Un nuevo e inesperado efecto positivo del café: ayuda a reducir las piedras en el riñón

En los últimos años, los científicos han venido encontrando muchos efectos saludables del café para nuestra salud. Por ejemplo, se cree que su consumo podría ayudar a reducir el riesgo de padecer algunas clases de cáncer o enfermedades cardiovasculares.

Un efecto paradójico

Además de estas propiedades, parece ser que el café podría ayudar a reducir la formación de piedras en el riñón, si atendemos a las últimas evidencias disponibles. Así lo resume el portal especializado en salud Healthline, que recoge una serie de estudios que apuntan precisamente en esta dirección.

Las piedras del riñón son pequeñas acumulaciones de productos de desecho que no han sido adecuadamente eliminados a través de la orina, y que por tanto se forman en estas vías. Normalmente se eliminan por sí solas (aunque el proceso puede ser tremendamente doloroso), pero en algunos casos puede ser incluso necesaria una intervención médica o quirúrgica.

A priori, y teniendo en cuenta las propiedades diuréticas (estimulantes de la orina) del café, cabría esperar que su consumo incrementase la deshidratación y, por tanto, el riesgo de que se formen piedras del riñón. No obstante, parece que el componente más célebre del café (y otras muchas bebidas ampliamente consumidas), la cafeína, reduce el riesgo de formación de piedras en los riñones.

Cómo evitar las piedras en el riñón

Según estos estudios, cuando el consumo es habitual, la reducción puede ser muy notable; según publicó la National Kidney Foundation en una investigación de 2021 citada por Healthline, tan sólo pasar de una taza de café al día a dos podría disminuir el riesgo hasta en un 40%.

Por otra parte, una revisión sistemática de la literatura científica previa llevada a cabo en el año 2022 mostró que los estudios científicos consistentemente han relacionado el consumo frecuente de café y té con menos incidentes de formación de piedras en el riñón.

Aún así, conviene también tener en cuenta otros hábitos saludables que ayudan a prevenir la formación de este molesto fenómeno. Concretamente, teniendo en cuenta que los principales componentes de las piedras del riñón suelen ser el calcio y el sodio, reducir la ingesta de estos elementos (presentes en altas concentraciones, por ejemplo, en la carne) puede tener un efecto beneficioso. Igualmente, beber agua abundantemente ayuda a la eliminación de estos productos de deshecho, efectivamente reduciendo el riesgo.

Referencias

Makayla Lockett. Does Drinking Coffee Increase or Decrease Your Risk of Kidney Stones?. Healthline (2023). Consultado online en https://www.healthline.com/health/coffee-and-kidney-stones el 05/04/2023.