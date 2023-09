¿Cheat meal sí o no? Estos son sus pros y contras y los riesgos para tu organismo

En España, 1 de cada 5 personas afirma haber comenzado una dieta por lo menos una vez en su vida, según recoge el V Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon, publicado en 2022. Esto no quiere decir que todos esos planes hayan comenzado con el apoyo y asesoramiento del profesional adecuado, por lo que hay muchas posibilidades de que no hayan salido como se esperaba.

No es raro confiar en dietas que leemos por ahí o incluso aquellas que, en un momento determinado, fueron útiles para otra persona. Esta no es la mejor de las ideas, pues cada persona es un mundo y sin una alimentación adaptada a cada caso corremos el riesgo de cometer errores que pueden afectar a nuestra salud a largo plazo.

Cheat meal, ¿qué es?

Cheat meal, pros y contras para la salud. Milshot / iSotck

Cheat meal es un concepto habitual cuando hablamos de dietas, hace referencia a esa comida —o ese día de la semana si hablamos de cheat day— en el que nos permitimos saltarnos las normas establecidas en nuestro plan alimentario para darnos un ‘capricho’, comer eso que se nos antoja desde hace tiempo, pero que por poco saludable (generalmente) no conviene que lo comamos.

En general, estos cheat meal los encontramos en esas dietas pensadas para perder peso o aquellas creadas para ganar músculo, en las que las opciones que ponemos en la mesa son muy concretas y planificadas, por lo que no siempre se ajustan a lo que más apetece comer en ese momento o a lo que más disfruta comiendo la persona.

Los beneficios de hacer un cheat meal

Se puede considerar que los mayores beneficios de tener una comida libre a la semana para dejar de seguir la dieta son psicológicos, porque hace que la sensación de ansiedad que se siente por no poder comer eso que tanto se desea sea menor. En ese día se come aquello que se nos antoja y esto permite también recuperar algunas de las costumbres que, en ocasiones, no se pueden mantener cuando se sigue una dieta, como puede ser comer fuera de casa en una cita con amigos.

Esto, que parece un acto social normal para mucha gente, para las personas que tienen que ceñirse a un plan de alimentación concreto puede convertirse en un quebradero de cabeza, haciendo la experiencia mucho menos placentera. El cheat meal ayuda a dejar de pensar en calorías y centrarse en disfrutar.

Esta comida trampa no supone un paso atrás en todo lo conseguido hasta el momento, se suele emplear para conseguir una mayor adherencia al plan establecido. Para muchas personas es más sencillo ceñirse a la dieta si saben que, una vez por semana, pueden darse un capricho. Sí que suele recomendarse que este no sea un atracón de todo el día, que no implique saltarse comidas y que sea lo más saludable posible, evitando ultraprocesados, bebidas alcohólicas o carbonatadas.

Contras de los cheat meals

En muchas ocasiones se señala que hacer un cheat meal es positivo para el cuerpo porque ayuda hacer que el metabolismo vuelva a funcionar a los niveles anteriores. Si reduces el consumo calórico durante un tiempo prolongado, el metabolismo se adapta a la nueva situación, pero lo hace porque no necesita que sea mayor.

Cheat meal, pros y contras de esta práctica. iStock.

No obstante, el mayor riesgo de este tipo de prácticas es (igual que el beneficio) psicológica, porque puede derivar en ansiedad por comer y atracones, lo que después podría derivar en un sentimiento de culpa y que, en ocasiones, podría ser señal de un TCA o Trastorno de la conducta alimentaria. Sentir ansiedad toda la semana esperando ese día en el que poder comer una hamburguesa o una pizza no parece demasiado sano.

Cada persona es un mundo y tiene unas circunstancias diferentes, lo que para unos es una ayuda para evitar rendirse y les anima a seguir adelante, para otros puede ser el detonante de un problema mayor. Por eso siempre es una buena idea ponerse en manos de profesionales, que puedan guiarnos para alcanzar los objetivos que queremos conseguir y que establezcan un plan de alimentación personalizado en el que los alimentos que nos gustan estén presentes.

Referencias

Cheat Meal: ¿Qué debemos tener en cuenta? I KEVAL+. (s. f.). https://www.keval.es/blog/cheat-meal-que-debemos-tener-en-cuenta

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.