Por qué las dietas de moda para llegar a la operación bikini no funcionan a largo plazo

El verano ha llegado para quedarse en España y los 'fantasmas' psicológicos de la culpa, la vergüenza y el deseo de tener un cuerpo mejor nos persiguen a todos. Por esta razón, a menudo vemos en las 'dietas milagro' la única salida para conseguir la llamada operación bikini. Según una encuesta realizada por SigmaDos, un 43,3% de los españoles de entre 18 y 55 años se pone a dieta cuando se acerca el buen tiempo, pero ¿qué nos lleva a todos a tener esa mala relación con nuestro cuerpo?, y sobre todo, ¿por qué la solución no son las dietas milagro?

Andrea Calderón, nutricionista y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA), explica a 20Minutos por qué son cada vez más comunes este tipo de prácticas: "Vivimos en una sociedad en la que constantemente nos bombardean, en medios de comunicación, redes sociales, publicidad, con dietas para adelgazar y conceptos como ‘peso ideal’, ‘vida fitness’, ‘cuerpo perfecto’, que ejercen una enorme presión social, sobre todo cuando se acerca el verano". De esa necesidad creada de cambiar nuestro cuerpo se alimentan aquellos que nos venden dietas rápidas y milagrosas.

Dos razones para desterrar la operación bikinis



No lo digo yo, lo dice tu cuerpo: las dietas milagro no son fáciles de llevar. Son restrictivas y carentes de nutrientes. Y no estamos hechos para pasar hambre. Así que tarde o temprano, las abandonamos.

"Acabas abandonando porque no puedes más, lo pasas mal. Entonces vuelves a tus hábitos anteriores, o incluso, empeoras tus hábitos porque has generado una mala relación con la comida", explica la nutricionista.

Además, cuando no nos alimentamos como deberíamos, nuestro cuerpo se resiente. Si no hay gasolina, no hay manera de llevar una vida activa. "Te acabas sintiendo agotado, e incluso de peor humor. Esto quiere decir que los parámetros metabólicos también podrían estar empeorando", con las consecuencias que eso tiene a largo plazo.

¿Por qué se produce el efecto rebote en las dietas?

Estas dietas enganchan por una razón: se baja de peso muy rápido. Pero hay trampa y ciertos efectos perjudiciales para nuestra salud.

1. Lo que pierdes es agua. Cuando, durante una dieta, comienzas a darle a tu cuerpo menos energía de la que está acostumbrado, tira de las reservas de glucosa, glucógeno y grasa para obtener esa energía que le falta. Por eso, aunque parte del peso que se pierde procede de las grasas acumuladas, la gran mayoría es líquido intra y extracelular de masa muscular. Es decir, agua y masa muscular.

2. Se ralentiza el metabolismo. Cuando abandonas la dieta, tu metabolismo ya no es el que era. Al volver a ingerir más calorías, se queman con más dificultad, porque tu metabolismo se ha ralentizado al entender que debe gastar menos energía porque no tenía alimento.

3. Empiezas a comer carbohidratos y grasas en exceso. Esto sucede cuando, tarde o temprano, de tanto pasar hambre, acabas cayendo. Y lo haces de manera descontrolada, consumiendo todos esos productos que tanto te gustan y te sacian y que te han 'prohibido', que suelen ser altos en carbohidratos y grasas.

Dietas saludables y equilibradas



"Cuando alguien llega a mi consulta y me pide una dieta milagro le digo que es un error. Que esas dietas son incompletas nutricionalmente y son imposibles de mantener a largo plazo. Además, no te enseñan a comer. Y que aunque quizás a corto plazo consiga sus objetivos, a largo plazo tendrán un efecto rebote", nos cuenta Andrea Calderón.

Pero, tranquilidad, hay esperanza. Es posible hacer una dieta sana en la que perder peso. La clave: la paciencia y la constancia. Antes de empezar una dieta es importante saber por qué la hacemos. Más allá de los objetivos estéticos, debe de haber una inquietud por mejorar nuestra salud de manera integral. La nutricionista Andrea Calderón asegura que es posible hacer una dieta sin pasar hambre y comiendo cosas que nos gustan. "Hay miles de combinaciones perfectamente calibradas a nivel nutricional, por eso es importante individualizarlas, para que cada persona pueda disfrutar de la comida".

Hablamos también con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) para conocer cuáles son sus consejos para una buena dieta: debe buscarse una pérdida de peso gradual, paulatina, moderada, que incluya alimentos con una alta densidad de micronutrientes como verduras, hortalizas y frutas, sin olvidar los lácteos bajos en grasa y frutos secos, que son los principales suministradores de calcio en la dieta.

¿Lo mejor de estas dietas? Que no creen en las prohibiciones. Se trata de comer saludable y poder darte un capricho de manera puntual sin sentirte culpable ni obsesionarte. Eso sí, siempre, y sin excusas, debe acompañarse de actividad física. "Debe haber dos pilares: la vida activa y un ejercicio programado que mezcle cardio con ejercicio de fuerza, que es fundamental para perder grasa corporal, manteniendo la masa corporal que es importantísimo que no se pierda".

