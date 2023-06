El alimento que aumenta el riesgo de artritis y que consumimos todos los días en España

Cocinar los alimentos es fundamental para evitar muchos de los riesgos sanitarios asociados. Sin embargo, ciertas formas de procesar algunos alimentos podrían, por el contrario, llevar asociados sus propios riesgos.

En este sentido, cocinar la carne a altas temperaturas propicia la aparición de una serie de compuestos llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) capaces de provocar distintas enfermedades que incluyen incluso el cáncer. Ahora, un nuevo estudio ha concluido que la carne preparada de esta forma se asocia también a un riesgo incrementado de padecer artritis.

Químicos presentes en varios alimentos

Como exponen los autores de esta investigación en el medio especializado BMJ Open, la exposición a estos subproductos aumenta el riesgo de padecer ciertas enfermedades autoinmunes entre las que destacaría la artritis reumatoide.

Con todo, hay que señalar que no sólo la carne puede ser una fuente importante de exposición a los HAP: estas sustancias pueden estar presentes también en los cereales y granos, en los pescados, los alimentos grasos preparados con métodos como la barbacoa y, por supuesto, en el humo del tabaco.

De hecho, la relación, en este estudio, no se evaluó en base al consumo de carne u otros alimentos sino midiendo la concentración de HAP y otros químicos en la sangre de los participantes. En total, se emplearon los datos de 21.987 individuos, de los que 1.418 padecían artritis reumatoide al comienzo del estudio.

Una relación con el consumo de tabaco

Así, aquellos con mayores concentraciones de HAP en sangre (que eran fumadores o exfumadores) presentaban un riesgo hasta del doble de desarrollar artritis reumatoide que aquellos con las menores concentraciones.

Por otra parte, hubo un tipo específico dentro de este grupo de productos químicos, el 1-hidroxinaftaleno, que se relacionaba específicamente con un mayor riesgo de padecer la enfermedad.

Los autores no sólo subrayan que este estudio sería el primero en encontrar un mecanismo que podría unir causalmente el hábito tabáquico con la artritis reumatoide, sino que también alumbraría relaciones entre el consumo frecuente de ciertos alimentos (que podrían incluir la carne cocinada a altas temperaturas) con esta dolencia.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.

Referencias

Michelle Beidelschies, Rocio Lopez, Joseph Pizzorno, Phuc Le, Michael B Rothberg, M E Husni, Christopher D'Adamo. Polycyclic aromatic hydrocarbons and risk of rheumatoid arthritis: a cross-sectional analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey, 2007–2016. BMJ (2023). DOI: http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2022-071514