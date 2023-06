Muchas de las personas que quieren adelgazar descuidan este aspecto

En la mayoría de las consultas de nutricionistas, los usuarios suelen priorizar la pérdida de materia grasa para lograr sus objetivos, ignorando las significativas consecuencias que puede tener para la salud. De hecho, en los propios programas de adelgazamiento se sugiere y se recomienda aumentar la actividad física y realizar una dieta hipocalórica.

No obstante, no debe primar al cuidado de la masa magra: “Dado que el foco de atención está en la pérdida de grasa, muchas veces queda descuidada nuestra masa magra, lo cual es un error, porque aunque nuestro objetivo es la pérdida de peso, el cuidado de la masa magra debe ser igual de importante que la pérdida de grasa”, explica la especialista en Dietética y Nutrición del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, Belén Fontán Calvo.

“El cuidado de la masa magra debe ser igual de importante que la pérdida de grasa”

Otro de los errores más frecuentes por parte de los pacientes es confundir masa magra con masa muscular. Esta última solo responde a los músculos. En cambio, la masa libre de grasa (MLG) tiene en cuenta órganos, huesos y agua corporal. “La masa magra es el único factor modificable sobre el cual podemos intervenir para hacer que el metabolismo basal de un individuo aumente”, indica la doctora Fontán.

El papel clave de la masa magra

Nuestro metabolismo basal se ve marcado por factores como la edad, el sexo, la raza, el estado fisiológico o la presencia de algunas enfermedades. Sin embargo, cuanta más masa magra tenga la persona, mayor metabolismo basal presentará y más calorías se consumirán al día. Por este motivo, aumentar o conservar la masa muscular facilita la pérdida de masa grasa.

Belén Fontán La especialista en Dietética y Nutrición del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, Belén Fontán. Cuidar la masa magra no solo es fundamental para la pérdida de peso, también tiene beneficios decisivos para la salud del individuo. Por ejemplo, se previene así la sarcopenia, “una afección que se caracteriza por una pérdida de masa, fuerza y funcionamiento de los músculos en los adultos mayores”, señala la doctora. Otro aspecto a destacar es que actúa como estrategia antiedad, puesto que el envejecimiento se caracteriza por la pérdida de masa magra y ósea.

Las ventajas que tiene el cuidado de la masa magra no se quedan ahí. Fortalecer el músculo cardíaco propicia el correcto funcionamiento de los vasos sanguíneos y reduce riesgos de enfermedades graves como el síndrome metabólico. Además, la contracción muscular también favorece el depósito de calcio en los huesos y el de otros nutrientes en nuestro sistema óseo, previniendo la osteoporosis y rebajando el riesgo de caídas y de lesiones en articulaciones.

Así puedes cuidarlo

Además de un ejercicio físico bien pautado (sea cardiovascular o sean entrenamientos de fuerza), para mantener los índices de masa magra adecuada se recomienda el consumo de una dieta equilibrada, con aportes proteicos apropiados y personalizados a cada cliente en función de su gasto energético.

Además del ejercicio físico, se debe personalizar la dieta en función del gasto energético

“Para el cuidado de nuestra masa magra debemos obviar el peso o el IMC, ya que no tienen en cuenta la composición corporal; por ello, no deberíamos obsesionarnos si la báscula no baja lo suficiente, siempre y cuando esté mejorando la composición corporal”, detalla la especialista. Por lo tanto, es esencial descansar bien para que el músculo regenere correctamente.