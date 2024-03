Así es como los alimentos ultraprocesados dañan la calidad del semen, según un estudio científico

Desde hace algunas décadas, el consumo de alimentos ultraprocesados no ha dejado de incrementarse en países desarrollados como España. No en vano, son productos a menudo más asequibles que los frescos y están diseñados específicamente para ser convenientes y sabrosos.

No obstante, la evidencia científica ha demostrado que una ingesta elevada de este tipo de comidas se asocia a un gran número de problemas de salud. Por ejemplo, sabemos que puede aumentar considerablemente el riesgo de padecer trastornos del ánimo como la depresión.

La relación entre los ultraprocesados y la fertilidad

En esta línea, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de varios centros de Catalunya y publicado en el medio especializado Human Reproduction Open ha encontrado que también podría existir una asociación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el deterioro en la calidad del semen.

El trabajo se llevó a cabo sobre 200 hombres sanos del territorio con edades de entre 18 y 40 años que formaban parte del proyecto LedFertyl (Lifestyle and Environmental Determinants of Seminogram and Other Male Fertility-Related Parameters) y cuyos datos se recogieron en el período entre febrero de 2021 y abril de 2023.

Se tuvo en cuenta el perfil sociodemográfico de estos participantes, sus hábitos alimentarios, su estilo de vida y sus antecedentes médicos, junto a pruebas de sangre, orina y semen.

Factores de riesgo en el entorno y el estilo de vida

De esta forma, los autores encontraron que un mayor consumo de ultraprocesados se relacionaba con una reducción en el recuento de espermatozoides, con una menor concentración y con una movilidad más reducida. Estas relaciones a la baja se mantenían al tener en cuenta el resto de variables observadas.

Hay que tener en cuenta que desde hace algún tiempo se ha venido observando una reducción general en la fertilidad masculina. En la actualidad, explicaba el especialista en Urología Josep Torremadé en este medio, se estima que entre un 15 y un 20% de las parejas presenta infertilidad en España: el factor masculino es el causante en la mitad de los casos.

Entre las causas de esta disminución en la calidad espermática hay varios factores de riesgo asociados al entorno y al estilo de vida que han podido verse potenciados en las últimas décadas, incluyendo la exposición a los pesticidas, el estrés, la falta de descanso nocturno y ciertos cambios en la dieta habitual.

En cualquier caso, es importante que se reconozca esta situación. Tradicionalmente, el varón ha sido el gran olvidado a la hora de abordar problemas de fertilidad en la pareja; una evaluación del mismo y de los factores de riesgo a los que podría estar expuesto podría ser clave para

