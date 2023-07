Este es la curiosa razón por la que debes tomar siempre un kiwi después de un plato de lentejas según Harvard

No cabe duda de que las lentejas son una de las legumbres más consumidas en España, no solo en invierno, sino también en verano gracias a sus variadas formas de presentación, como es el caso de las ricas ensaladas. Sin embargo, lo que muchas personas no saben a día de hoy es el motivo por el que se recomienda tomar junto a un kiwi. Pero vayamos por pasos.

Las lentejas con chorizo, tan propias de la gastronomía de nuestro país, es en realidad una receta culinaria original de la provincia de Ávila, aunque con el tiempo se ha ido extendiendo a otros rincones de la geografía española. Tantos son sus beneficios para la salud que han sido investigados por estudios científicos como los de la Universidad de Harvard que revelan que "una dieta con un alto contenido en legumbres disminuye el riesgo de desarrollar obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades del corazón e ictus".

Asimismo, este alimento es una fuente de un rico contenido en fibra y en minerales, entre los que se encuentran el hierro, el fósforo, el calcio, el magnesio y el selenio, de hecho contienen un 23% más de proteínas que las alubias o los garbanzos. Asimismo, también regulan los niveles de azúcar en nuestro organismo, además de mejorar el tránsito intestinal y evita desajustes en el metabolismo. Por si esto fuera poco, contribuye a controlar los niveles de colesterol gracias a las saponinas, una sustancia del grupo de fitoquímicos.

¿Por qué deberías tomar un kiwi después de las lentejas?

La respuesta a esta cuestión tiene que ver con la absorción del hierro y la tiene la Universidad de Harvard. "Los estudios en animales han demostrado que las lentejas pueden reducir la presión arterial, el colesterol en sangre y la hiperglucemia. Los estudios en humanos han descubierto que las lentejas pueden mejorar los niveles de colesterol en personas con diabetes y pueden proteger contra el cáncer de mama en mujeres".

Ahora bien, aunque las lentejas han convencido a los investigadores por sus propiedades, éstos también han descubierto que pueden potenciarse sus beneficios con algunos trucos. Lo cierto es que a nuestro cuerpo no se le da tan bien eso de absorber todos los nutrientes, mientras que el organismo es capaz de absorber entre el 10% y el 25% del hierro de los alimentos de origen animal, sólo puede retener entre el 2% y el 5% del hierro que procede de los vegetal.

Pero, ¿por qué sucede esto? Es de vital importancia saber que la molécula del hierro es diferente en alimentos de origen animal y en los vegetales. En el caso de la carne, por ejemplo, el hierro se encuentra dentro de la hemoglobina y ésta lo protege de otros compuestos que se pueden encontrar en el sistema digestivo y que tienen la capacidad de bloquear su absorción. Estos compuestos que reducen la absorción del hierro suelen ser los fosfatos, los taninos y los fitatos.

En el caso del hierro de las lentejas está más expuesto a ellos. Para ello existen potenciadores para facilitar la absorción del hierro presente en algunos alimentos ricos en vitamina C, presentes en una gran variedad de frutas y hortalizas, como es el caso de la naranja, el kiwi o el pomelo.

¿Qué cantidad de legumbres se debe tomar a la semana?

De acuerdo con los últimos estudios científicos disponibles, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), recomienda aumentar la frecuencia de consumo de las legumbres de dos a cuatro raciones semanales, hasta llegar a un consumo diario. Asimismo, al contrario de lo que se suele creer, son ideales para perder peso y desarrollar masa muscular.