La dieta keto podría aumentar el riesgo de alzhéimer, cáncer y enfermedades del corazón, según un estudio

Seguro que tú también has tecleado alguna vez esta frase en Google: Mejores dietas para adelgazar. Y los resultados que has obtenido han sido abrumadores. Dieta paleolítica, ayuno intermitente, dieta atkins… y dieta keto, una de las más famosas del momento en España. Lo que no te cuentan, es que a menudo los peligros y consecuencias para la salud de practicar estas dietas por tu cuenta pueden ser irreversibles.

Así lo demuestra un estudio realizado por investigadores de diversas universidades en Estados Unidos, en el que afirman que "para la mayoría de las personas, los riesgos de las dietas cetogénicas pueden superar los beneficios". Pero empecemos por el principio. ¿En qué consiste la dieta cetogénica, o dieta keto? Es un plan nutricional que restringe la ingesta de hidratos de carbono al 10% (en una dieta normal estos suponen, más o menos, un 40%) y aumenta ligeramente el aporte de grasas y proteínas.

¿Qué son los cuerpos cetónicos?



Para entender de qué manera actúa la dieta cetogénica debemos aclarar primero el concepto de cuerpos cetónicos.

Nos lo explica en palabras sencillas Andrea Calderón, nutricionista y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA): "Cuando el cuerpo no tiene reservas de hidratos de carbono, debe tirar de las grasas como combustible para obtener energía. Estas grasas se convierten en lo que conocemos como cuerpos cetónicos".

¿Cuáles son los famosos beneficios de la dieta keto?



La dieta keto restringe alimentos como los carbohidratos. Getty Images / iStockphoto

Entre los beneficios que se asocian a esta dieta, está la pérdida de peso, claro. Pero también la mejora en los niveles de glucosa en la sangre para personas con diabetes, e incluso beneficios asociados a pacientes y niños con epilepsia, ya que ayuda a reducir las convulsiones.

No obstante, los expertos nos recuerdan que esta dieta "ni es para todo el mundo, ni es para toda la vida” y sobre todo, debe seguirse siempre bajo supervisión de un especialista. De lo contrario, puede suponer grandes riesgos para nuestra salud e, incluso, un importante efecto rebote.

¿Qué dicen los investigadores?



El estudio de varias universidades de Estados Unidos que hemos mencionado antes tiene como objetivo principal revisar los efectos de las dietas cetogénicas en enfermedades crónicas comunes, así como su impacto en la calidad de la dieta y los posibles riesgos asociados a ella.

Algunas de sus conclusiones son:

Sobre el riesgo de padecer Alzhéimer. Creen que, a corto plazo, puede mejorar los síntomas en una persona que ya padece la enfermedad, sin embargo, en individuos sanos puede aumentar las posibilidades de desarrollarla a largo plazo.

Sobre el peligro de desarrollar cáncer. Este tipo de alimentación, con gran consumo de carnes rojas y procesados, están relacionados con mayor riesgo de cáncer. Sin embargo, siguen faltando datos a largo plazo.

Sobre las convulsiones. Sí se ha demostrado que algunas versiones modificadas de esta dieta, que permiten más carbohidratos, pueden ser efectivas en la reducción de convulsiones, no obstante, no hay estudios a largo plazo ni a gran escala. Ni tampoco con adultos. Por tanto, se necesita más investigación antes de asumirlo como un beneficio real.

Sobre la diabetes. Que mejoran la glucemia en pacientes pediátricos con diabetes tipo 1, pero existen riesgos de desnutrición, falta de crecimiento, reducción de la masa ósea… Y el estado de ánimo y el comportamiento también pueden verse afectados negativamente

Otros efectos secundarios a largo plazo son: "dolor de cabeza, fatiga, náuseas, mareos, 'niebla cerebral', molestias gastrointestinales, disminución de la energía, sensación de desmayo y alteraciones de los latidos del corazón, disminución de la densidad ósea, anemia..."

A modo resumen, parecen determinar que, las dietas cetogénicas pueden tener beneficios a corto plazo, sin embargo, no son sostenibles a largo plazo, y sus efectos superan los beneficios.

Referencias

Dietas cetogénicas y enfermedades crónicas: sopesar los beneficios frente a los riesgos. Frontiers. Consultado online en: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2021.702802/full el 16 de junio de 2023.