Esta es la cantidad de pescado que deberías comer a la semana

Existen muchas formas de preparar el pescado, casi tantas como pescados que llevar a la mesa. Se puede hacer al vapor, al horno, en barbacoa, frito o rebozado, en salsa o acompañado de unas verduritas… sin embargo, el consumo de pescado en España ha ido en descenso y niños y jóvenes son los que menos consumen, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a pesar de ser uno de los grupos que más lo necesita.

Un alimento rico, pero que en ocasiones olvidamos que también es saludable y que aporta múltiples beneficios a nuestro cuerpo y nuestra mente. El pescado no debería faltar en nuestra dieta, aunque, en general, tendemos a comer una cantidad menor de la recomendada. ¿Sabes cuánto pescado deberías comer a la semana? Puede que te sorprenda.

La cantidad de pescado que deberías comer a la semana

Nuestra salud depende de muchos factores y aunque la alimentación es solo uno de ellos, es uno que merece nuestra atención. Una alimentación saludable y equilibrada puede ayudarnos a marcar la diferencia y convertirse en una estupenda base sobre la que ir sumando cambios en nuestra vida para buscar nuestra mejor versión.

No siempre tenemos claro en qué consiste una dieta equilibrada cuando hablamos de ellas, de hecho, esta ni siquiera tiene que ser igual para todos, pues cada persona es diferente y tiene necesidades distintas. Sin embargo, hay algunas pautas que pueden aplicarse a la mayoría, como la cantidad de pescado que se debería comer por semana si queremos disfrutar de los beneficios de este alimento, sin tener que preocuparnos de alguna contraindicación, como el mercurio que pueden aportarnos un consumo excesivo.

Desde la Aesan (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición) señalan que las personas sanas deberían tomar hasta 3 o 4 raciones de pescado por semana, combinando entre pescados blancos y azules, de estos, no conviene excederse de las dos raciones por semana, también se pueden incorporar moluscos. Quienes forman parte de la población más vulnerable, como es el caso de las mujeres embarazadas y los niños, tanto los más pequeños como los que se acercan a la adolescencia, necesitan recomendaciones más específicas, como reducir el consumo de pensados con alto contenido en mercurio, como el atún rojo o el pez espada.

Aunque no siempre se tienen en cuenta sus muchos beneficios, el pescado posee proteínas de alto valor biológico, es decir, contienen todos los aminoácidos esenciales, vitaminas A y D, y minerales como el yodo, el zinc, el selenio o el fósforo. También contiene ácidos grasos como el omega-3 y las variedades que se consumen sin quitarles las espinas, como las sardinas, son una gran fuente de calcio.

Errores que solemos cometer con el pescado

Además de una dieta variada, no está de más que sea deliciosa, por lo que no es mala idea conocer cuáles son los errores más habituales que cometemos con el pescado y que pueden hacer que pierda su sabor y textura. Conocerlos puede ayudarnos a evitarlos, para que nuestras recetas siempre salgan a la primera y no nos dé pereza incluir este alimento en nuestra dieta.

Es importante que el pescado sea de calidad, pero también que lo conservemos de la manera adecuada. Si el pescado que hemos comprado es fresco, lo mejor es consumirlo en el mismo día, pero si tenemos que dejarlo para otro momento, podemos guardarlo en la nevera, en la parte que más enfría, o en el congelador. Si lo hemos congelado, descongelarlo bien también es clave; lo mejor es dejarlo en la nevera varias horas.

Si al cocinarlo conservamos la piel conseguiremos que quede más jugoso, porque ayuda a retener los jugos en su interior. No es raro pasarnos de tiempo de elaboración, haciendo que quede seco, también solemos pecar de tener poca paciencia, dándole la vuelta antes de que toque, o sazonándolo demasiado pronto, haciendo así que se elimine la humedad natural del pescado. Es mejor hacerlo justo antes de cocinarlo y en pequeñas cantidades, porque se busca potenciar su sabor, no enmascararlo. Además, cada tipo de pescado tiene un sistema de cocción que le favorece más a su textura y sabor, conocerlo es clave.

