Cambiar los refrescos por café: el truco de Harvard para reducir el riesgo de la diabetes

Cambiar los refrescos azucarados por tazas de café podría ayudar a las personas con diabetes de tipo II a vivir más tiempo, según ha arrojado un estudio llevado a cabo por la prestigiosa universidad estadounidense de Harvard.

Diferentes bebidas y sus riesgos en la diabetes

De hecho, la investigación, cuyos resultados se han publicado en la revista especializada The BMJ encontró que un consumo demasiado elevado de bebidas endulzadas con azúcar eleva el riesgo de fallecer prematuramente y de padecer enfermedades cardiovasculares en los pacientes con diabetes de tipo II. Al mismo tiempo, otras bebidas como el café, el té, la leche desnatada o el agua reducen esos mismos riesgos.

El objetivo de los autores era arrojar luz sobre cómo el consumo de diferentes bebidas afecta a los pacientes con diabetes de tipo II, la forma más común de la enfermedad, ya que los estudios previos se habían centrado en la población en general.

Para ello, analizaron datos de 9.252 mujeres que habían participado en el estudio Nurse's Health Study y 3.519 hombres que habían participado en el Health Professional's Follow-up Study (dos estudios de gran calado llevados a cabo sobre profesionales sanitarios en Estados Unidos) durante un tiempo medio de 18,5 años. Todos ellos habían sido diagnosticados con diabetes de tipo II antes de comenzar el estudio o durante la duración del mismo.

Casi un 20% menos riesgo de morir

Los resultados mostraron que los que consumían refrescos azucarados, tenían un mayor riesgo de muerte por cualquier causa, así como un mayor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Específicamente, cada bebida adicional al día se relacionaba con un incremento del 8% en el riesgo de morir.

Por el contrario, aquellos que bebían habitualmente café, té, leche desnatada o agua tenían un menor riesgo de mortalidad respecto a la media de los participantes.

Los investigadores resaltan que las bebidas son una parte muy importante de nuestra dieta, y que su calidad en términos de salud puede variar ampliamente. Las personas con diabetes podrían beneficiarse especialmente de escoger las opciones más saludables, pero los datos hasta el momento han sido escasos. Por ello, esperan que estas conclusiones ayuden a informar a estos pacientes y a sus proveedores de atención sanitaria.

Concretamente, afirman, sustituir una bebida azucarada al día con una ración de café logra reducir el riesgo de muerte por cualquier causa en nada menos que un 18% y el riesgo de enfermedad cardiovascular en un 20%.

