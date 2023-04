La clave para mantener una dieta saludable basada en vegetales

La evidencia científica ha sido clara en los últimos años acerca de los beneficios de seguir una dieta basada en vegetales, con un consumo mínimo de productos de origen animal. Según las últimas investigaciones, este enfoque puede reducir el riesgo de padecer enfermedades crónicas como cáncer y enfermedades cardiovasculares y de fallecer prematuramente.

El secreto de una dieta saludable

Con todo, una dieta con estas características también debe cuidar otros aspectos; de lo contrario, podría asociarse con un riesgo mayor de mortalidad. Así lo concluye un estudio prospectivo de gran calado elaborado a partir de los datos de más de 120.000 adultos, publicado en el medio especializado JAMA Network Open.

Como señalan los propios autores del trabajo en el portal de noticias sobre salud y medicina Medscape Medical News, "Estos datos constituyen evidencia que apoya la noción de que para obtener los beneficios para la salud, las fuentes vegetales tienen que ser granos integrales, frutas y verduras, legumbres, frutos secos etc. más que alimentos vegetales procesados".

De hecho, apuntan, "No es necesario que hagamos cambios radicales en las dietas a regímenes vegetarianos o veganos, sino más bien cambiar las proporciones en el plato para incorporar más alimentos saludables basados en plantas, pescado o cortes magros de carne en nuestra dieta habitual. Esto tendría beneficios tanto para nuestra salud individual como para la salud planetaria".

Hasta un 23% menos riesgo de muerte prematura

El análisis de los datos de estas personas, extraídos como parte del estudio UK Biobank, arrojó que aquellas personas que marcaban más alto en el consumo de los productos vegetales etiquetados como saludables tenían menor riesgo de mortalidad por cualquier causa (un 23% menor) y por cáncer (un 19% menor). Si hablamos del riesgo de recibir un diagnóstico de cáncer, la diferencia entre quienes seguían este tipo de dieta y quienes no lo hacían era de un 10%.

De la misma manera, una mayor ingesta de alimentos vegetales de calidad se asociaba a menores riesgos de accidentes cardiovasculares, ictus isquémico e infarto de miocardio.

