en concentraciones significativas, ayudando así a la salud ocular, la inmunidad y la coagulación sanguínea. También, minerales como el hierro y el calcio, que contribuyen a la salud ósea y la función circulatoria.

Estos son los beneficios para la salud del hisopo

Infusión de hisopo. Getty Images

Sumergiéndonos en sus beneficios medicinales, la infusión de hisopo ha demostrado ser eficaz en el alivio de enfermedades respiratorias. Sus propiedades antiinflamatorias y expectorantes hacen de esta infusión un remedio natural para afecciones como la bronquitis y la congestión pulmonar. Por ello se convierte en una aliada en esta época en el que los virus respiratorios proliferan más fácilmente, provocando gripe y resfriados, con síntomas que tardamos en superar.

Además, la infusión de hisopo gracias a sus propiedades antibacterianas y antivirales puede ser de gran ayuda en infecciones e incluso como tópico local en situación de piel irritada. También, se convierte en un buen remedio de gran utilidad para tratar algunos trastornos gastrointestinales, en los que suele producirse mucha inflamación.

Precisamente, cuando hay ausencia de menstruación, las propiedades de la infusión del hisopo podría estar indicada para estimular así su aparición. Pero ojo, no está recomendada en caso contrario (reglas abundantes o problemas como la endometriosis), ni tampoco en embarazo ni lactancia.

Referencias

Skotti, E., Anastasaki, E., Kanellou, G., Polissiou, M. G., & Tarantilis, P. Α. (2014). Total phenolic content, antioxidant activity and toxicity of aqueous extracts from selected Greek medicinal and aromatic plants. Industrial Crops and Products, 53, 46-54. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.12.013

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.