¿Qué comer en un buffet libre estas vacaciones para no tener problemas digestivos?

Tras los atracones en las vacaciones, llegan los dolores de barriga, la hinchazón y la pesadez estomacal. Pero, ¿quién puede resistirse después de haber gastado todos los ahorros del año en ese hotel con desayuno incluido? Por todos es sabido que los atracones en los buffets libres obedece más a un acto de gula que de hambre.

Cuando pisas un salón lleno de mesas con comida de distintos tipos y colores, los que más comen son los ojos, sin recordar que el estómago es el que se lleva la peor parte. Por eso, para evitar los atracones y las malas digestiones, estas son algunas prácticas para sobrevivir a los buffets.

¿Qué comer en un buffet libre?



No es la parte más atractiva del buffet, porque ante un surtido de fritos, embutidos, mariscos y pastas con salsas diversas, las verduras y las ensaladas pueden parecer poca cosa. No obstante, empezar con una buena ración de vegetales puede ayudarnos a frenar la ansiedad por comer, gracias a su alto contenido en fibra y agua, además de hacernos sentir más saciados y así elegir con más sensatez los siguientes platos.

Las sopas, los gazpachos y las cremas de verduras son alternativas a las ensaladas que pueden tener los mismos beneficios en nosotros durante la comida en un buffet y que apetecen, especialmente, en verano.

Cuidado con los fritos en el buffet libre



Son los platos estrella de la mayoría de restaurantes de este tipo, porque son perennes y económicos. Sin embargo, las croquetas, las empanadillas, las patatas fritas, y los alimentos rebozados en general son altos en grasas que requieren digestiones muy lentas y provocan hinchazón y gases, además de problemas más graves a largo plazo.

Además, son alimentos muy adictivos por su alto contenido en sal y azúcares, que activan el sistema de recompensas de nuestro cerebro.

Platos pequeños para medir las raciones que comes



Uno de los grandes errores en los buffets es llenar un plato con todas las opciones disponibles para poder probarlo todo. Sin embargo, mezclar todo tipo de alimentos de una misma sentada puede causar muchas molestias intestinales. Por eso la recomendación de los expertos es elegir un plato pequeño y seleccionar una comida, por ejemplo: un filete con unas verduras, un plato de pasta con salsa boloñesa o un poco de arroz con carne. Pero solo una, y en raciones pequeñas.

Mayonesas y pescados, un peligro durante el verano



Los riesgos de infecciones e intoxicaciones alimentarias en un buffet son mayores cuando las medidas de higiene no se respetan. La temperatura debe ser adecuada y los alimentos estar tapados para evitar estornudos, toses y otros factores de infección. No obstante, aunque generalmente todo esto no está en nuestras manos, podemos tomar algunas precauciones para evitar estos peligros.

El primero de ellos es prestar atención a los alimentos que lleven mayonesa, y solamente comerlos si estamos seguros de que es de bote. Asimismo, hay que evitar las tortillas que no estén hechas con huevina y los alimentos con muchas salsas, porque están expuestos durante muchas horas. En cuánto al pescado, sobre todo en verano, hay que tomar precauciones para no sufrir intoxicaciones de anisakis. Por eso los expertos recomiendan evitar algunos pescados como la merluza.

Cuidado con el postre en el buffet libre



No se trata de negarte el poste, porque lo que pasa en vacaciones, se queda en vacaciones, pero si tienes fruta o lácteos sin azucarar entre las opciones del buffet, eso es lo recomendable.

¿Para qué engañarnos? Todos sabemos lo difícil que es resistirse a las natillas, los helados y los pasteles. Elige lo que más te guste, pero eso sí, solo una opción, pero recuerda que es una excepción.

